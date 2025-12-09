엔터프라이즈급 생성형 AI 추론 활용: IBM® AI Optimizer for Z 2.1 GA 발표

AI Optimizer for Z는 IBM Spyre Accelerator(Spyre)의 성능을 활용하여 AI 모델을 위한 고성능, 저지연 추론을 제공합니다. Spyre를 KV 캐싱 및 실시간 모니터링과 같은 고급 기능과 결합함으로써 기업들은 타의 추종을 불허하는 효율성, 확장성 및 보안으로 인프라 전반에서 생성형 AI 워크로드를 최적화할 수 있습니다.

AI Optimizer for Z 2.1의 주요 기능은 다음과 같습니다.