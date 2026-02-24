IBM Decision Intelligence

신뢰할 수 있고 설명 가능하며 미래 지향적인 AI 기반 의사 결정

IBM, 2026년 Gartner Magic Quadrant Decision Intelligence 플랫폼 부문 리더로 선정

더 똑똑하고 안전한 의사결정 — 정책 수립부터 성과 창출까지, 단 몇 시간

 

단시간에 비즈니스 정책을 AI가 작성한 의사 결정으로 전환하여 설계에 따라 관리하고 대규모로 운영 속도, 투명성 및 규제 신뢰도를 제공하도록 구축되었습니다.

쉬운 언어로 된 의사 결정

AI 기반 어시스턴트를 사용하여 정책을 의사 결정 모델로 전환하세요.
내장된 하이브리드 AI

규칙, 머신 러닝, 생성형 AI를 결합하여 더 스마트한 결과를 얻으세요.
설명할 수 있는 신뢰

모든 결정은 투명하고 감사 가능하며 규정을 준수합니다.
제한 없는 규모

SaaS 기반으로 설계되어, 유연하게 확장 가능하며 비즈니스 성장에 맞춰 함께 성장합니다.

작동 방식

단시간에 비즈니스 정책에서 관리 결정까지. IBM Decision Intelligence를 사용하면 자연어로 작성된 정책이 관리되고 감사 가능한 의사 결정 흐름이 되어 안심하고 배포할 수 있습니다.

결과: 조치 속도가 빨라지고 오류가 줄어들며 투자 수익률(ROI)로 이어지는 명확한 경로를 제공합니다.

코드 없이 정책을 의사 결정으로 전환하세요

IBM watsonx이 제공하는 Decision Assistant를 사용하여 비즈니스 정책을 추적 가능한 규칙으로 변환하세요. 비즈니스 사용자를 위해 설계되고, 컴플라이언스 리더들에게 신뢰받으며, IT의 지원으로 가속화됩니다.

IBM Decision Intelligence 대시보드 화면 캡처로, ‘Decision Model’ 탭이 활성화된 상태에서 ‘AgeRangeCheck’, ‘CoverageLimitCheck’, ‘HealthStatusCheck’ 등 생명보험 가입 자격 규칙이 스크롤 가능한 패널에 표시되어 있음

AI, 규칙 및 데이터 - 설계 단계부터 통합

개별 도구를 연결하는 복잡성을 제거합니다. 단일 통합 환경에서 의사결정을 설계, 관리, 배포하여 혁신을 가속하고 운영 리스크를 줄이십시오.

IBM Decision Intelligence 통합 환경 워크플로 다이어그램 화면 캡처. ‘Modeling (15)’ 탭이 활성화되어 있으며, ‘Risk Score’, ‘Insurance’ 등 세부 기준이 포함된 대출 승인 의사 결정 흐름도

설명할 수 있는 결정

IBM Decision Intelligence는 전체 라이프사이클 추적성을 제공합니다. 이 기능은 정책 수립부터 비즈니스 성과에 이르는 동안 의사 결정을 식별 가능하고 감사 가능하며 신뢰할 수 있도록 구축할 수 있습니다.

IBM Decision Intelligence 대시보드 화면 캡처로, ‘Modeling (15)’ 탭이 활성화된 상태에서 상환 점수와 기업 점수 범위 컬럼이 포함된 등급 테이블이 표시되며, 각 행에 해당 값이 기재되어 있고 오른쪽에는 로직 편집기가 배치되어 있음

산업

모든 클릭, 장바구니, 프로모션 및 약속 날짜는 결정입니다. 이러한 의사 결정이 여러 도구에 분산되어 있고 팀이 단절된 경우, 소매업체의 이익은 줄고 중요한 순간을 놓치게 됩니다. IBM Decision Intelligence는 가격 책정, 프로모션, 제품 구색, 단일 채널 주문 처리를 위한 관리형 AI 기반 뼈대를 제공해 시스템이 고객과 동일한 정밀도와 속도로 작동하도록 합니다. 의사 결정을 추측이 아닌 성장으로 전환하세요.

IBM Decision Intelligence 대시보드 화면 캡처로, ‘Discount Calculator’ 의사 결정 모델이 표시되어 있으며 ‘Step 2 of 4 completed!’ 단계가 활성화된 상태입니다. 할인 계산, 고객 등급 평가, 주문 금액 산정 등으로 구성된 모듈이 노드와 화살표로 연결된 흐름 다이어그램 형태로 표시되어 있음

신용 리스크, 거래 이상 신호, 결제 라우팅, 채권 회수 전략은 초 단위로 변화합니다. 그러나 대부분의 금융기관은 여전히 취약한 규칙 기반 체계와 제한적인 데이터에 의존해 의사 결정을 내리고 있습니다. IBM Decision Intelligence는 실시간 교차 플랫폼 의사 결정 계층을 추가해 승인의 정확도를 높이고, 손실을 줄이며, 고객 신뢰를 강화합니다. 재무제표에 직접적인 영향을 미치는 핵심적인 의사 결정을 현대화하십시오. 투명성과 통제력을 기본으로 제공합니다.

