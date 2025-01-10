빠르고 간소한 셀프 서비스 온보딩 경험을 통해 IBM Cloud와 수월하게 파트너십을 맺고 판매를 시작하세요.
소프트웨어와 서비스의 범위가 계속 확장되는 과정에서 IBM 카탈로그는 전 세계 IBM Cloud 고객들에게 제품을 납품하고 재판매하는 디지털 판로로 기능합니다. 고객 입장에서는 카탈로그에 있는 파트너 소프트웨어와 서비스를 이용할 수 있어 구매와 배포 과정이 간소해지고, 계정을 통합해 인보이스를 간단하게 통일할 수 있습니다.
더 넓은 무대로 나와 IBM Cloud 카탈로그를 사용하는 수천 개의 IBM 기업 고객을 만납니다.
손쉬운 셀프 서비스 인터페이스를 통해 며칠 만에 제품을 온보딩할 수 있습니다.
온보딩 전문가들이 직접 지원하며 언제든 궁금한 점을 해결해 드립니다.
IBM의 다양한 제품 카탈로그를 활용하여 솔루션을 구축하고 강화할 수 있습니다.
IBM의 역동적인 파트너 에코시스템을 통해 다양한 사업 성장 경로를 활용할 수 있습니다.
클라우드 크레딧을 활용하여 사업을 획기적으로 성장시킬 수 있습니다.
Dizzion이 IBM과의 파트너십을 통해 고객에게 어필할 수 있었던 비결을 Dizzion의 Robert Green이 설명합니다.
보쉬는 IBM Power Systems를 활용해 성과를 높이고 SAP HANA를 통해 유연성을 극대화했습니다.
Sysdig와 JFrog는 IBM과 협력하여, 전 세계 기업이 모놀리식 애플리케이션에서 클라우드 네이티브로 도약할 수 있도록 지원합니다.