IBM® Z® Decision Support(구 IBM Tivoli Decision Support for z/OS®)는 성능 보고, 서비스 레벨 관리, 사용 통계를 지원하는 과거의 전사적 IT 활용 정보에 쉽게 액세스할 수 있도록 SMF와 IBM Z 및 기타 플랫폼의 여러 정형 데이터 소스를 수집합니다.



SMF 데이터를 자동으로 실시간 수집하고 지속적으로 큐레이션하여 원시 시스템 데이터를 실행 가능한 분석 인사이트로 변환하는 IBM Z Decision Support는 운영 데이터에 대한 통합 보기를 제공하여 IT 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.