z/VM® 시스템의 파일과 데이터, Linux® 등 z/VM 외부 게스트 시스템의 이미지를 백업하고 복원하세요. IBM® Backup and Restore Manager for z/VM를 사용하면 파일, 미니 디스크, SFS(공유 파일 시스템) 파일 공간, 전체 시스템 데이터 백업 및 복원을 위한 간소화된 기능을 사용하여 데이터를 사용할 수 있습니다. 각 데이터 유형에 대한 작업을 최적화하여 백업 및 복원 기능을 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 와일드카드 문자를 지원하여 파일을 유연하게 선택할 수 있으며 디스크, 물리적 테이프 또는 가상 테이프에 대한 백업을 지원합니다. 이는 단일 오퍼링으로 사용 가능하며 IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux 제품군의 일부로 사용 가능합니다.