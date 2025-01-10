IBM Cloud에서 판매

더 넓은 무대로 나와 세계적으로 유명한 IBM Cloud 카탈로그에서 제품 판매를 시작하세요.
밤하늘에서 내려다본 회전교차로
IBM Cloud를 통한 시장 진출

빠르고 간소한 셀프 서비스 온보딩 경험을 통해 IBM Cloud와 수월하게 파트너십을 맺고 판매를 시작하세요.

소프트웨어와 서비스의 범위가 계속 확장되는 과정에서 IBM 카탈로그는 전 세계 IBM Cloud 고객들에게 제품을 납품하고 재판매하는 디지털 판로로 기능합니다. 고객 입장에서는 카탈로그에 있는 파트너 소프트웨어와 서비스를 이용할 수 있어 구매와 배포 과정이 간소해지고, 계정을 통합해 인보이스를 간단하게 통일할 수 있습니다. 

나에게 맞는 마켓플레이스 IBM Cloud 판매 이점:
세계 각국에 있는 더 많은 고객과의 만남

더 넓은 무대로 나와 IBM Cloud 카탈로그를 사용하는 수천 개의 IBM 기업 고객을 만납니다.
시장 출시 시간 단축

손쉬운 셀프 서비스 인터페이스를 통해 며칠 만에 제품을 온보딩할 수 있습니다.
전담 온보딩 지원

온보딩 전문가들이 직접 지원하며 언제든 궁금한 점을 해결해 드립니다.
비즈니스 혁신

IBM의 다양한 제품 카탈로그를 활용하여 솔루션을 구축하고 강화할 수 있습니다.
새로운 길 개척

IBM의 역동적인 파트너 에코시스템을 통해 다양한 사업 성장 경로를 활용할 수 있습니다.
보상 받기

클라우드 크레딧을 활용하여 사업을 획기적으로 성장시킬 수 있습니다.

IBM Cloud에서 판매하는 이유 600k+ 월간 활성 사용자 수 95% IBM Cloud를 이용하는 포춘 500대 기업 비율 60+ 전 세계 데이터 센터 상위 10위 IBM Cloud를 신뢰하는 대형 은행들 47 IBM Cloud에서 운영되는 포춘 50대 기업 수 83% IBM 고객인 전 세계 통신 기업의 비율 20% IBM Cloud에서 최근 판매된 SaaS ISV의 월별 IBM 서비스 성장률 100+ IBM Financial Services Cloud에 참여하는 에코시스템 파트너

빠르고 단순한 셀프 서비스 IBM Cloud에서 판매 ​ IBM Cloud 온보딩은 제품을 등록하고, 카탈로그 항목과 기타 세부 정보를 정의하고, 제품을 온보딩하고, IBM Cloud 카탈로그에 제품을 게시하는 4단계로 이루어집니다.
IBM Cloud for Financial Services, 100개 이상의 에코시스템 파트너 확보
IBM과 AT&T, 엔터프라이즈 클라이언트에 오픈 하이브리드 클라우드 서비스 제공
다음 단계

더 넓은 무대로 나올 준비가 되셨다면 지금 바로 IBM Cloud Catalog에서 제품 판매를 시작하세요! 귀사의 참여를 기다립니다.

