IBM Aspera Enterprise WebApps

고속 데이터 협업 및 전송을 위한 단일 웹 앱
IBM Aspera Enterprise WebApps는 고속 파일 협업과 데이터 전송을 하나의 경험으로 통합하는 최신 웹 애플리케이션입니다. 이전에는 여러 애플리케이션을 통해 제공되던 핵심 Aspera 기능을 통합하여, 팀이 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드 환경 전반에서 대규모 데이터 세트를 보다 효율적으로 안전하게 공유, 배포 및 관리할 수 있도록 합니다.
제어된 워크스페이스와 권한을 통해 팀과 파트너가 파일과 폴더를 안전하게 업로드, 다운로드 및 공유할 수 있도록 합니다.
파일 크기, 거리 또는 네트워크 조건과 관계없이 대규모 파일과 디지털 패키지를 전 세계 규모에서 안정적으로 송수신합니다.
복잡한 스크립팅 없이 고속 전송과 데이터 배포를 자동화하기 위해 온디맨드 또는 예약된 워크플로를 생성합니다.
단일 애플리케이션에서 전송을 실시간으로 모니터링하고, 사용자 및 워크스페이스 전반의 활동을 추적하며, 보고서를 생성하고, 사용자, 스토리지 및 엔드포인트를 관리합니다.
보안 협업, 파일 전송, 자동화된 전송 및 관리를 위해 단일 웹 애플리케이션을 사용합니다.
장거리 및 까다로운 네트워크 조건에서도 대규모 데이터 세트를 고속으로 안정적으로 전송합니다.
중앙 집중식 관리, 모니터링 및 보고를 통해 운영 복잡성을 줄입니다.