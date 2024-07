z/OS용 IBM Data Virtualization Manager란 무엇입니까?

IBM Data Virtualization Manager for z/OS는 IBM Z에 있는 데이터에 대해 가상의 통합 뷰를 제공합니다. 이를 통해 사용자와 애플리케이션은 데이터를 이동, 복제 또는 변환할 필요 없이 제자리에서 IBM Z 데이터에 읽기/쓰기 액세스할 수 있습니다.

Data Virtualization Manager for z/OS는 독립적으로 설계된 데이터 구조를 편리하게 통합하여 추가 처리 비용을 최소화하면서 이를 함께 사용할 수 있도록 도와줍니다. 기존의 데이터 이동 접근 방식은 필요할 때 언제 어디서나 데이터를 활용할 수 있는 기회에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. SQL, Data Virtualization Manager for z/OS와 같이 널리 사용되는 업계 표준 API를 사용하여 IBM Z 데이터를 잠금 해제하면 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.PrestoDB 커넥터는 IBM DVM for z/OS를 통해 IBM watsonx.data에 대한 IBM Z 데이터 세트에 즉시 액세스할 수 있도록 지원합니다. watsonx.data는 어디서나 모든 데이터에 대해 AI 워크로드를 확장할 수 있는 개방형 하이브리드 관리형 데이터 저장소입니다.