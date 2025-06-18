IBM은 2010년부터 1차 협력업체가 사회적, 환경적 책임을 다할 수 있는 관리 시스템을 유지하도록 요구하고 있습니다. 당사의 목표는 공급업체가 이 분야에서 성공할 수 있는 자체 역량을 구축하도록 돕는 것입니다. 요약하면 IBM은 공급업체에 다음을 요구합니다.

운영과 직원, 사회 및 환경의 교차점을 해결하는 관리 시스템을 정의하고 배포하며 유지합니다.

성능을 측정하고 폐기물, 에너지 및 온실가스 배출 분야에서 자발적이고 정량화 가능한 환경 목표를 수립합니다.

이러한 자발적인 환경 목표 및 운영의 기타 환경적 측면과 관련된 결과를 공개적으로 공개합니다.

관리 시스템에 대한 자체 평가, 감사와 경영진 검토를 실시합니다.

IBM에 공급되는 제품, 부품 및/또는 서비스에 중요한 작업을 수행하는 공급업체에게 이러한 요구 사항을 단계적으로 적용합니다.

2021년에는 배출 집약적 비즈니스 부문(물류, 항공, 호텔, 생산 및 기술 제품)의 주요 공급업체를 대상으로 UN IPCC의 과학적 권장 사항에 부합하는 범위 1 및 범위 2 온실가스 배출량에 대한 배출 감소 목표를 설정하라는 추가적인 요구 사항을 설정했습니다. 2024년 말 현재 이들 공급업체 중 98%가 이러한 목표를 설정했으며, 나머지 2%의 범위 내 공급업체와는 지속적으로 협력하고 목표 설정 프로세스가 완료될 때까지 진행 상황을 추적할 것입니다.

작년에 IBM은 세 번째 연례 지속가능성 리더십 심포지엄을 개최했습니다. 이 심포지엄에서는 "물 관리"라는 주제를 통해 물 부족 지역에서 증가하고 있는 전 세계의 물 수요를 다루었습니다. 제조업체, 물류 제공업체, 시설 서비스 제공업체, 호텔 및 항공사를 포함한 다양한 공급업체 그룹이 이 자리에 모였습니다. 행사의 일환으로 당사는 물 관리에서 탁월한 전략과 결과를 보여준 여러 공급업체의 성과를 인정하고 축하했습니다.

2024년에 IBM은 공급업체의 지속가능성 성과를 추가로 평가하고 공급업체의 지속적인 개선 참여를 독려하기 위해 타사 솔루션을 배포했습니다. 이 솔루션은 이전의 IBM 실사 관행을 개선하며, 당사 공급망이 온실가스 배출량 감소 목표를 달성하도록 촉진하는 데 도움이 됩니다.