IBM Aspera Enterprise WebApps

IBM Aspera Enterprise WebApps는 고속 파일 협업과 데이터 전송을 하나의 경험으로 통합하는 최신 웹 애플리케이션입니다. 이전에는 여러 애플리케이션을 통해 제공되던 핵심 Aspera 기능을 통합하여, 팀이 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드 환경 전반에서 대규모 데이터 세트를 보다 효율적으로 안전하게 공유, 배포 및 관리할 수 있도록 합니다.