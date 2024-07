Daimler Trucks NA는 애플리케이션 제공을 관리하고, 애플리케이션 배포 속도를 높이며, 품질과 제어를 개선하는 데 DevOps 모델과 IBM® UrbanCode® Deploy 소프트웨어를 활용하여 애플리케이션 개발자가 주도적인 역할을 할 수 있도록 합니다.

비즈니스 과제 Daimler Trucks North America는 계속 증가하는 IT 애플리케이션 수요를 충족하기 위해 단편화되고 속도가 느린 애플리케이션 개발 및 배포 프로세스를 대체해야 했습니다.

혁신적 변화 Daimler Trucks NA는 DevOps 애플리케이션 제공 모델을 지원하기 위해 IBM UrbanCode Deploy 소프트웨어를 이용했습니다. 개발자는 코딩에서 자동화된 배포 및 롤백에 이르기까지 애플리케이션을 관리합니다.

결과 3,000시간 절약 개발자에게 애플리케이션 배포 및 수정 권한 부여로 달성 약 94% 시간 단축 자동화된 배포를 통해 애플리케이션 제공 속도 가속화 개선 애플리케이션 품질 및 거버넌스 개선

비즈니스 도전 스토리 비즈니스 수요 충족 오늘날 대부분의 조직이 그러하듯, Daimler Trucks NA의 IT 서비스 팀은 비즈니스를 지원하기 위한 새로운 애플리케이션에 대한 수요가 계속 증가하는 상황에 직면했습니다. 이에 따라 가능한 한 많은 소프트웨어 제공 프로세스를 자동화할 수 있는 툴과 인재를 모색하는 장기 목표를 설정했습니다. 혁신과 자동화가 활발하게 이루어지는 분야 중 하나는 애플리케이션 배포였습니다. Daimler Trucks NA의 애플리케이션 배포 모델은 여러 가지 이유로 지속하기 어려워졌습니다. 첫째, 소프트웨어 구축 및 배포 프로세스가 부서마다 독립적인 기능으로 이루어졌습니다. 구축 팀은 일단 코드를 작성하면 애플리케이션 배포에 대한 책임을 포기했고, 결국 '패키지를 그냥 넘겨 버리면 끝'이었습니다. IT 서비스 및 고객 지원 기술 분석가이자 Daimler Trucks NA의 DevOps 챔피언인 닉 와일드는 당시 상황을 이렇게 설명합니다. "애플리케이션을 설치한 후 제대로 작동하지 않아서 미들웨어 팀이 한밤중에 누군가로부터 전화를 받을 수 있었습니다. 문제의 원인이 개발자 담당인 코딩이더라도 미들웨어 팀은 애플리케이션 작동을 위해 중간 역할을 하며 난처한 경우가 많았습니다." 둘째, 배포 프로세스가 느리고 오류가 발생하기 쉬웠습니다. 미들웨어 팀이 애플리케이션을 받으면 30단계가 넘는 수작업 문서를 처리해야 했습니다. 누군가가 단계 중 하나를 잘못 수행하기라도 하면 해당 단계로 돌아가 프로세스를 다시 실행해야 했습니다. 그 결과 초기 설치든 업데이트든 각 배포에 최소 1시간이 걸렸으며, 더 오래 걸리는 경우도 있었습니다. 게다가 명확하고 자동화된 롤백 경로가 없었기 때문에 문제를 해결하려면 배포 팀이 더 많은 수작업을 해야 했습니다. 마지막으로, 파일 처리나 소스 제어 추적과 관련하여 시행 가능한 규칙이나 정책이 거의 없었습니다. 이러한 거버넌스의 부재로 인해 파일을 한 서버나 애플리케이션에서 다른 서버나 애플리케이션으로 수동으로 전달할 때 기존 또는 새로운 애플리케이션에서 오류가 발생하기 쉬웠습니다. 와일드는 다음과 같이 말합니다. "애플리케이션 배포가 잘못되거나 버그가 많고 수정 속도가 느리면 비즈니스에 부정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 대리점 부품 재고를 관리하는 애플리케이션에 결함이 있을 경우 파급 효과가 발생합니다. 트럭이 매장에 갇혀서 나가지 못할 수도 있죠. 플릿 업체는 비용을 지불하는 트럭으로 돈을 벌지 못하게 되고, 우리는 부품을 팔 수 없어 매출 기회를 잃게 됩니다."

