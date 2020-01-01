남아프리카공화국 개인정보보호법(Protection of Personal Information Act, POPIA)는 남아프리카공화국의 국가 소비자 개인정보 보호법입니다. 2020년 7월 1일 기업에 법적 의무를 부과하는 대부분의 조항이 시행되었으며, 1년 후인 2021년 6월 30일에는 2020년 정보접근촉진법(Promotion of Access to Information Act, PAIA)의 개정 사항을 포함한 추가 조항이 발효되었습니다.

POPIA는 EU의 일반 데이터 보호 규정(General Data Protection Regulation, GDPR)과 유사한 규제로, 기업(컨트롤러 및 프로세서 모두)이 개인정보(Personal Information, PI)를 수집, 사용 및 처리하는 방식을 규제합니다. POPIA는 다음과 같은 경우에 적용됩니다.

데이터 컨트롤러 또는 프로세서가 남아프리카공화국에 거주하는 경우

개인정보(PI)가 남아프리카공화국에서 처리되는 경우

POPIA에 대한 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하세요.