글로벌 공급망은 점점 더 복잡해지고 유동적이고 데이터가 풍부해지고 있습니다. 조직은 운영을 최적화하고, 비용을 절감하고, 대응을 개선하기 위해 고급 분석으로 전환하고 있습니다.

IBM SPSS Statistics를 통해 공급망 전문가는 예측 모델링, 예측 및 통계 분석을 활용하여 구매/조달, 재고, 물류 및 수요 계획 전반에 걸쳐 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있습니다. 제조업체, 소매업체, 물류 제공업체는 과거 데이터, 실시간 입력 및 외부 변수를 통합하여 복원력 있고 민첩한 공급망을 구축할 수 있습니다.

IBM SPSS Statistics는 공급업체 성과, 운송 지표, 시장 수요와 같은 다양한 데이터 세트에 통계 기법을 적용하여 팀이 중단을 예측하고, 운영을 간소화하고, 전략 계획을 개선할 수 있도록 지원합니다.