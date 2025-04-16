IBM Cloud 규정 준수: PINAKES

PINAKES는 스페인 은행 협회인 CCI(Centro de Cooperación Interbancaria)에서 개발한 평가 프레임워크입니다. 이 프레임워크는 스페인 금융 기관을 지원하는 기술 공급업체의 사이버 보안 제어를 관리하고 모니터링하기 위해 설계되었습니다. PINAKES는 유럽은행감독청(EBA) 가이드라인(EBA/GL/2019/02)에서 제시된 실사 및 규정 준수 지침을 기반으로 합니다.

PINAKES 평가는 CCI에서 승인한 독립적인 제3자 평가 기관이 수행합니다. 평가 항목에는 정보 보안 관리, 인시던트 관리, 암호화, 시스템 운영, 복원력 및 액세스 제어가 포함됩니다. 평가 기관은 무결성, 기밀성, 가용성이라는 세 가지 주요 측면을 고려하여 서비스를 평가합니다. 그런 다음 이 세 가지 개념에 대해 D에서 A+까지 점수를 매겨 최종 등급(예: ABA 또는 BAC)을 결정합니다.



보고서 및 기타 문서



