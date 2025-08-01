Maximo 전략적 자산 및 시설 계획

환경, 사회, 거버넌스(ESG) 및 기후 리스크를 고려하면서 자본 및 자원 계획을 조정합니다.

IBM Maximo Asset Investment Planning 소개

투자 전략을 간소화하고, 시나리오 계획을 강화하며, 유지 관리를 자본 목표에 맞춥니다.

종합적인 계획

조직은 분산된 시스템과 사일로화된 데이터로 인해 목표를 달성하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 자본, 리소스 및 환경 활동을 위한 이질적인 툴로 인해 전체 조직에 대한 전략적 관점을 얻기가 어렵습니다. 이러한 문제는 비효율성, 기회 상실, 규정 준수 위험으로 이어집니다.

Maximo Application Suite는 자산 데이터를 중앙 집중화하고 부서 전반에 걸쳐 지능형 워크플로를 통합하여 이러한 문제를 해결합니다. 고급 분석 및 AI 기반 인사이트를 통해 Maximo는 팀이 단일 통합 플랫폼 내에서 자본 투자를 조정하고 리소스 사용을 최적화하며 환경 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

수행 가능한 작업

자산 투자 계획 총 유지보수 비용 자본 프로젝트 관리 프로젝트 및 포트폴리오 계획 ESG 및 기후 위험

사례 연구

기차를 타고 창문으로 지나가는 삶을 즐기는 사람
대학 전체의 자산 포트폴리오 라이프사이클을 관리하기 위해 사용되는 20개 이상의 다양한 시스템과 간단한 데이터 호출까지 추가되어 사례 연구 읽기
다음 단계 안내

