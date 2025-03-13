MeitY(전자정보기술부, Ministry of Electronics and Information Technology)는 인도 정부 기관으로, 정부 및 공공 부문 조직의 디지털 혁신 이니셔티브를 추진합니다. 또한 전자 및 정보 기술 사용에 대한 정책, 전략 및 프레임워크를 수립하는 업무도 담당하고 있습니다.

인도 정부는 클라우드 컴퓨팅의 이점을 활용하고 정보통신기술(ICT) 지출을 최적화하는 동시에 여러 부서와 기관에 클라우드 도입을 빠르게 확산하기 위해 'MeghRaj'로 알려진 야심 찬 인도 정부(GI) 주도 클라우드 이니셔티브에 착수했습니다.

MeitY는 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 인증을 담당하며, CSP는 인증 기준을 준수하고 표준화 시험 및 품질 인증(STQC) 감독국의 감사를 통과해야 합니다. MeitY 인증을 성공적으로 완료한 CSP는 정부 및 공공 부문 클라우드 조달 프로그램에 참여할 수 있습니다.

MeitY 인증을 받으려면 제공되는 클라우드 서비스가 인도 내에서 호스팅되어야 하며 데이터는 인도 국경 내로 제한되어야 합니다. 또한 클라우드 서비스 제공업체는 ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 및 ISO 20000과 같은 글로벌 표준을 지속적으로 준수해야 합니다.

