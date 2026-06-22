IBM Automation Decision Services(ADS)는 사용이 쉬운 로우 코드 UI에서 비즈니스 의사 결정을 모델링하고 관리하기 위한 비즈니스 자동화 소프트웨어입니다. 독립형 또는 IBM Cloud Pak for Business Automation 내에서 다른 자동화 기술과 사전 통합된 형태로 제공됩니다.
사용이 쉬운 로우 코드 UI로 비즈니스 의사 결정을 모델링하세요.
즉시 사용 가능한 머신 러닝 통합으로 예측적 의사 결정을 내리세요.
전사적 SME와 함께 규칙에 관하여 협업하세요.
빅 데이터 분석을 활용하여 같은 의사 결정의 여러 버전을 시뮬레이션하세요.
인사이트를 활용하여 데이터의 힘을 최적화하고, 더욱 풍부한 정보를 바탕으로 비즈니스 운영과 관련된 의사 결정을 내리세요. 문제가 운영에 영향을 미치기 전에 선제적으로 감지하고 해결하세요.
지속적이고 효율적으로 대규모 비즈니스를 운영하세요. 승인을 자동화하고, 이의 제기를 처리하고, 직원과 고객을 온보딩하고, 규정 미준수 비용을 줄이고 신용 손실을 방지하세요.
서면 증거 또는 의사 결정 프로세스를 제공하여 규정 준수 감사에 협조하세요. 규정 변화에 따라 정책을 변경하세요. 지역, 채널 및 규정 간 일관성을 도모하세요.