IBM UrbanCode Deploy를 사용하면 개발자가 운전대를 잡게 됩니다. 프로세스를 관리하고 애플리케이션을 책임지게 되는 거죠. 개발자의 제품이 되는 겁니다. Nick Wylde Technical Analyst for IT Services and Customer Support Daimler Trucks North America

혁신 스토리 DevOps 모델로의 전환 Daimler Trucks NA는 애플리케이션 배포 자동화에 초점을 맞춘 DevOps 모델로 전환하기로 결정했습니다. 와일드에 따르면 DevOps 모델의 첫 번째 규칙은 '구축하면 소유한다'입니다. "개발자는 배포와 문제 해결의 책임을 미들웨어 엔지니어에게 넘겨주는 대신 애플리케이션의 소유자가 됩니다." 기존 소프트웨어 플랫폼과 원활하게 통합할 수 있는 툴을 찾기 위해 회사는 IBM UrbanCode Deploy 애플리케이션 릴리스 자동화 솔루션을 선택했습니다. UrbanCode Deploy 소프트웨어는 애플리케이션, 미들웨어 및 데이터베이스 변경 사항을 필요에 따라 또는 일정에 따라 분산된 데이터 센터, 클라우드 및 가상화 환경에 오케스트레이션, 자동화 및 배포하는 DevOps 접근 방식을 지원합니다. 강력한 가시성, 추적성 및 감사 기능이 결합되어 있습니다. Daimler Truck NA는 데이터 센터에서의 온프레미스 설치를 선택했지만, 이 솔루션은 IBM Cloud™ 배포에도 최적화되어 있습니다. "다른 제품도 살펴봤습니다. 하지만 우리가 해야 하는 작업의 전체 범위를 충족하는 옵션은 없었죠. WebSphere®와 연동되지도 않았고, 다른 플랫폼과 통합되기도 어려웠습니다. 구성 자체가 불가능했죠. 우리는 DevOps 솔루션을 찾고 있었고, 모든 기준을 충족하는 유일한 제품은 UrbanCode Deploy였습니다."라고 와일드는 말합니다. UrbanCode Deploy 소프트웨어를 사용하면 개발자가 원하는 대로 코딩하고 배포할 수 있습니다. 와일드는 "자신의 제품에 대해 진정한 책임을 지도록 개발자에게 운전대를 맡기는 것입니다."라고 말합니다. 이 솔루션에는 자동 롤백 기능도 있습니다. 와일드는 다음과 같이 말합니다. "개발자가 애플리케이션을 구축한 후 작동하지 않아도 미들웨어 팀이 한밤중에 전화를 받을 일은 없습니다. 그 전화는 개발자의 몫이죠. 개발자가 애플리케이션, 버그 등 모든 것을 책임지는 겁니다."

