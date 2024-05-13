IOS 22301은 조직이 자연 재해, 데이터 위반 등의 위협에 대비하고 이에 대응하는 데 도움이 되는 정책 및 절차인 비즈니스 연속성 관리 시스템(BCMS)을 구현하고 유지하며 개선하기 위해 국제 표준화 기구(ISO)에서 만든 일련의 요구 사항입니다.
이 표준은 조직이 특별하고 혼란스러운 상황에서도 중요한 비즈니스 요구 사항과 의무를 충족할 수 있는 능력을 평가하는 데 도움이 됩니다.
ISO 22301에 대해 공식적으로 인증을 받은 조직은 써드 파티로부터 ISO 22301 표준의 요구 사항을 충족하거나 초과하는 BCMS를 보유한 것으로 검증받게 됩니다.
보고서 및 기타 문서
IBM® Cloud 인프라스트럭처 서비스의 22301 인증은 조직이 비즈니스 연속성 기능에 대해 요구하는 사항들을 충족하기 위해 IBM이 지속적으로 노력하고 있음을 나타냅니다. IBM ISO 22301 인증서는 공개되어 있으며 일반적으로 사용할 수 있습니다. 아래 나열된 서비스는 ISO-22301 인증을 받았으며, 매년 1회 이상 ISO 인증서를 발급하고 있습니다.