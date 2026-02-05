IBM Aspera는 미디어 공급망 전반에서 빠르고 안전한 전송을 가능하게 합니다.
Knox Media Hub는 대규모의 고가치 미디어 자산을 관리하는 콘텐츠 소유자, 방송사, 유통사, 스포츠 중계권 보유자를 지원합니다. 이러한 자산은 현지화, 버저닝, 후반 작업, 스트리밍 및 방송 플랫폼 전달을 위해 미디어 공급망 전반에서 지속적으로 이동합니다.
클라우드 네이티브 미디어 자산 관리 및 배포 플랫폼으로서 Knox Media Hub는 시간 민감도가 높은 테라바이트 규모의 4K 및 UHD 파일을 전 세계로 최대한 빠르고 안정적이며 안전하게 전송할 수 있어야 했습니다. 기존 파일 전송 방식은 지연, 운영 복잡성, 위험 요소를 초래했습니다.
미디어 공급망을 연결하는 “접착제” 역할을 수행하기 위해 Knox Media Hub는 플랫폼에 직접 내장할 수 있고, 클라우드 기반 미디어 워크플로를 전 세계 규모에서 안정적으로 지원하는 엔터프라이즈급 고속 전송 솔루션이 필요했습니다.
Knox Media Hub는 파일 전송 병목을 제거하고 미디어 운영을 단순화하기 위해 IBM® Aspera를 플랫폼에 직접 통합했습니다. 사용자는 Aspera on Cloud, ASCP, Shares Servers, Node-to-Node Push와 같은 Aspera 서비스를 활용해 미디어 라이브러리를 벗어나지 않고도 콘텐츠를 업로드, 배포, 전달할 수 있습니다.
이 통합을 통해 자동화된 워크플로의 일부로 업로드와 다운로드가 가속화되어 수작업 개입과 운영 오버헤드가 줄어듭니다. 고객은 간단하고 직관적인 인터페이스를 통해 필요에 가장 적합한 전송 방식을 선택할 수 있으며, 운영 팀은 모든 전송 작업에 대한 세부적인 가시성을 확보할 수 있습니다.
Aspera를 기본 기능으로 내장함으로써 Knox Media Hub는 파일 전송을 별도의 작업이 아닌, 엔드 투 엔드 클라우드 미디어 워크플로의 자연스럽고 보이지 않는 일부로 전환했습니다.
IBM Aspera를 통해 Knox Media Hub는 플랫폼에서 직접 전 세계 규모의 고속 파일 전송을 지원합니다. 크기와 관계없이 모든 미디어 파일을 안전하고 안정적으로 전송할 수 있어, 고객이 전달 시간을 단축하고 클라우드 기반 미디어 워크플로를 지원하도록 돕습니다.
Knox Media Hub를 사용하는 고객은 동일한 인력 수준에서 운영 처리량을 최대 4배까지 늘렸습니다. 더 빠른 전송은 방송사, 스튜디오, 유통사가 납기일을 맞추고 파트너와의 협업을 개선하며 대규모 환경에서도 효율적으로 운영하도록 돕습니다.
이 솔루션은 전 세계 운영 전반에서 일관된 성능과 서비스 품질을 유지하면서 고객 수요에 따라 Knox Media Hub가 확장할 수 있도록 지원합니다.
Knox Media Hub는 엔드 투 엔드 미디어 공급망을 지원하는 클라우드 플랫폼입니다. 이 플랫폼을 통해 미디어 조직은 단일 인터페이스에서 미디어 자산을 수집, 관리, 변환, 배포하며 클라우드 기반 미디어 워크플로를 운영할 수 있습니다.
