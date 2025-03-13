IBM Cloud 규정 준수: MeitY

MeitY란 무엇인가요?

MeitY(전자정보기술부, Ministry of Electronics and Information Technology)는 인도 정부 기관으로, 정부 및 공공 부문 조직의 디지털 혁신 이니셔티브를 추진합니다. 또한 전자 및 정보 기술 사용에 대한 정책, 전략 및 프레임워크를 수립하는 업무도 담당하고 있습니다.

인도 정부는 클라우드 컴퓨팅의 이점을 활용하고 정보통신기술(ICT) 지출을 최적화하는 동시에 여러 부서와 기관에 클라우드 도입을 빠르게 확산하기 위해 'MeghRaj'로 알려진 야심 찬 인도 정부(GI) 주도 클라우드 이니셔티브에 착수했습니다.

MeitY는 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 인증을 담당하며, CSP는 인증 기준을 준수하고 표준화 시험 및 품질 인증(STQC) 감독국의 감사를 통과해야 합니다. MeitY 인증을 성공적으로 완료한 CSP는 정부 및 공공 부문 클라우드 조달 프로그램에 참여할 수 있습니다.

MeitY 인증을 받으려면 제공되는 클라우드 서비스가 인도 내에서 호스팅되어야 하며 데이터는 인도 국경 내로 제한되어야 합니다. 또한 클라우드 서비스 제공업체는 ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018ISO 20000과 같은 글로벌 표준을 지속적으로 준수해야 합니다.
IBM Cloud 및 MeitY

IBM Cloud는 인도 첸나이 IBM Cloud 데이터 센터에서 제공하는 클라우드 서비스에 대해 MeitY의 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 인증을 완료했습니다. 이 인증은 IBM 클라우드 서비스가 인도 정부가 요구하는 엄격한 보안 및 규정 준수 표준을 충족하며, 인도 공공 부문 및 정부 기관에서 사용할 수 있음을 의미합니다.

MeitY 웹사이트에서 IBM Cloud 인증 목록을 확인해 보세요.
