IBM은 제품 수명 종료 관리(PELM) 활동의 일환으로 1989년에 유럽 고객을 대상으로 제품 회수 프로그램을 제공하기 시작했으며, 수년에 걸쳐 이러한 활동을 확대하고 강화해 왔습니다. 오늘날, IBM의 글로벌 자산 회수 서비스(GARS)는 외부에서 중고 및 임대 종료 IBM 자산의 재판매를 담당하고, 자산을 내부에서 재활용 및 재배치하며, 폐기된 IT 장비의 환경적으로 책임 있는 처리를 제공합니다.

자산을 직접 재사용할 수 없는 경우 엄격한 공정과 기존 제조 표준에 따라 재제조하거나 리퍼브합니다. 자산은 특정 고객 요구 사항에 맞게 재구성될 수도 있습니다. 부품은 재사용을 위해 회수되거나 외부에 판매됩니다. 이러한 관행은 IT 장비의 수명을 연장하고 새로운 제품의 제조 필요성을 줄여줍니다. 모든 재사용 및 리마케팅 기회가 소진된 이후에는 남은 구성 요소는 자재 회수 및 재활용을 위해 보내집니다.

IBM의 목표는 당사 사업장에서 매립지 또는 처리를 위해 소각장으로 보내는 제품 폐기물의 양이 처리된 총 중량의 3%를 초과하지 않도록 수명이 다한 제품을 재사용하거나 재활용하는 것입니다.

2024년에는 68개 이상의 국가에서 약 10,300미터톤의 수명 종료 제품과 제품 폐기물을 처리했습니다. 이 중 96%(중량 기준)는 재판매, 재사용, 재활용되었고, 3.2%는 폐기물 에너지화 프로세스로 보내졌으며, 0.7%는 매립지로 보내지거나 최종 폐기를 위해 소각되었습니다. 여기에는 IBM과 고객이 배출한 수명 종료 제품이 모두 포함됩니다.

IBM은 1991년에 PELM 공급업체의 환경 평가에 대한 전사적 요구 사항을 수립했으며, 이는 1972년에 도입된 공급업체 환경 평가 프로그램을 확장한 것입니다. 거래 전에 이러한 공급업체를 평가하고 이후 3년마다 평가하고 있습니다. 당사는 비즈니스 관계를 맺기 전, 그리고 비즈니스 관계를 맺은 후 3년마다 이러한 공급업체를 평가합니다.

1995년 제품 폐기에 대한 보고를 시작한 이래, IBM은 전 세계적으로 115만 미터톤(25억 3천만 파운드)의 제품 및 제품 폐기물을 처리했습니다.

PELM 공급업체에 대한 IBM의 자세한 요구 사항을 알아보려면 다음을 방문하십시오.