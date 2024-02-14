IBM® Cloud는 고객의 예산과 목표에 맞는 결제 옵션을 제공하고자 하며, 이를 위해 장기 계획을 지원하는 할인된 요금의 고급 용량 프로비저닝 서비스인 IBM® Cloud Reservations를 제공합니다. IBM Cloud Reservations는 지속적인 워크로드를 운영하는 조직, 특히 클라우드 용량 및 가용성 문제를 해결하고자 하는 조직에 적합합니다. 또한 1~3년 단위의 내부 조달 주기를 운영하는 클라우드 도입 초기 기업이 대규모 선결제 없이 즉각적인 비용 절감 효과를 얻는 데에도 유용합니다. 보다 예측 가능한 예산 계획 환경을 구축해 보세요.