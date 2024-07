IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux

IBM® Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux는 사용하기 쉽고 유연한 하나의 인터페이스에서 여러 시스템에서 수집된 데이터를 볼 수 있는 기능을 제공하는 모니터링 에이전트입니다. 이는 OMEGAMON 소프트웨어 제품군의 일부입니다.

IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux를 사용하면 VM용 성능 툴킷에서 가져온 z/VM 데이터를 Linux on IBM Z Systems 성능 데이터와 함께 볼 수 있습니다. 이 다중 보기 기능은 문제를 더욱 신속하게 해결하고 복잡한 환경을 더 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

