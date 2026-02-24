단시간에 비즈니스 정책에서 관리 결정까지. IBM Decision Intelligence를 사용하면 자연어로 작성된 정책이 관리되고 감사 가능한 의사 결정 흐름이 되어 안심하고 배포할 수 있습니다.

결과: 조치 속도가 빨라지고 오류가 줄어들며 투자 수익률(ROI)로 이어지는 명확한 경로를 제공합니다.