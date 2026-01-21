선도적인 항공기 제조 업체인 Airbus는 A220 항공기 프로그램의 과반수 지분을 인수한 후 판매자의 공유 IT 인프라를 사용해야 하는 제약 환경 속에서 운영을 이어갔습니다. IT 환경을 완벽하게 제어할 수 없었기 때문에 전략적 목표를 달성하는 데 필요한 Airbus의 디지털 및 비즈니스 혁신 수행 역량이 저해되었습니다. Airbus는 2023년 7월부터 2025년 1월까지 18개월 동안 완전한 자율성을 달성하여 판매자에 대한 모든 의존성을 없애면서 산업 생산력 증대를 지속하는 것을 목표로 삼았습니다.

그러나 애플리케이션과 인프라를 Airbus 환경에 통합하는 데 어려움이 없었던 것은 아닙니다.

통합 환경의 복잡성은 수많은 레거시 애플리케이션에 문제를 일으켜 상당한 장애물로 작용했습니다. 이전에도 시스템 분리를 시도했으나 시스템 간의 복잡한 업스트림 및 다운스트림 통합 문제와 300개 이상의 공급 업체와의 글로벌 협업으로 인해 기대에 미치지 못하는 결과를 얻었습니다.

이러한 전환을 성공적으로 실행하기 위해 Airbus는 이 복잡한 IT 환경을 탐색하고, 100개 이상의 모든 통합 애플리케이션을 엄격한 규제 환경에서 18개월 이내에 클라우드로 원활하게 전환할 수 있는 강력한 파트너가 필요했습니다. 이러한 통합 애플리케이션은 제품 라이프사이클 관리(PLM), 전사적 자원 관리(ERP), 제조 실행 시스템(MES) 및 고객 서비스를 포함한 A220 프로그램의 중추를 담당했습니다.

역동적인 항공우주 산업에서 Airbus의 경쟁 우위를 유지하기 위해서는 클라우드로 전환하고 자율적인 기업이 되는 것이 가장 중요했습니다. 클라우드로의 전환은 A220 프로그램 개선하는 데 필수적이었을 뿐만 아니라, A220 운영을 확장하고 혁신하려는 더 큰 야망의 토대가 되었습니다.