Z 데이터를 사용하여 AI 에이전트 강화: IBM Z 및 Salesforce Data Cloud Zero Copy 통합 소개

고객 기록, 금융 거래, 운영 통찰력 및 수십 년간의 과거 데이터를 포함한 유용한 정보를 보유하고 있음에도 불구하고, 대부분의 조직은 여전히 데이터를 제대로 활용하지 못하고 있습니다. Seagate와 D&B에 따르면 대다수의 조직에서는 기업 데이터의 68%가 충분히 분석되지 않고 있으며, 최대 82%의 조직이 데이터 사일로로 인한 제약을 겪고 있습니다. 생성형 AI 이니셔티브의 성공은 기업이 AI 모델 및 심층 분석을 위해 기업 데이터에 얼마나 잘 액세스하여 이를 관리하고 활용할 수 있는지에 달려 있습니다.

이러한 장벽은 혁신을 제한할 뿐만 아니라 AI 이니셔티브의 ROI도 감소시킵니다. 실제로 신뢰할 수 있는 고품질 데이터를 활용하여 효과적으로 수익을 창출하는 기업은 AI의 ROI가 9%로, 그렇지 못한 기업의 AI ROI인 4.8%에 비해 거의 두 배에 달합니다. 이러한 결과가 보내는 메시지는 명확합니다. 즉, 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하는 것은 더 이상 선택 사항이 아니라 AI 시대의 경쟁 우위 확보를 위한 필수 요건입니다.

이것이 바로 IBM이 강력한 IBM watsonx,IBM Z 메인프레임, IBM Data Gate for watsonx 및 Salesforce Zero Copy 기술을 엔터프라이즈 혁신의 최전선으로 가져온 이유입니다. IBM watsonx.data와 Salesforce Data Cloud 간의 이러한 통합은 조직이 데이터를 안전하고 효율적으로 활성화할 수 있는 방법의 크나큰 발전을 의미합니다.