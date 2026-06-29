사전 예방적 관측 가능성은 실시간 인사이트를 제공하여 네트워크가 비용이 많이 드는 장애에 한발 앞서 대응할 수 있도록 지원합니다.
IBM Concert Network Observability는 팀이 동적인 분산 환경을 효과적으로 관리하고 하이브리드 클라우드의 복잡성을 줄일 수 있도록 지원합니다. 네트워크 데이터를 통합하고, 도구의 무분별한 확장을 줄이며, AI 지원 인사이트와 통합 기능을 통해 문제 해결을 가속화합니다.
플로우 분석을 통해 NetFlow 및 텔레메트리 데이터를 수집하고 분석하여 트래픽을 해당 애플리케이션 및 디바이스와 연결해 파악할 수 있습니다. 플로우 데이터와 실시간 메트릭을 연관 분석함으로써 단일 플랫폼에서 멀티벤더 하이브리드 환경 전반의 이상 징후를 탐지하고 근본 원인을 식별할 수 있습니다.
합성 결과, 홉별 네트워크 지표 및 애플리케이션 추적을 하나의 화면에서 통합하여 더욱 풍부한 컨텍스트를 바탕으로 장애를 조사할 수 있습니다. 성능 저하가 발생하면 팀은 앱 지표, 네트워크 경로 및 합성 타이밍을 함께 확인하여 코드 회귀, API 장애, 라우팅 오류, ISP 문제 및 인프라 성능 저하를 신속하게 구분할 수 있습니다.
지속적인 합성 테스트를 실행하여 인프라 상태를 검증합니다. APM 및 NPM 데이터를 통합 모니터링함으로써 사용자 여정, 애플리케이션 및 네트워크 경로 전반에 걸쳐 엔드투엔드 가시성을 확보할 수 있습니다. 이러한 폭넓은 가시성을 통해 장애를 더 빠르게 발견하고 하이브리드 환경에서 근본 원인을 더욱 신속하게 식별할 수 있습니다.
지연 시간, 지터, 패킷 손실 및 처리량을 측정하는 자동화된 에이전트를 사용하여 사이트 간 네트워크 성능을 지속적으로 테스트합니다. 이를 통해 팀은 지사, 데이터 센터 및 클라우드 진입 지점을 비교하여 서비스 제공에 영향을 미치기 전에 성능이 저하된 경로, 라우팅 이상 및 디바이스 수준의 문제를 식별할 수 있습니다.
하이브리드 환경 전반에 걸쳐 흐름, 텔레메트리 및 애플리케이션 데이터를 통합하여 도구 난립을 줄이고 네트워크, 장치 및 서비스에 대한 애플리케이션 인식 기반의 실시간 성능 가시성을 확보할 수 있습니다.
대역폭, 애플리케이션 트래픽 및 인프라 동작에 대한 네트워크 흐름 데이터를 더 나은 용량 계획 및 운영 효율성을 위한 인사이트로 전환합니다.
v5/v9/v10 및 IPFIX와 같은 업계 표준 플로우 형식에 대한 광범위한 지원을 통해 NetFlow 데이터 수집을 확장합니다.