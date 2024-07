OMEGAMON XE on z/VM and Linux에서는 z/VM 및 Linux on IBM Z 운영 체제에 관한 광범위한 정보를 제공합니다. Linux 운영을 다른 중요한 시스템의 자세한 성능 지표와 나란히 비교할 수 있습니다. 동적 작업 공간 링크를 사용하면 Tivoli Enterprise Portal 작업 공간 사이를 쉽게 탐색할 수 있습니다. 개략적인 보기를 통해 시스템 성능이 비즈니스와 수익에 미치는 영향을 경영진이 이해하는 데 도움이 됩니다.