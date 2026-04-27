IBM Aspera Enterprise WebApps

고속 데이터 협업 및 전송을 위한 단일 웹 앱

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여러 지역을 강조하는 파란 점이 표시된 일러스트 세계 지도

IBM Aspera Enterprise WebApps는 고속 파일 협업과 데이터 전송을 하나의 경험으로 통합하는 최신 웹 애플리케이션입니다. 이전에는 여러 애플리케이션을 통해 제공되던 핵심 Aspera 기능을 통합하여, 팀이 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드 환경 전반에서 대규모 데이터 세트를 보다 효율적으로 안전하게 공유, 배포 및 관리할 수 있도록 합니다.
사용 사례
중앙 장치가 세 개의 서로 다른 지점에 연결된 디지털 연결 네트워크 일러스트
안전한 협업

제어된 워크스페이스와 권한을 통해 팀과 파트너가 파일과 폴더를 안전하게 업로드, 다운로드 및 공유할 수 있도록 합니다.
점선으로 연결된 블록 일러스트
고속 데이터 전송

파일 크기, 거리 또는 네트워크 조건과 관계없이 대규모 파일과 디지털 패키지를 전 세계 규모에서 안정적으로 송수신합니다.
흰색 원통을 중심으로 배치된 파란색 및 초록색 블록 일러스트
자동화된 데이터 이동

복잡한 스크립팅 없이 고속 전송과 데이터 배포를 자동화하기 위해 온디맨드 또는 예약된 워크플로를 생성합니다.
흰색 원통이 파란색 큐브 집합을 향해 개별 큐브를 발사하는 일러스트.
중앙 집중식 가시성 및 제어

단일 애플리케이션에서 전송을 실시간으로 모니터링하고, 사용자 및 워크스페이스 전반의 활동을 추적하며, 보고서를 생성하고, 사용자, 스토리지 및 엔드포인트를 관리합니다.
이점
단일 통합 웹 앱

보안 협업, 파일 전송, 자동화된 전송 및 관리를 위해 단일 웹 애플리케이션을 사용합니다.

 
글로벌 규모와 속도

장거리 및 까다로운 네트워크 조건에서도 대규모 데이터 세트를 고속으로 안정적으로 전송합니다.
간소화된 운영

중앙 집중식 관리, 모니터링 및 보고를 통해 운영 복잡성을 줄입니다.
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IBM Aspera Endpoint
온프레미스, 데이터 센터 또는 공용 클라우드, 그 어디서든 파일을 주고 받을 수 있습니다.
IBM Aspera High-Speed Transfer Server
데스크탑, 모바일 및 웹 앱을 사용하여 파일과 대용량 데이터 세트를 고속으로 전송하세요.
다음 단계

빠른 파일 전송 및 스트리밍 솔루션을 갖춘 IBM Aspera 소프트웨어는 모든 크기의 데이터를 거리에 관계없이 이동합니다.

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