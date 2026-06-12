온디맨드 웨비나

IBM Confluent의 수석 제품 마케팅 관리자인 Sophia Jiang이 개인과 가족을 위한 포괄적인 디지털 보호를 제공하는 선도적인 AI 기반 사이버 보안 회사인 McAfee의 소비자 플랫폼 엔지니어링 부문 클라우드 아키텍처 리더 Rupin Kakkar 이사와 함께 업계에 대한 심도 있는 대화를 나눕니다.

이번 한 시간짜리 웨비나에서는 McAfee가 IBM Confluent를 선택한 이유, 주요 학습 내용 및 모범 사례를 공유하고, IBM Confluent Cloud에서 분석 및 운영 시스템으로 스트리밍 데이터 파이프라인을 구축하는 방법을 데모로 보여줄 예정입니다. Rupin이 담당한 팀이 원격 측정 데이터를 활용하여 실시간 비즈니스 분석 및 고객 경험을 개선하는 방법을 알아보고, McAfee가 Kafka를 기반으로 하는 분산형 클라우드 네이티브 마이크로서비스 아키텍처로 아키텍처를 현대화한 방법을 살펴볼 것입니다. 또한 McAfee가 오픈소스 Kafka에서 IBM Confluent Cloud로 마이그레이션하여 복원력을 10배 향상한 방법을 공개할 예정입니다.

온프레미스에서 클라우드로의 성공적인 마이그레이션을 계획하고 실행하는 방법에 대해 숙련된 전문가의 생생한 데모와 강연을 직접 확인할 수 있는 기회를 놓치지 마세요.

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