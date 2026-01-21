IBM® Consulting은 A220 프로그램을 유지하면서 Airbus가 완전한 자율성을 달성할 수 있도록 지원합니다.
선도적인 항공기 제조 업체인 Airbus는 A220 항공기 프로그램의 과반수 지분을 인수한 후 판매자의 공유 IT 인프라를 사용해야 하는 제약 환경 속에서 운영을 이어갔습니다. IT 환경을 완벽하게 제어할 수 없었기 때문에 전략적 목표를 달성하는 데 필요한 Airbus의 디지털 및 비즈니스 혁신 수행 역량이 저해되었습니다. Airbus는 2023년 7월부터 2025년 1월까지 18개월 동안 완전한 자율성을 달성하여 판매자에 대한 모든 의존성을 없애면서 산업 생산력 증대를 지속하는 것을 목표로 삼았습니다.
그러나 애플리케이션과 인프라를 Airbus 환경에 통합하는 데 어려움이 없었던 것은 아닙니다.
통합 환경의 복잡성은 수많은 레거시 애플리케이션에 문제를 일으켜 상당한 장애물로 작용했습니다. 이전에도 시스템 분리를 시도했으나 시스템 간의 복잡한 업스트림 및 다운스트림 통합 문제와 300개 이상의 공급 업체와의 글로벌 협업으로 인해 기대에 미치지 못하는 결과를 얻었습니다.
이러한 전환을 성공적으로 실행하기 위해 Airbus는 이 복잡한 IT 환경을 탐색하고, 100개 이상의 모든 통합 애플리케이션을 엄격한 규제 환경에서 18개월 이내에 클라우드로 원활하게 전환할 수 있는 강력한 파트너가 필요했습니다. 이러한 통합 애플리케이션은 제품 라이프사이클 관리(PLM), 전사적 자원 관리(ERP), 제조 실행 시스템(MES) 및 고객 서비스를 포함한 A220 프로그램의 중추를 담당했습니다.
역동적인 항공우주 산업에서 Airbus의 경쟁 우위를 유지하기 위해서는 클라우드로 전환하고 자율적인 기업이 되는 것이 가장 중요했습니다. 클라우드로의 전환은 A220 프로그램 개선하는 데 필수적이었을 뿐만 아니라, A220 운영을 확장하고 혁신하려는 더 큰 야망의 토대가 되었습니다.
Airbus는 IBM® Consulting의 도움을 받아 하이브리드 클라우드 접근 방식을 전략화하여 중요한 워크로드를 Google Cloud Platform(GCP)으로 마이그레이션했습니다. 이 전략적인 이전의 목표는 다음과 같습니다.
애플리케이션과 데이터는 다음 단계에 따라 Airbus의 GCP 테넌트로 이전되었습니다.
또한 IBM은 A220 프로그램 표준에 맞게 일부 중요 애플리케이션을 현대화하고 전환할 수 있도록 도왔습니다.
IBM® Consulting 수행 팀은 주요 프로그램 지원 자료 및 내부 워크플로에 IBM® watsonx 기술로 구축된 IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation을 활용했습니다. 이를 통해 정확도를 높이고 더 신속하고 정보에 기반한 최선의 의사 결정을 내릴 수 있었습니다.
애플리케이션과 프로세스가 매우 긴밀하게 통합된 에코시스템을 이루고 있는 데다, 관련된 데이터의 양까지 방대했기 때문에 마이그레이션 작업은 매우 복잡했습니다. IBM은 작업을 처리할 수 있는 적합한 공급 업체와 전문가를 찾아 여러 솔루션을 원활하게 통합하여 고유한 고객 경험을 제공했습니다. 이러한 솔루션에는 다음이 포함되었습니다.
Red Hat 기술은 이 프로젝트의 성공에 매우 중요했습니다.
이러한 전략적 마이그레이션을 통해 IBM® Consulting은 새로운 클라우드 환경에서 모든 A220 애플리케이션을 판매자와 완전히 분리하여 Airbus A220의 디지털 및 비즈니스 혁신 여정을 촉진했습니다. 이는 항공기 생산 증대라는 전략적 목표를 지원하는 데 필요한 확장성을 제공했습니다. 이러한 자율성을 통해 A220은 판매자가 수행하는 그 어떤 운영 작업에도 의존하지 않게 되었습니다.
