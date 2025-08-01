조직은 분산된 시스템과 사일로화된 데이터로 인해 목표를 달성하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 자본, 리소스 및 환경 활동을 위한 이질적인 툴로 인해 전체 조직에 대한 전략적 관점을 얻기가 어렵습니다. 이러한 문제는 비효율성, 기회 상실, 규정 준수 위험으로 이어집니다.

Maximo Application Suite는 자산 데이터를 중앙 집중화하고 부서 전반에 걸쳐 지능형 워크플로를 통합하여 이러한 문제를 해결합니다. 고급 분석 및 AI 기반 인사이트를 통해 Maximo는 팀이 단일 통합 플랫폼 내에서 자본 투자를 조정하고 리소스 사용을 최적화하며 환경 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.