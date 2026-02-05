Knox Media Hub는 대규모의 고가치 미디어 자산을 관리하는 콘텐츠 소유자, 방송사, 유통사, 스포츠 중계권 보유자를 지원합니다. 이러한 자산은 현지화, 버저닝, 후반 작업, 스트리밍 및 방송 플랫폼 전달을 위해 미디어 공급망 전반에서 지속적으로 이동합니다.

클라우드 네이티브 미디어 자산 관리 및 배포 플랫폼으로서 Knox Media Hub는 시간 민감도가 높은 테라바이트 규모의 4K 및 UHD 파일을 전 세계로 최대한 빠르고 안정적이며 안전하게 전송할 수 있어야 했습니다. 기존 파일 전송 방식은 지연, 운영 복잡성, 위험 요소를 초래했습니다.

미디어 공급망을 연결하는 “접착제” 역할을 수행하기 위해 Knox Media Hub는 플랫폼에 직접 내장할 수 있고, 클라우드 기반 미디어 워크플로를 전 세계 규모에서 안정적으로 지원하는 엔터프라이즈급 고속 전송 솔루션이 필요했습니다.