IBM Decision Intelligence 대시보드 화면 캡처로, ‘Car Loan Approval Service’ 인터페이스에서 ‘Policy document’ 탭이 활성화되어 있으며 ‘Step 1 of 4 completed!’ 단계가 강조 표시되어 있습니다. 연령 요건, 소득 확인, 신용 점수 기준, 대출 금액 조건 등 가입 자격 기준이 구조화된 정책 텍스트 패널에 표시되어 있음

병상 배정, 환자 이동 경로, 진료 승인, 인력 배치, 결제 관리 등 의료 서비스는 컨텍스트를 거의 공유하지 않는 의사 결정에 의해 구동됩니다. IBM Decision Intelligence는 임상, 운영 및 재무 로직을 하나의 투명한 AI 지원 계층으로 연결하여 환자 흐름, 치료 품질 및 수익 무결성을 강화합니다. 더 빠른 승인, 더 명확한 경로, 더 적은 지연 등 모든 것이 관리되고 설명 가능하며 결과 중심적으로 변화합니다.

IBM Decision Intelligence 대시보드 화면 캡처로, ‘MRI Request Decision Service’ 워크플로에서 ‘Decision Model’ 탭이 활성화되어 있으며 ‘Step 2 of 4 completed!’ 단계가 강조 표시되어 있습니다. ‘MRIRequest’에서 ‘CoverageCheck’, ‘ClinicalEvaluation’, ‘PreAuthEvaluation’의 세 갈래로 분기된 후, 최종적으로 ‘MRIRequestOutcome’으로 수렴하는 흐름 다이어그램이 표시되어 있음

재고는 움직이고, 주문은 변동하며, 물류 경로는 끊기고, 수요 예측은 흔들립니다. 공급망의 속도를 늦추는 것은 하나의 큰 중단이 아니라 공통의 정보 소스 없이 내려진 수천 건의 조율되지 않은 결정입니다. IBM Decision Intelligence는 수요, 비용, 용량, 서비스 및 위험을 빠르고 설명 가능한 권장 사항에 결합하여 팀이 영향이 받기 전에 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 늦게 대응하지 않고 미리 생각하는 공급망을 구축하세요.

IBM Decision Intelligence 대시보드 화면 캡처로, ‘Supplier Compliance Validation’ 워크플로에서 ‘Decision Model’ 탭이 활성화되어 있으며 ‘Step 4 of 4 completed!’ 단계가 강조 표시되어 있습니다. ‘Supplier’에서 ‘ComplianceResult’로 이어지는 여러 화살표와 상호 연결된 분기 구조가 표시되어 있음

이탈 징후, 네트워크 부하, 요금제 설계, 사기 탐지 등 통신사의 환경은 끊임없이 변화합니다. 그러나 기존 의사 결정 로직은 이러한 속도를 따라가지 못하는 경우가 많습니다. IBM Decision Intelligence는 가입자, 디바이스, 사용량, 네트워크 데이터를 하나의 통합되고 거버넌스가 적용된 의사 결정 엔진에 연결하여 유지율 향상, 개인화, 서비스 품질 보증, 매출 보호를 지원합니다. 설명 가능하고 측정 가능하며 확장 가능한 의사 결정을 통해 상업 전략과 네트워크 전략을 정렬하십시오.

IBM Decision Intelligence 대시보드 화면 캡처로, ‘Retention Decision Service’ 워크플로에서 ‘Decision Model’ 탭이 활성화되어 있으며 ‘Step 2 of 4 completed!’ 단계가 강조 표시되어 있습니다. ‘CustomerProfile’에서 ‘ChurnRiskAssessment’, ‘LifetimeValueCategory’, ‘Payment Status Evaluation’의 세 갈래로 분기된 후, ‘RetentionStrategy’로 수렴하여 최종 단계인 ‘RetentionAction’으로 이어지는 흐름 다이어그램이 표시되어 있음

가격 및 패키지 — 다양한 결제 옵션 사용 가능

IBM Decision Intelligence – Essentials 플랜

 

월별 가격

 

미화 1,500달러/월*

의사 결정

한 달에 최대 100,000 건의 결정

추가 사용량

추가 결정 1,000건 당 USD 10

작성자

최대 10명의 활성 사용자

환경

사전 구성된 환경 1개 포함

Essentials 플랜 포함
  • AI 기반 의사 결정 어시스턴트 
    • 생성형 AI를 사용하여 정책 텍스트에서 직접 의사 결정 모델 생성
  • 로우코드 의사결정 모델링 
    • IDE가 필요 없는 직관적인 웹 인터페이스에서 관리형 의사 결정 흐름을 구축, 편집 및 배포
  • 하이브리드 AI 엔진 
    • 비즈니스 룰, 예측 ML 모델, 생성형 AI 인사이트를 단일 의사 결정 흐름에 결합
  • 설명 가능성 및 거버넌스
    • 모든 결과는 투명하고 감사 가능하며 기업 표준을 준수
  • 원활한 머신 러닝 통합
    • 예측 의사 결정을 위해 watsonx.ai 또는 기타 플랫폼에서 자체 모델을 가져오세요
  • 기본 제공 검증 및 테스트 
    • 배포 전에 의사 결정 로직을 테스트하고 개선하세요
  • 안전한 SaaS 아키텍처
    • 엔터프라이즈급 확장가능성, 역할 기반 액세스 제어, 설계를 통한 데이터 격리

* 표시된 가격은 참고용으로서 국가별로 다를 수 있고, 관련 세금 및 관세가 제외된 가격이며, 지역별로 제공되는 제품에 따라 달라질 수 있습니다. 

리소스

새로운 기능

새로운 기능 및 개선 사항 살펴보기

 커뮤니티

IBM Decision Intelligence 사용자 커뮤니티 살펴보기

 문서

공식 IBM Decision Intelligence 문서 살펴보기

 웨비나

IBM Decision Intelligence의 새로운 & 차세대 기능: 향상된 기능. 더 강력한 영향.
다음 단계 안내

30일 평가판을 시작하고 모든 IBM Decision Intelligence 기능에 완전히 액세스하세요.

