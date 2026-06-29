IBM Concert Network Observability

사전 예방적 관측 가능성은 실시간 인사이트를 제공하여 네트워크가 비용이 많이 드는 장애에 한발 앞서 대응할 수 있도록 지원합니다.

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일렬로 배열된 유리 렌즈의 3D 렌더링

복잡성은 줄이고, 도구도 줄이세요

IBM Concert Network Observability는 팀이 동적인 분산 환경을 효과적으로 관리하고 하이브리드 클라우드의 복잡성을 줄일 수 있도록 지원합니다. 네트워크 데이터를 통합하고, 도구의 무분별한 확장을 줄이며, AI 지원 인사이트와 통합 기능을 통해 문제 해결을 가속화합니다.
2026년 6월 22일 웨비나: 네트워크 신호에서 비즈니스 의사 결정까지
네트워크, 애플리케이션 및 AI를 아우르는 풀스택 관측 가능성
지금 바로 지원하기

빠른 문제 찾기 및 해결

애플리케이션과 디바이스 전반의 트래픽 매핑

플로우 분석을 통해 NetFlow 및 텔레메트리 데이터를 수집하고 분석하여 트래픽을 해당 애플리케이션 및 디바이스와 연결해 파악할 수 있습니다. 플로우 데이터와 실시간 메트릭을 연관 분석함으로써 단일 플랫폼에서 멀티벤더 하이브리드 환경 전반의 이상 징후를 탐지하고 근본 원인을 식별할 수 있습니다.

공급업체, 워크로드 추세, 투자, 비용 절감, 효율성에 대한 도넛 차트를 보여주는 클라우드 비용 최적화 대시보드.

근본 원인 분석 가속화

합성 결과, 홉별 네트워크 지표 및 애플리케이션 추적을 하나의 화면에서 통합하여 더욱 풍부한 컨텍스트를 바탕으로 장애를 조사할 수 있습니다. 성능 저하가 발생하면 팀은 앱 지표, 네트워크 경로 및 합성 타이밍을 함께 확인하여 코드 회귀, API 장애, 라우팅 오류, ISP 문제 및 인프라 성능 저하를 신속하게 구분할 수 있습니다.

IBM Concert Optimize 데이터 센터 대시보드 스크린샷

인프라 상태를 지속적으로 모니터링

지속적인 합성 테스트를 실행하여 인프라 상태를 검증합니다. APM 및 NPM 데이터를 통합 모니터링함으로써 사용자 여정, 애플리케이션 및 네트워크 경로 전반에 걸쳐 엔드투엔드 가시성을 확보할 수 있습니다. 이러한 폭넓은 가시성을 통해 장애를 더 빠르게 발견하고 하이브리드 환경에서 근본 원인을 더욱 신속하게 식별할 수 있습니다.

자세히 보기
IBM Concert Optimize 인프라 상태 모니터링 대시보드 스크린샷

하이브리드 클라우드 네트워크 성능 테스트

지연 시간, 지터, 패킷 손실 및 처리량을 측정하는 자동화된 에이전트를 사용하여 사이트 간 네트워크 성능을 지속적으로 테스트합니다. 이를 통해 팀은 지사, 데이터 센터 및 클라우드 진입 지점을 비교하여 서비스 제공에 영향을 미치기 전에 성능이 저하된 경로, 라우팅 이상 및 디바이스 수준의 문제를 식별할 수 있습니다.

IBM SevOne SaaS 성능 테스트 대시보드 스크린샷

이점

통합 네트워크 관측 가능성

하이브리드 환경 전반에 걸쳐 흐름, 텔레메트리 및 애플리케이션 데이터를 통합하여 도구 난립을 줄이고 네트워크, 장치 및 서비스에 대한 애플리케이션 인식 기반의 실시간 성능 가시성을 확보할 수 있습니다.
실시간 인사이트

대역폭, 애플리케이션 트래픽 및 인프라 동작에 대한 네트워크 흐름 데이터를 더 나은 용량 계획 및 운영 효율성을 위한 인사이트로 전환합니다.
확장 가능한 NetFlow 수집

v5/v9/v10 및 IPFIX와 같은 업계 표준 플로우 형식에 대한 광범위한 지원을 통해 NetFlow 데이터 수집을 확장합니다.
이상 활동 감지
성능을 저하시킬 수 있는 급격한 트래픽 증가와 짧은 활동 급증을 탐지하여 다른 도구에서는 놓칠 수 있는 문제를 발견합니다. 정책과 임계값을 설정하면 애플리케이션이 과도한 대역폭을 사용할 때 팀이 즉시 알림을 받을 수 있습니다.
앱 인식 관측 가능성
애플리케이션과 이를 지원하는 인프라 전반에 대한 가시성을 바탕으로 애플리케이션 컨텍스트에서 네트워크 성능을 확인하세요. 애플리케이션 인식 기능을 갖춘 관측 가능성을 통해 문제를 더욱 쉽게 식별하고 성능을 개선할 수 있습니다.
사전 예방적 성능 보장
합성 테스트를 통해 인프라 상태를 지속적으로 검증합니다. 이상 징후가 사용자에게 영향을 미치기 전에 이를 탐지하고, 애플리케이션, 네트워크 및 디지털 경험 전반에서 일관된 성능을 유지할 수 있도록 지원합니다.
다음 단계 안내

Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요.

  1. 영업 담당자에게 문의하기
  2. Concert 발표 내용 보기