IOS 22301은 조직이 자연 재해, 데이터 위반 등의 위협에 대비하고 이에 대응하는 데 도움이 되는 정책 및 절차인 비즈니스 연속성 관리 시스템(BCMS)을 구현하고 유지하며 개선하기 위해 국제 표준화 기구(ISO)에서 만든 일련의 요구 사항입니다.

이 표준은 조직이 특별하고 혼란스러운 상황에서도 중요한 비즈니스 요구 사항과 의무를 충족할 수 있는 능력을 평가하는 데 도움이 됩니다.

ISO 22301에 대해 공식적으로 인증을 받은 조직은 써드 파티로부터 ISO 22301 표준의 요구 사항을 충족하거나 초과하는 BCMS를 보유한 것으로 검증받게 됩니다.

