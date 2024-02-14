IBM Cloud 예약

용량을 사전에 예약하여 할인된 가격으로 비용을 절감하세요.

IBM Cloud VPC에서 예약하기 IBM Cloud Classic Infrastructure에서 예약하기
다양한 연결 지점과 선으로 표현된 클라우드 스토리지 일러스트

IBM® Cloud는 고객의 예산과 목표에 맞는 결제 옵션을 제공하고자 하며, 이를 위해 장기 계획을 지원하는 할인된 요금의 고급 용량 프로비저닝 서비스인 IBM® Cloud Reservations를 제공합니다. IBM Cloud Reservations는 지속적인 워크로드를 운영하는 조직, 특히 클라우드 용량 및 가용성 문제를 해결하고자 하는 조직에 적합합니다. 또한 1~3년 단위의 내부 조달 주기를 운영하는 클라우드 도입 초기 기업이 대규모 선결제 없이 즉각적인 비용 절감 효과를 얻는 데에도 유용합니다. 보다 예측 가능한 예산 계획 환경을 구축해 보세요.
이점
노트북을 사용하며 웃고 있는 여성
비용 절감

사용량 기반 온디맨드 과금 방식과 비교해 1년 약정을 선택하면 일부 솔루션에서 최대 60%까지 비용을 절감할 수 있습니다.
데이터 센터에서 열린 서버 옆에 서 있는 IT 엔지니어
보장된 용량

필요할 때 언제 어디서나 용량을 사용할 수 있습니다. IBM Cloud Reservations는 약정 기간 동안 선택한 가용성 영역 및 데이터 센터의 용량을 보장합니다.
도시의 벤치에 앉아 있는 비즈니스맨
유연한 배포 전환

기존 주문형 솔루션을 IBM Cloud Reservations 청구 및 계약 조건으로 전환하세요. 호환되는 솔루션을 예약에 추가하거나 분리하세요.
IBM Cloud Reservations 솔루션
IBM Cloud Virtual Servers for VPC

1년 또는 3년 가상 서버 용량 예약을 통해 비용을 최대 60% 절감하세요. 예약 용량은 월 단위로 청구되며, 용량이 보장되고 선결제가 필요하지 않습니다.

 가상 서버 살펴보기
클래식 인프라 기반의 IBM Cloud Bare Metal Servers

1년 약정을 통해 베어메탈 서버를 더 낮은 가격으로 이용하세요.

 Classic 베어메탈 서버 살펴보기
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

1년 약정 시 최대 35%, 3년 약정 시 최대 55%까지 비용을 절감할 수 있습니다.

 VPC용 베어메탈 서버 살펴보기
IBM Cloud Reservations 리소스
노트북, 클라우드, 데이터 서버 및 아이콘이 포함된 플랫폼 일러스트
IBM Cloud Virtual Servers for VPC 문서

IBM® Cloud Virtual Servers for VPC에서 예약 용량을 시작하는 방법을 알아보세요.

문서 보기
베어메탈 서버 클로즈업
IBM Cloud Bare Metal Server(클래식)

IBM® Cloud Bare Metal Servers(Classic)의 약정 요금제를 시작하는 방법을 알아보세요.

 문서 보기
복잡하게 얽힌 배선이 보이는 베어메탈 서버 클로즈업
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC에서 예약 용량을 시작하는 방법을 알아보세요.

 문서 보기
시작하기 계정 만들기

IBM Cloud 계정에 로그인하거나 지금 바로 계정을 만드세요.

 등록하기 IBM Cloud VPC에서 예약하기

IBM Cloud VPC에서 가상 서버 또는 베어메탈 서버를 프로비저닝하고 예약하세요.

 프로비저닝 시작 IBM Cloud Classic Infrastructure에서 예약하기

IBM® Cloud Classic Infrastructure에서 베어메탈 서버를 프로비저닝하고 예약하세요.

 프로비저닝 시작
전문가와 상담 신청

클라우드 요구 사항과 고유한 워크로드 요구 사항을 논의할 수 있도록 빠르고 간편하게 미팅을 예약하세요.