ISO 9000 표준 제품군은 국제 표준화 기구(ISO)에서 조직이 효과적인 품질 관리 시스템을 개발하고 유지하는 데 도움을 주기 위해 만든 표준입니다. 품질 관리 시스템(QMS)은 제품 무결성과 고객 만족을 제공하고 유지하는 것을 목표로 하는 공식화된 비즈니스 사례 모음입니다.

ISO 9001:2015는 품질 관리 시스템에 대한 요구 사항을 정의하고 QMS를 평가할 수 있는 기준을 지정합니다. ISO 9001은 ISO 9000 시리즈에서 공식 인증을 제공하는 유일한 표준입니다.



보고서 및 기타 문서