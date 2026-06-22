IBM Automation Decision Services

로우 코드 지능형 의사 결정 자동화
무료 체험하기 인터랙티브 데모 살펴보기
문서 처리 제품 화면의 아이소메트릭 일러스트

로우 코드 지능형 의사 결정으로 AI 활용

IBM Automation Decision Services(ADS)는 사용이 쉬운 로우 코드 UI에서 비즈니스 의사 결정을 모델링하고 관리하기 위한 비즈니스 자동화 소프트웨어입니다. 독립형 또는 IBM Cloud Pak for Business Automation 내에서 다른 자동화 기술과 사전 통합된 형태로 제공됩니다.
로우 코드 UI

사용이 쉬운 로우 코드 UI로 비즈니스 의사 결정을 모델링하세요.
머신 러닝 통합

즉시 사용 가능한 머신 러닝 통합으로 예측적 의사 결정을 내리세요.
협업

전사적 SME와 함께 규칙에 관하여 협업하세요.
시뮬레이션된 시나리오

빅 데이터 분석을 활용하여 같은 의사 결정의 여러 버전을 시뮬레이션하세요.

사용 방법 보기

Automation Decision Services 대출 승인 제품 화면
신용 및 대출 승인

신청인이 파산하지 않는다는 높은 신뢰도에 기반하여 대출을 신속하게 승인하는 동시에 규정 요건을 관리하고 공정성, 일관성과 감사 가능성이 보장되도록 하세요.
Automation Decision Services를 사용한 프로모션 제품 화면
개인화된 프로모션

특정한 고객에 대해 아는 모든 정보와 조직의 이력에 기반하여 승인될 가능성이 높은 프로모션을 제공하세요.
Automation Decision Services를 사용한 사기 탐지 제품 화면
사기 탐지

거래 데이터에 머신 러닝을 활용하여 사기 패턴을 찾고, 의심스러운 거래를 식별하여 수익성에 영향을 미치기 전에 신고하세요.
Automation Decision Services를 사용한 청구 처리 제품 화면
이의 제기 처리

이의 제기를 신속하게 처리하여 고객 경험을 향상하는 동시에 위험을 관리하여 운영 비용을 낮게 유지하고 정부 규제 준수를 관리하세요.
Automation Decision Services 대출 승인 제품 화면
신용 및 대출 승인

신청인이 파산하지 않는다는 높은 신뢰도에 기반하여 대출을 신속하게 승인하는 동시에 규정 요건을 관리하고 공정성, 일관성과 감사 가능성이 보장되도록 하세요.
Automation Decision Services를 사용한 프로모션 제품 화면
개인화된 프로모션

특정한 고객에 대해 아는 모든 정보와 조직의 이력에 기반하여 승인될 가능성이 높은 프로모션을 제공하세요.
Automation Decision Services를 사용한 사기 탐지 제품 화면
사기 탐지

거래 데이터에 머신 러닝을 활용하여 사기 패턴을 찾고, 의심스러운 거래를 식별하여 수익성에 영향을 미치기 전에 신고하세요.
Automation Decision Services를 사용한 청구 처리 제품 화면
이의 제기 처리

이의 제기를 신속하게 처리하여 고객 경험을 향상하는 동시에 위험을 관리하여 운영 비용을 낮게 유지하고 정부 규제 준수를 관리하세요.
비즈니스에 직접적으로 기여하세요
효과성 향상

인사이트를 활용하여 데이터의 힘을 최적화하고, 더욱 풍부한 정보를 바탕으로 비즈니스 운영과 관련된 의사 결정을 내리세요. 문제가 운영에 영향을 미치기 전에 선제적으로 감지하고 해결하세요.

 
효율성 향상

지속적이고 효율적으로 대규모 비즈니스를 운영하세요. 승인을 자동화하고, 이의 제기를 처리하고, 직원과 고객을 온보딩하고, 규정 미준수 비용을 줄이고 신용 손실을 방지하세요.
규정 준수 관리

서면 증거 또는 의사 결정 프로세스를 제공하여 규정 준수 감사에 협조하세요. 규정 변화에 따라 정책을 변경하세요. 지역, 채널 및 규정 간 일관성을 도모하세요.
다음 단계 안내

다양한 기능을 갖춘 비즈니스 자동화를 통해 업무를 가속화하는 방법을 알아보세요.

  1. 작동 방식 보기(03:48)
  2. 인터랙티브 데모 살펴보기