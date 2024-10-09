IBM Maximo Application Suite: 지원

Db2 투자를 최대한 활용하세요. 전체 라이프사이클 전반에 걸쳐 최신 상태를 유지하고 연결성 및 보안을 유지할 수 있습니다.
소프트웨어 업데이트 새로운 기능
IBM 문서에서 Maximo Application Suite에 대한 최신 정보를 확인하세요. 새로운 소식으로 이동하세요.
제품 라이프사이클
Maximo Application Suite GA 및 지원 종료 날짜를 확인하여 최신 VRM을 다운로드할 시기가 되었는지 확인하세요.
업그레이드할 준비가 되셨나요?
소프트웨어 구독 및 지원 혜택을 이용하여 최신 버전 또는 릴리스를 다운로드하세요.

다른 Maximo 사용자와 소통

모범 사례 공유, 질의응답, 이벤트 참여를 통해 IBM 전문가 및 다른 Maximo 사용자와 소통하세요.

보안 Maximo Application Suite 보안 게시판

보안 게시판을 위한 제품 보안 센터를 검색하세요.  제품, 심각성 또는 게시 날짜별로 결과를 필터링하세요. 신속하게 대응하여 위험을 완화하고 최소화하세요.

 Maximo Application Suite 보안 게시판 - IBM 지원 수정 사항

알려진 문제를 해결하고 새 기능을 추가하는 Maximo Application Suite 수정 사항을 Fix Central에서 검색하여 주문하고 다운로드하세요.

지원 필수 사항 Maximo Application Suite 지원

케이스를 오픈하여 수정 사항을 다운로드하고, 기술 문서를 검색하여 알려진 문제(APAR)를 확인하여 문제를 진단, 예방 및 해결하세요.

 Maximo Application Suite 지원 지원 등록

IBM 지원 센터에 액세스하려면 등록 및 IBM 고객 번호(ICN), 사이트 관리자의 승인이 필요합니다.

 지금 바로 시작해 보세요 내 알림 구독하기

문제 예방을 위해 선제적 접근 방식을 취하세요. 지원 업데이트, 보안 게시판 및 플래시를 구독하세요.

추가 지원 서비스

IBM은 전체 제품 라이프사이클에 걸쳐 Planning Analytics에 대한 추가적인 지원 옵션을 제공합니다. 적합한 옵션을 선택하세요.
Advanced Support

분산 소프트웨어 또는 SaaS 제품  완벽하게 추가되어 기본 S&S에 더해 우선순위에 따라 사례를 처리하고 응답 시간을 단축합니다.

추가 지원

사용 중인 소프트웨어 버전의 지원 종료 날짜가 가까워졌을 때 이상적인 옵션입니다. 이를 통해 지원되는 최신 버전으로 마이그레이션하는 데 더 많은 시간을 확보할 수 있습니다.
지속적인 지원

마케팅이 중단된 소프트웨어의 마지막 지원 버전을 실행하기 위해서 꼭 필요하며, 앞으로의 일을 계획할 수 있도록 최대 5년의 추가 IBM 지원을 제공합니다.
다음 단계

평가판을 사용해보거나 IBM 전문가와 상담을 예약하여 머신 러닝 및 IBM Maximo Application Suite로 수동 검사 프로세스를 줄일 수 있는 방법을 알아보세요.

