IBM은 2010년부터 1차 협력업체가 사회적, 환경적 책임을 다할 수 있는 관리 시스템을 유지하도록 요구하고 있습니다. 당사의 목표는 공급업체가 이 분야에서 성공할 수 있는 자체 역량을 구축하도록 돕는 것입니다. 요약하면 IBM은 공급업체에 다음을 요구합니다.
2021년에는 배출 집약적 비즈니스 부문(물류, 항공, 호텔, 생산 및 기술 제품)의 주요 공급업체를 대상으로 UN IPCC의 과학적 권장 사항에 부합하는 범위 1 및 범위 2 온실가스 배출량에 대한 배출 감소 목표를 설정하라는 추가적인 요구 사항을 설정했습니다. 2024년 말 현재 이들 공급업체 중 98%가 이러한 목표를 설정했으며, 나머지 2%의 범위 내 공급업체와는 지속적으로 협력하고 목표 설정 프로세스가 완료될 때까지 진행 상황을 추적할 것입니다.
작년에 IBM은 세 번째 연례 지속가능성 리더십 심포지엄을 개최했습니다. 이 심포지엄에서는 "물 관리"라는 주제를 통해 물 부족 지역에서 증가하고 있는 전 세계의 물 수요를 다루었습니다. 제조업체, 물류 제공업체, 시설 서비스 제공업체, 호텔 및 항공사를 포함한 다양한 공급업체 그룹이 이 자리에 모였습니다. 행사의 일환으로 당사는 물 관리에서 탁월한 전략과 결과를 보여준 여러 공급업체의 성과를 인정하고 축하했습니다.
2024년에 IBM은 공급업체의 지속가능성 성과를 추가로 평가하고 공급업체의 지속적인 개선 참여를 독려하기 위해 타사 솔루션을 배포했습니다. 이 솔루션은 이전의 IBM 실사 관행을 개선하며, 당사 공급망이 온실가스 배출량 감소 목표를 달성하도록 촉진하는 데 도움이 됩니다.
IBM은 환경에 대해 책임감을 가지는 공급업체와 거래한다는 오랜 약속에 따라, 그리고 글로벌 환경 관리 시스템의 일환으로 다음과 같이 공급업체에 대한 환경 평가를 실시합니다.
이러한 공급업체를 계약 체결 전, 계약 이후 약 3년마다 평가해 운영 및 건전한 환경 관행 영역에서 IBM의 요건을 지속적으로 충족하는지 확인합니다. 평가 범위는 다음과 같습니다.
IBM의 폐기물 관리 프로그램에 따라 유해 폐기물을 가능하면 발생 국가 내의 IBM 승인 시설에서 처리, 재활용 또는 폐기합니다. IBM은 유해 폐기물 발생 국가에 적절한 처리 시설이 있는 경우, 해당 폐기물을 미국이나 발생 국가에서 다른 국가로 수출하지 않습니다.
IBM의 환경 요건을 충족하는 공급업체가 없는 나라인 경우, IBM의 운영 과정에서 발생하는 폐기물은 해당 요건을 충족하는 다른 국가의 시설로 운송됩니다. 이 운송에 있어 국가 법률과 규정을 준수하고 유해 폐기물의 국가 간 이동 통제 및 처리에 관한 바젤 협약과 같은 국제 조약을 따릅니다.
드문 경우이지만 법적 요건으로 인해 현지에서 폐기물을 처리하지 못하고 다른 국가의 IBM 승인 공급업체로도 운송할 수 없는 경우가 있습니다. 이때 IBM은 적절한 처리 시설을 이용할 수 있을 때까지 법에서 허용하는 바에 따라 적절하게 관리되는 저장 시설에 폐기물과 제품의 수명이 다한 자재를 보관합니다.
IBM은 비영리 산업 단체 RBA(책임 있는 비즈니스 제휴 행동 강령) 창립 멤버입니다. RBA는 회원들이 기업과 업스트림 공급망의 사회적, 환경적, 윤리적 책임을 지속적으로 개선하기 위해 노력할 수 있도록 지원합니다.IBM은 1차 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 공급업체 (IBM 내부 사업 포함)에 노동, 건강 및 안전, 환경 요건, 윤리 및 관리 시스템에 대한 조항이 있는 RBA 행동 강령을 준수할 것을 요구합니다. RBA 강령은 IBM 공급업체에 요구되는 사회 및 환경 관리 시스템 기준의 근간입니다.