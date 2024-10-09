보안 게시판을 위한 제품 보안 센터를 검색하세요. 제품, 심각성 또는 게시 날짜별로 결과를 필터링하세요. 신속하게 대응하여 위험을 완화하고 최소화하세요.
알려진 문제를 해결하고 새 기능을 추가하는 Maximo Application Suite 수정 사항을 Fix Central에서 검색하여 주문하고 다운로드하세요.
케이스를 오픈하여 수정 사항을 다운로드하고, 기술 문서를 검색하여 알려진 문제(APAR)를 확인하여 문제를 진단, 예방 및 해결하세요.
IBM 지원 센터에 액세스하려면 등록 및 IBM 고객 번호(ICN), 사이트 관리자의 승인이 필요합니다.
문제 예방을 위해 선제적 접근 방식을 취하세요. 지원 업데이트, 보안 게시판 및 플래시를 구독하세요.
IBM은 전체 제품 라이프사이클에 걸쳐 Planning Analytics에 대한 추가적인 지원 옵션을 제공합니다. 적합한 옵션을 선택하세요.
분산 소프트웨어 또는 SaaS 제품 에 완벽하게 추가되어 기본 S&S에 더해 우선순위에 따라 사례를 처리하고 응답 시간을 단축합니다.
사용 중인 소프트웨어 버전의 지원 종료 날짜가 가까워졌을 때 이상적인 옵션입니다. 이를 통해 지원되는 최신 버전으로 마이그레이션하는 데 더 많은 시간을 확보할 수 있습니다.
마케팅이 중단된 소프트웨어의 마지막 지원 버전을 실행하기 위해서 꼭 필요하며, 앞으로의 일을 계획할 수 있도록 최대 5년의 추가 IBM 지원을 제공합니다.
평가판을 사용해보거나 IBM 전문가와 상담을 예약하여 머신 러닝 및 IBM Maximo Application Suite로 수동 검사 프로세스를 줄일 수 있는 방법을 알아보세요.