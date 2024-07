IBM Cloud 솔루션은 Movius가 혁신적인 제품을 신속하고 민첩하게 제공하기 위해 필요로 했던 확장 가능한 글로벌 호스팅 플랫폼을 제공합니다. "IBM Cloud를 사용하면 여러 위치에서 쉽게 구현할 수 있는 매우 일관된 배포가 가능해집니다."라고 모디는 말합니다. "문서화된 기능 세트를 갖춘 매우 성숙한 클라우드 플랫폼을 보유하고 있으며, 컴퓨팅, 네트워크 및 스토리지 리소스를 몇 분 만에 프로비저닝할 수 있습니다."

또한 Movius는 Veeam 서비스를 통해 지속적으로 확장되는 인프라 전반에서 백업 및 복원 기능을 강화하고 표준화합니다. 기업 고객이 다양한 규제 요건을 충족할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라, Veeam 솔루션은 기업의 핵심 서비스 제공을 위한 가용성 및 복원력을 향상합니다.

Movius는 사이트 중 하나에서 프론트엔드 또는 백엔드 서비스 장애가 발생하더라도 CIS 솔루션의 간단한 HTTP 페이지 확인 및 빠른 장애 복구 기능을 통해 고객이 다운타임을 겪지 않도록 지원할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 인프라 공급업체로서 확고한 명성과 전문성을 갖춘 IBM은 Movius가 비즈니스 크리티컬 요구 사항에 집중하고 잠재 고객에게 매력적인 가치를 제공할 수 있도록 지원합니다. “저희는 데이터 센터 사업을 하는 게 아닙니다. 사람들을 연결하는 사업을 하고 있죠.”라고 모디가 설명합니다. "IBM Cloud를 활용하면 성공적인 서비스를 제공하기 위해 필요한 일과 저희가 잘하는 일에 집중할 수 있습니다. 또한 시장에 진출하여 기업 고객과 대화할 때 신뢰도를 높일 수 있습니다."

실제로 코로나19 대유행 기간이던 2020년에 중국 상업 은행 런던 지점의 규제 대상 사용자들이 재택근무를 시작했을 때, 이 은행은 MultiLine by Movius를 사용해 업무용 및 개인용 기기에서 모바일 녹화를 배포했습니다. 이 금융 서비스 회사는 단 15일 만에 MiFID II(Markets in Financial Instruments Directive II) 규정을 준수했습니다.

IBM Cloud 기술을 기반으로 하고, 전문 기술 서비스 제공업체로 구성된 대규모 IBM 네트워크의 지원을 받는 Movius는 지속적인 비즈니스 성장과 글로벌 확장을 기대하고 있습니다. "저희는 실시간 커뮤니케이션과 비즈니스 크리티컬 서비스를 제공해야 합니다."라고 모디는 말합니다. "확장 가능하고 안정적이며 미래 지향적이며 솔루션을 제공하는 데 필수적인 서비스를 지원하는 인프라가 필요했습니다. IBM과의 파트너십을 통해 정확히 저희가 원하던 것을 얻었습니다."