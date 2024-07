Red Hat Ansible 통합

Red Hat Ansible Automation Platform은 조직이 IT 인프라와 애플리케이션의 구성, 배포, 관리를 자동화할 수 있게 해주는 엔드 투 엔드 자동화 솔루션입니다. 반복적이고 시간이 많이 소요되는 IT 작업을 자동화할 수 있는 강력한 방법을 제공하며, 간단하고 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 복잡한 작업을 간소화합니다. 유연성으로 인해 전체 IT 프로세스 내에서 자동화하는 데 매우 효과적입니다.

IBM Turbonomic 최적화의 가치를 극대화하려면 작업을 자동화하고 파이프라인, 프로세스 및 워크플로 내에서 운영 가능하게 해야 합니다. IBM Turbonomic은 Red Hat Ansible과 협력하여 고객이 더 많은 작업을 자동화할 수 있도록 지원하며, 각 Turbonomic 작업이 조직과 비즈니스에 가장 적합한 일관되고 정확한 실행을 도출하도록 보장합니다.