결과 스토리 시간 절약으로 품질 및 제어 개선 UrbanCode Deploy 솔루션은 Daimler Trucks NA가 애플리케이션 제공 시간과 애플리케이션 결함으로 인한 다운타임을 줄이는 데 도움이 되었습니다. 또한 애플리케이션 품질, 제어 및 거버넌스도 개선되었습니다. 이를 통해 회사는 전반적인 애플리케이션 관리 비용을 절감했습니다. UrbanCode Deploy 소프트웨어를 구현한 첫해에 IT 서비스 팀은 이 솔루션을 사용하여 4개의 애플리케이션을 3,000회 배포했습니다. 와일드는 자동화를 통해 배포 시간을 60~90분에서 단 4분으로 단축함으로써 IT 팀이 3,000시간 이상을 절약할 수 있었다고 추정합니다. "일반적인 배포에 70분이 걸렸다면, 이제는 4분 만에 완료할 수 있습니다. 배포할 때마다 약 94%의 시간을 절약할 수 있는 셈입니다." Daimler Trucks NA는 현재 회사 전체에서 100개 이상의 애플리케이션에 UrbanCode Deploy 솔루션을 사용하고 있습니다. 처음에 팀은 후속 애플리케이션 배포를 위해 UrbanCode Deploy 솔루션을 사용하기 전에 기존 코드를 정리해야 했습니다. 이제 UrbanCode Deploy 소프트웨어와 함께 작동하는 빌드 툴을 사용하면 애플리케이션이 올바르게 구축되고 제대로 작동하는지 확인할 수 있으므로 코딩 품질에 대한 책임을 개발 팀에 넘길 수 있습니다. 또한 와일드는 개발 팀이 애플리케이션을 롤백하고 문제를 신속하게 찾아 수정할 수 있기 때문에 이 소프트웨어가 애플리케이션 품질 개선에 더욱 도움이 된다고 믿고 있습니다. "UrbanCode Deploy를 이용하기 전에는 새 패치를 릴리스하기 전에 2주, 3주, 4주를 기다려야 했습니다. 자동화된 롤백 기능을 사용하면 며칠 만에 패치를 출시할 수 있습니다." 또한, Daimler Trucks NA는 UrbanCode Deploy 소프트웨어를 사용하여 파일을 수동으로 처리하거나 변경하는 것을 금지하는 등의 정책을 시행하고 있습니다. 와일드는 "이전과 달리 모든 것이 소스 제어에서 이루어져야 합니다."라고 말합니다. 또한 "모든 애플리케이션을 배포하는 데 사용되는 단일 템플릿"이 있어 애플리케이션과 데이터에 대한 거버넌스와 제어가 개선되었습니다. Daimler Trucks NA의 다른 IT 부서와 Daimler AG 산하의 자매 회사들은 와일드의 성과에 관심을 보이고 있습니다. "우리가 이룬 성과는 파급 효과가 있습니다. 사람들은 우리의 성공을 보고 주목하고 있습니다. 우리 팀이 이제 1시간 이상이 아닌 4분 안에 배포를 완료할 수 있다는 것을 알고, 우리 모델을 각 부서에 도입하기를 원하고 있습니다." 와일드는 UrbanCode Deploy 솔루션이 지원하는 DevOps 모델이 특히 개발자들 사이에서 조직의 문화를 변화시키는 데 도움이 된다고 믿습니다. "사람들은 무언가를 창조하는 것을 좋아합니다. 육체 노동에 갇히기 싫은 거죠. 이것이 바로 UrbanCode가 하는 일입니다."라고 와일드는 말합니다. "사용자 인터페이스 스킬, 코딩 개발 또는 코드의 창의성을 대체하기 위한 것이 아닙니다. IT 부서, 고객 또는 비즈니스에 전혀 가치를 더하지 않는 수동 작업을 대체하기 위한 것입니다." 와일드는 계속해서 "우리는 개발자와 회사 내 다른 IT 전문가 사이의 기존 장벽을 허물고 있습니다."라고 말합니다. 게다가 그의 미들웨어 팀은 더 이상 한밤중에 코딩 문제를 해결해 달라는 전화를 받지도 않습니다. "DevOps와 UrbanCode Deploy를 사용하는 사람이라면 누구나 커다란 문화 변화와 전환에 대비해야 하며, 솔직히 말해서 하루 일과가 끝날 무렵에는 사람들이 더 행복해져야 한다고 말하고 싶습니다." 와일드는 DevOps 기술을 적합한 인력과 연계하여 조직을 간소화하고 혁신에 집중하고 있습니다. "우리는 예측 분석, 데이터 마이닝 또는 진정으로 가치를 창출하는 작업과 같은 더 창의적인 일들로 전환하게 되었습니다."라고 와일드는 말합니다. 그는 마지막으로 이렇게 말합니다. "DevOps 모델을 도입하지 않는 기업은 기술 혁신과 고객의 기대치를 따라잡을 만큼 충분히 빠르게 변화하지 못했거나 아예 변화하지 않아 지금은 사라져 버린 비디오 대여 및 전자 제품 매장 체인의 전철을 밟을 위험이 있습니다."