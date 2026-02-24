신뢰할 수 있고 설명 가능하며 미래 지향적인 AI 기반 의사 결정
단시간에 비즈니스 정책을 AI가 작성한 의사 결정으로 전환하여 설계에 따라 관리하고 대규모로 운영 속도, 투명성 및 규제 신뢰도를 제공하도록 구축되었습니다.
AI 기반 어시스턴트를 사용하여 정책을 의사 결정 모델로 전환하세요.
규칙, 머신 러닝, 생성형 AI를 결합하여 더 스마트한 결과를 얻으세요.
모든 결정은 투명하고 감사 가능하며 규정을 준수합니다.
SaaS 기반으로 설계되어, 유연하게 확장 가능하며 비즈니스 성장에 맞춰 함께 성장합니다.
단시간에 비즈니스 정책에서 관리 결정까지. IBM Decision Intelligence를 사용하면 자연어로 작성된 정책이 관리되고 감사 가능한 의사 결정 흐름이 되어 안심하고 배포할 수 있습니다.
결과: 조치 속도가 빨라지고 오류가 줄어들며 투자 수익률(ROI)로 이어지는 명확한 경로를 제공합니다.
IBM watsonx이 제공하는 Decision Assistant를 사용하여 비즈니스 정책을 추적 가능한 규칙으로 변환하세요. 비즈니스 사용자를 위해 설계되고, 컴플라이언스 리더들에게 신뢰받으며, IT의 지원으로 가속화됩니다.
개별 도구를 연결하는 복잡성을 제거합니다. 단일 통합 환경에서 의사결정을 설계, 관리, 배포하여 혁신을 가속하고 운영 리스크를 줄이십시오.
IBM Decision Intelligence는 전체 라이프사이클 추적성을 제공합니다. 이 기능은 정책 수립부터 비즈니스 성과에 이르는 동안 의사 결정을 식별 가능하고 감사 가능하며 신뢰할 수 있도록 구축할 수 있습니다.
모든 클릭, 장바구니, 프로모션 및 약속 날짜는 결정입니다. 이러한 의사 결정이 여러 도구에 분산되어 있고 팀이 단절된 경우, 소매업체의 이익은 줄고 중요한 순간을 놓치게 됩니다. IBM Decision Intelligence는 가격 책정, 프로모션, 제품 구색, 단일 채널 주문 처리를 위한 관리형 AI 기반 뼈대를 제공해 시스템이 고객과 동일한 정밀도와 속도로 작동하도록 합니다. 의사 결정을 추측이 아닌 성장으로 전환하세요.
신용 리스크, 거래 이상 신호, 결제 라우팅, 채권 회수 전략은 초 단위로 변화합니다. 그러나 대부분의 금융기관은 여전히 취약한 규칙 기반 체계와 제한적인 데이터에 의존해 의사 결정을 내리고 있습니다. IBM Decision Intelligence는 실시간 교차 플랫폼 의사 결정 계층을 추가해 승인의 정확도를 높이고, 손실을 줄이며, 고객 신뢰를 강화합니다. 재무제표에 직접적인 영향을 미치는 핵심적인 의사 결정을 현대화하십시오. 투명성과 통제력을 기본으로 제공합니다.
병상 배정, 환자 이동 경로, 진료 승인, 인력 배치, 결제 관리 등 의료 서비스는 컨텍스트를 거의 공유하지 않는 의사 결정에 의해 구동됩니다. IBM Decision Intelligence는 임상, 운영 및 재무 로직을 하나의 투명한 AI 지원 계층으로 연결하여 환자 흐름, 치료 품질 및 수익 무결성을 강화합니다. 더 빠른 승인, 더 명확한 경로, 더 적은 지연 등 모든 것이 관리되고 설명 가능하며 결과 중심적으로 변화합니다.
재고는 움직이고, 주문은 변동하며, 물류 경로는 끊기고, 수요 예측은 흔들립니다. 공급망의 속도를 늦추는 것은 하나의 큰 중단이 아니라 공통의 정보 소스 없이 내려진 수천 건의 조율되지 않은 결정입니다. IBM Decision Intelligence는 수요, 비용, 용량, 서비스 및 위험을 빠르고 설명 가능한 권장 사항에 결합하여 팀이 영향이 받기 전에 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 늦게 대응하지 않고 미리 생각하는 공급망을 구축하세요.
이탈 징후, 네트워크 부하, 요금제 설계, 사기 탐지 등 통신사의 환경은 끊임없이 변화합니다. 그러나 기존 의사 결정 로직은 이러한 속도를 따라가지 못하는 경우가 많습니다. IBM Decision Intelligence는 가입자, 디바이스, 사용량, 네트워크 데이터를 하나의 통합되고 거버넌스가 적용된 의사 결정 엔진에 연결하여 유지율 향상, 개인화, 서비스 품질 보증, 매출 보호를 지원합니다. 설명 가능하고 측정 가능하며 확장 가능한 의사 결정을 통해 상업 전략과 네트워크 전략을 정렬하십시오.
월별 가격
미화 1,500달러/월*
의사 결정
한 달에 최대 100,000 건의 결정
추가 사용량
추가 결정 1,000건 당 USD 10
작성자
최대 10명의 활성 사용자
환경
사전 구성된 환경 1개 포함
Essentials 플랜 포함