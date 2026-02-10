IBM® AI Optimizer for Z는 엔터프라이즈 규모에서 생성형 AI의 요구 사항을 충족하도록 설계된 IBM Z에서 직접 고성능 정책 기반 AI 추론을 제공합니다. IBM® Spyre 액셀러레이터를 기반으로 하며, 세계에서 가장 미션 크리티컬한 워크로드를 실행하는 플랫폼에 저지연, 높은 처리량, 보안이 강화된 모델 실행을 제공합니다.

생성형 AI가 비즈니스 전략을 재편함에 따라 IBM Z를 운영하는 조직은 효율적이고 안전하게, 그리고 인프라 비용 급증 없이 AI를 확장해야 한다는 분명한 과제에 직면해 있습니다. AI Optimizer for Z 2.1은 Z에서 데이터와 트랜잭션이 이미 활성화되어 있는 곳의 추론을 최적화하여 가치 창출 시간을 단축하는 동시에 AI 채택을 지연시키는 비효율성을 제거하여 이 문제를 해결합니다.

AI Optimizer for Z는 Advanced 에디션과 Essentials 에디션의 두 가지 에디션으로 제공됩니다.

AI Optimizer for Z 2.1 Essentials는 IBM® watsonx Assistant for Z 3.1 및 IBM Software Hub 5.2 설치를 원활하게 자동화하여 자동화 기능을 확장합니다.