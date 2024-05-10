ISO 9000 표준 제품군은 국제 표준화 기구(ISO)에서 조직이 효과적인 품질 관리 시스템을 개발하고 유지하는 데 도움을 주기 위해 만든 표준입니다. 품질 관리 시스템(QMS)은 제품 무결성과 고객 만족을 제공하고 유지하는 것을 목표로 하는 공식화된 비즈니스 사례 모음입니다.
ISO 9001:2015는 품질 관리 시스템에 대한 요구 사항을 정의하고 QMS를 평가할 수 있는 기준을 지정합니다. ISO 9001은 ISO 9000 시리즈에서 공식 인증을 제공하는 유일한 표준입니다.
보고서 및 기타 문서
IBM Cloud 인프라스트럭처 서비스는 ISO 9001 표준에 따라 인증되었습니다. IBM은 ISO 9001에 대한 전사적 인증도 획득했습니다. 전체 기업이 인증된 QMS를 보유하고 있습니다. 또한 2001년부터 품질에 관한 기업 정책을 시행하고 있으며, 4단계 글로벌 품질 프레임워크 모델을 구축하여 QMS 이니셔티브에 대한 방향을 제시하고 있습니다.
IBM ISO 9001 인증서가 게시되어 있으며 일반적으로 사용할 수 있습니다. 아래 나열된 서비스는 ISO-9001 인증을 받았으며 매년 1회 이상 발급되는 ISO 9001 인증서에 등재되어 있습니다.