환경, 사회, 거버넌스(ESG) 및 기후 리스크를 고려하면서 자본 및 자원 계획을 조정합니다.
조직은 분산된 시스템과 사일로화된 데이터로 인해 목표를 달성하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 자본, 리소스 및 환경 활동을 위한 이질적인 툴로 인해 전체 조직에 대한 전략적 관점을 얻기가 어렵습니다. 이러한 문제는 비효율성, 기회 상실, 규정 준수 위험으로 이어집니다.
Maximo Application Suite는 자산 데이터를 중앙 집중화하고 부서 전반에 걸쳐 지능형 워크플로를 통합하여 이러한 문제를 해결합니다. 고급 분석 및 AI 기반 인사이트를 통해 Maximo는 팀이 단일 통합 플랫폼 내에서 자본 투자를 조정하고 리소스 사용을 최적화하며 환경 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 가치를 극대화하며 위험과 비용을 균형 있게 관리합니다. 자동화된 시나리오 계획과 데이터 기반 투자 결정을 통해 이를 실현합니다. 시간 범위, 조직 예산 및 목표와 일치하는 주요 자산 개입을 정확히 계획합니다.
작업 지시서, 인력, 서비스, 자재 및 도구를 포함한 전체 유지보수 비용에 대한 가시성을 확보합니다.
고급 위험 분석, 공급업체 관리 및 자동화된 워크플로를 통해 지연을 방지하고 최적의 조달 결정을 보장합니다.
재무 모델링을 기후 분석과 통합합니다. 홍수 및 허리케인과 같은 물리적 기후 위험과 전환 위험으로 인한 위험을 정량화하여 자산이 고립되거나 가격이 잘못 책정된 것을 방지합니다.
