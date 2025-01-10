빠르고 간소한 셀프 서비스 온보딩 경험을 통해 IBM Cloud와 수월하게 파트너십을 맺고 판매를 시작하세요.

소프트웨어와 서비스의 범위가 계속 확장되는 과정에서 IBM 카탈로그는 전 세계 IBM Cloud 고객들에게 제품을 납품하고 재판매하는 디지털 판로로 기능합니다. 고객 입장에서는 카탈로그에 있는 파트너 소프트웨어와 서비스를 이용할 수 있어 구매와 배포 과정이 간소해지고, 계정을 통합해 인보이스를 간단하게 통일할 수 있습니다.

