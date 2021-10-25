IBM Cloud 기반 Cloudflare

IBM Cloud 기반 Cloudflare를 선택해야 하는 이유

완전히 통합된 서비스 IBM Cloud 기반 Cloudflare는 서로 다른 서비스를 관리할 필요 없이 단일 사용자 경험을 제공합니다.

풍부한 고객 경험 더욱 빠르고 풍부한 웹사이트 경험으로 고객 참여도와 전환율을 높일 수 있습니다.

정액 요금제 모델 IBM Cloud Internet Services는 예측 청구 모델을 사용하므로 매월 지불해야 할 금액을 정확히 알 수 있습니다.

고급 DDoS 방어 기능 Cloudflare 네트워크 용량은 역대 최대 규모의 DDoS 공격보다 15배 더 큽니다.

웹 애플리케이션 방화벽(WAF) 엔터프라이즈급 WAF는 SQL 삽입 공격과 같은 일반적인 애플리케이션 계층 취약성을 탐지하고 차단합니다.

글로벌 로드 밸런싱 Cloudflare는 다양한 환경을 위한 로드 밸런싱, 지오-스티어링, 모니터링 및 페일오버를 제공합니다.

스마트 라우팅 Cloudflare는 Argo 스마트 라우팅을 사용하여 사용 가능한 가장 빠르고 안정적인 링크를 통해 웹 트래픽을 제공합니다.

캐싱 제어 네트워크에서 콘텐츠를 캐싱하므로 호스팅된 서버 또는 오리진에서 콘텐츠를 소싱할 필요가 줄어듭니다.