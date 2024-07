IBM Z Performance and Capacity Analytics는 IT 운영 관리자, 성능 전문가, 용량 계획자가 인프라 및 애플리케이션 성능에 대해 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있는 인사이트를 제공합니다.



IBM Z 및 기타 플랫폼에서 SMF 및 기타 구조화된 데이터 소스를 활용하여 전사적인 IT 활용 정보를 실행 가능한 보고서로 신속하고 효율적으로 큐레이션합니다. 예측 및 모델링 기능은 비즈니스를 운영하고 현재와 미래의 예상 서비스 수준을 충족하는 데 필요한 리소스를 확보하는 데 도움이 됩니다.