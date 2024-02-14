용량을 사전에 예약하여 할인된 가격으로 비용을 절감하세요.
IBM® Cloud는 고객의 예산과 목표에 맞는 결제 옵션을 제공하고자 하며, 이를 위해 장기 계획을 지원하는 할인된 요금의 고급 용량 프로비저닝 서비스인 IBM® Cloud Reservations를 제공합니다. IBM Cloud Reservations는 지속적인 워크로드를 운영하는 조직, 특히 클라우드 용량 및 가용성 문제를 해결하고자 하는 조직에 적합합니다. 또한 1~3년 단위의 내부 조달 주기를 운영하는 클라우드 도입 초기 기업이 대규모 선결제 없이 즉각적인 비용 절감 효과를 얻는 데에도 유용합니다. 보다 예측 가능한 예산 계획 환경을 구축해 보세요.
사용량 기반 온디맨드 과금 방식과 비교해 1년 약정을 선택하면 일부 솔루션에서 최대 60%까지 비용을 절감할 수 있습니다.
필요할 때 언제 어디서나 용량을 사용할 수 있습니다. IBM Cloud Reservations는 약정 기간 동안 선택한 가용성 영역 및 데이터 센터의 용량을 보장합니다.
기존 주문형 솔루션을 IBM Cloud Reservations 청구 및 계약 조건으로 전환하세요. 호환되는 솔루션을 예약에 추가하거나 분리하세요.
1년 또는 3년 가상 서버 용량 예약을 통해 비용을 최대 60% 절감하세요. 예약 용량은 월 단위로 청구되며, 용량이 보장되고 선결제가 필요하지 않습니다.
1년 약정을 통해 베어메탈 서버를 더 낮은 가격으로 이용하세요.
1년 약정 시 최대 35%, 3년 약정 시 최대 55%까지 비용을 절감할 수 있습니다.
IBM® Cloud Virtual Servers for VPC에서 예약 용량을 시작하는 방법을 알아보세요.
IBM® Cloud Bare Metal Servers(Classic)의 약정 요금제를 시작하는 방법을 알아보세요.
IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC에서 예약 용량을 시작하는 방법을 알아보세요.