18개월이라는 짧은 기간 동안 Airbus는 계획대로 판매자와 성공적으로 분리되었으며, 생산 주기를 월 6대에서 10대로 늘렸습니다.
IBM® Aspera 기술은 10억 개 이상의 파일과 2.5페타바이트 이상의 비정형 데이터를 기존 파일 전송 방식보다 4배 빠른 속도로 전송할 수 있습니다. 18개월에 걸친 이 프로젝트를 통해 Airbus는 Airbus 소유의 IT 환경을 확보하게 되었으며 미래의 성장과 성공을 위한 입지를 다졌습니다.
IBM® Terraform은 클라우드 플랫폼에 배포된 대부분의 인프라 및 서버 구성 요소의 배포 자동화에서 중추적인 역할을 수행하여 배포 시간을 10배 이상 단축했습니다.
IBM의 접근 방식을 통해 Airbus는 운영 중단 없이 A220 프로그램의 무결성과 효율성을 유지할 수 있었습니다. 이전 후 불과 며칠 만에 A220 프로그램은 정상 운영 모드로 실행되었습니다. 환경은 안정적이었으며 운영 성능 또한 전년 수준과 비슷하거나 오히려 이를 상회했습니다. 또한 미라벨(Mirabel) 공장의 일일 생산 작업 주문 마감 건수는 15% 증가했으며 일일 엔지니어링 릴리스 처리량은 20% 확대되었습니다."
Engineering Supplier Collaboration 솔루션도 유럽과 아시아의 클라우드 지역으로 마이그레이션되었습니다. 이전에는 Airbus 공급 업체의 온프레미스에 설치되었습니다. Airbus는 새로운 솔루션을 통해 공급 업체 온보딩 시간을 크게 단축하고 공급 업체에 필요한 투자를 미화 100만 달러에서 미화 약 15만 달러로 줄였으며, Airbus와 협력하는 공급 업체의 지연 시간을 줄였습니다.
최종 사용자의 경우 ERP와 같은 핵심 시스템에서 성능이 30% 향상되어 사용자 경험 만족도가 향상되었습니다. 재무 월말 결산 처리 속도가 최대 40% 빨라져 결산 완료 시간이 7시간 단축되면서 비용이나 수익의 불일치를 더욱 신속하게 감지할 수 있게 되었습니다. 자재 소요량 계획(MRP) 작업도 이전에 20시간 이상 소요되던 것이 11시간 일찍 완료되어 성능이 45% 향상되었으며, 배치 작업 실행은 50% 향상되었습니다.
하이브리드 클라우드 마이그레이션을 통해 완전한 자율성을 확보한 Airbus는 이제 현대화의 다음 단계에서 IBM과 협력할 준비가 되어 있습니다. A220 애플리케이션 관리 서비스 및 플랫폼 엔지니어링 서비스의 주요 파트너인 IBM은 클라우드 인프라의 성능과 효율성을 유지할 뿐만 아니라 혁신을 주도하여 Airbus의 성공에 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다.
다음 단계에서는 운영 최적화, 민첩성 향상, 새로운 가치 창출에 초점을 맞춰 Airbus가 경쟁력을 유지하면서 비용 절감과 효율성 증대를 통해 더 큰 ROI를 달성할 수 있도록 할 것입니다.
Airbus는 더욱 안전하고 하나된 세상을 위해 지속 가능한 항공우주 산업을 선도하는 기업입니다. 항공우주, 방위 및 커넥티드 서비스 분야에서 효율적이고 기술적으로 진보된 솔루션을 제공하고자 끊임없이 혁신합니다. Airbus는 상업용 항공기 분야에서 현대적이고 연료 효율적인 여객기 및 관련 서비스를 설계하고 제조합니다.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, IBM Cloud, IBM Consulting, IBM watsonx, Aspera, Instana, AIX 및 Power는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corp.의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 문서는 최초 발행일을 기준으로 최신 상태로 업데이트된 문서로, 내용은 언제든지 IBM에 의해 변경될 수 있습니다. IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다.
Red Hat, OpenShift, Ansible 은 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Red Hat, Inc. 또는 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
고객 사례는 해당 고객이 IBM 제품을 사용한 방법과 달성한 결과에 대한 예시로서 제공됩니다. 다른 운영 환경에서는 실제 성능, 비용, 절감 또는 그 외 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.