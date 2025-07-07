데이터 기반 공급망 환경에서 자신 있게 복잡성 해소
글로벌 공급망은 점점 더 복잡해지고 유동적이고 데이터가 풍부해지고 있습니다. 조직은 운영을 최적화하고, 비용을 절감하고, 대응을 개선하기 위해 고급 분석으로 전환하고 있습니다.
IBM SPSS Statistics를 통해 공급망 전문가는 예측 모델링, 예측 및 통계 분석을 활용하여 구매/조달, 재고, 물류 및 수요 계획 전반에 걸쳐 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있습니다. 제조업체, 소매업체, 물류 제공업체는 과거 데이터, 실시간 입력 및 외부 변수를 통합하여 복원력 있고 민첩한 공급망을 구축할 수 있습니다.
IBM SPSS Statistics는 공급업체 성과, 운송 지표, 시장 수요와 같은 다양한 데이터 세트에 통계 기법을 적용하여 팀이 중단을 예측하고, 운영을 간소화하고, 전략 계획을 개선할 수 있도록 지원합니다.
IBM SPSS Statistics를 통해 조직은 시계열 분석 및 회귀 기법을 사용하여 강력한 수요 예측 모델을 구축할 수 있습니다. 또한 기업은 계절성, 추세 및 외부 요인을 통합하여 예측 오류를 줄이고 생산 및 재고를 실제 수요에 맞출 수 있습니다.
공급망 팀은 의사결정트리 및 클러스터링과 같은 통계 절차를 사용하여 재고를 세분화하고, 회전율이 느린 품목을 식별하고, 여러 위치에서 재고 수준을 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 운송 비용을 절감하고 서비스 수준을 개선할 수 있습니다.
IBM SPSS Statistics는 시나리오 모델링 및 위험 분석 지원을 통해 조직이 공급업체 지연 또는 수요 급증과 같은 잠재적인 중단을 예측하고 비상 계획을 개발할 수 있도록 돕습니다. 로지스틱 회귀 분석, 몬테카를로 시뮬레이션 등과 같은 기법은 위험 확률과 영향에 대한 인사이트를 제공합니다.
시계열 분석을 사용하여 과거 판매, 계절 패턴, 프로모션 효과를 기반으로 미래 수요를 모델링하고 예측하세요. 이 기능을 사용하면 생산 일정과 재고 계획을 시장 요구에 맞출 수 있습니다.
ANOVA 및 회귀 분석을 적용하여 공급업체 신뢰성, 배송 시간 및 품질 지표를 평가하세요. 이러한 인사이트는 공급업체 선정과 전략적 소싱 결정을 지원합니다.
클러스터 분석을 사용하여 회전율, 가치, 수요 변동성을 기반으로 재고를 분류하세요. 이를 통해 재고 전략을 차별화하고 재고 관리의 효율성을 높일 수 있습니다.
다변량 분석을 활용하여 운송 비용, 배송 시간, 경로 효율성을 평가하세요. 이를 통해 물류 네트워크를 최적화하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
