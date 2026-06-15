완전한 데이터 스트리밍 플랫폼으로 구축하여 실시간으로 강화되고 신뢰할 수 있는 데이터로 AI, 분석, 애플리케이션을 구현하세요
컨텍스트가 늦게 도착하거나 불완전하거나 신뢰할 수 없는 경우 AI 네이티브 애플리케이션 및 분석이 중단됩니다. 처리 및 거버넌스를 위한 통합 기능을 갖춘 자체 관리형 Apache Kafka 스택은 데이터가 시스템 전체에 고립되어 팀이 오래된 데이터로 작업하도록 강요하고 신뢰를 떨어뜨립니다.
IBM® Confluent는 완벽한 데이터 스트리밍 플랫폼을 제공합니다. 모든 소스를 연결하고, 이동 중인 데이터를 보강하며, 통합 기능을 통해 신뢰할 수 있는 실시간 컨텍스트를 제공하므로 팀은 인프라 관리가 아닌 기능 구축에만 집중할 수 있습니다.
IBM Confluent가 데이터 스트리밍을 어떻게 간소화하는지 확인해 보세요. 가입할 필요가 없습니다.
IBM Confluent가 제공하는 고유한 도구, 지원 및 에코시스템의 조합을 통해 완전 자동화된 검색, 프로비저닝, 데이터 마이그레이션 및 클라이언트 마이그레이션을 수행하여 일정을 단축하고 위험을 줄일 수 있습니다.
사전 구축된 완전 관리형 커넥터로 모든 데이터 소스를 몇 분 만에 연결하고 기본 스트림 처리로 이동 중에도 처리하세요. 통합 백로그를 재사용 가능한 스트림으로 대체하여 신뢰할 수 있는 단일 소스에서 분석, AI, 애플리케이션 및 운영 워크플로를 지원합니다.
단일 플랫폼 아키텍처는 환경 전반에 걸쳐 일관된 기능, 거버넌스, 하나의 운영 모델을 보장합니다. IBM Confluent Unified Stream Manager는 배포 전반에 걸쳐 통합 컨트롤 플레인을 제공합니다.
99.99% 가동 시간 서비스 수준 계약을 제공하는 완전 관리형 플랫폼을 통해 확장, 업그레이드 및 밸런싱을 자동화합니다. 이를 통해 파티션 관리, 롤링 재시작 및 사고 대응에 소요되는 수작업 부담을 줄일 수 있습니다.
Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud 등 다양한 클라우드 환경과 온프레미스 환경에 데이터를 미러링하여, 운영 복잡성을 증가시키지 않으면서 재해 복구 및 글로벌 가용성을 확보하세요.
클릭스트림, 거래, CRM 등의 고객 데이터를 실시간으로 통합하여 초개인화된 추천과 최적의 오퍼를 제공하고 전환율을 높이세요.
밀리초 단위의 지연 시간으로 높은 처리량의 스트림을 처리하여 거의 실시간으로 위협을 탐지하고 차단하며, 배치 지연을 제거하고 수익과 신뢰를 보호하세요.