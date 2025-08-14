Z 데이터를 사용하여 AI 에이전트 강화: IBM Z 및 Salesforce Data Cloud Zero Copy 통합 소개

2025년 8월 13일
고객 기록, 금융 거래, 운영 통찰력 및 수십 년간의 과거 데이터를 포함한 유용한 정보를 보유하고 있음에도 불구하고, 대부분의 조직은 여전히 데이터를 제대로 활용하지 못하고 있습니다. Seagate와 D&B에 따르면 대다수의 조직에서는 기업 데이터의 68%가 충분히 분석되지 않고 있으며, 최대 82%의 조직이 데이터 사일로로 인한 제약을 겪고 있습니다. 생성형 AI 이니셔티브의 성공은 기업이 AI 모델 및 심층 분석을 위해 기업 데이터에 얼마나 잘 액세스하여 이를 관리하고 활용할 수 있는지에 달려 있습니다.
이러한 장벽은 혁신을 제한할 뿐만 아니라 AI 이니셔티브의 ROI도 감소시킵니다. 실제로 신뢰할 수 있는 고품질 데이터를 활용하여 효과적으로 수익을 창출하는 기업은 AI의 ROI가 9%로, 그렇지 못한 기업의 AI ROI인 4.8%에 비해 거의 두 배에 달합니다. 이러한 결과가 보내는 메시지는 명확합니다. 즉, 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하는 것은 더 이상 선택 사항이 아니라 AI 시대의 경쟁 우위 확보를 위한 필수 요건입니다.
이것이 바로 IBM이 강력한 IBM watsonx,IBM Z 메인프레임, IBM Data Gate for watsonx 및 Salesforce Zero Copy 기술을 엔터프라이즈 혁신의 최전선으로 가져온 이유입니다. IBM watsonx.data와 Salesforce Data Cloud 간의 이러한 통합은 조직이 데이터를 안전하고 효율적으로 활성화할 수 있는 방법의 크나큰 발전을 의미합니다.
수년 동안 기업들은 은행 및 보험부터 의료 및 정부에 이르기까지 여러 산업에 걸쳐 미션 크리티컬 운영을 지원하기 위해 IBM Z에 의존해 왔습니다. 전 세계의 기업들은 메인프레임을 활용하여 가장 가치가 높은 거래 데이터를 보관합니다. 그러나 기존에는 현대적인 AI 애플리케이션을 위해 해당 데이터에 액세스하려면 비용이 많이 소요되고 느리며 중복이 발생하기 쉬운 ETL(추출, 변환, 로드) 프로세스를 거쳐야 했습니다.
이러한 패러다임은 제로 복사 파일 연합을 통해 변화합니다. IBM Data Gate for watsonx를 통해 조직은 AI를 위한 개방형 하이브리드 데이터 레이크하우스인 IBM watsonx.data로 귀중한 IBM Z 데이터를 가져올 수 있습니다.
개방형 Apache Iceberg를 통해 구현된 watsonx.data와 Salesforce Data Cloud의 완벽한 제로 복사 통합을 통해 두 플랫폼 모두 실시간으로 엔터프라이즈 데이터에 가상으로 액세스하고 이를 해석할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 혁신적인 에이전틱 AI 사용 사례에 활용할 수 있는 Z 데이터와 Salesforce 데이터의 강력한 기반을 확보하게 되었습니다. 이러한 기반은 지능형 자동화 및 고객 참여를 위한 새로운 가능성을 열어 줍니다.
이는 단순히 데이터 접근에만 국한되지 않으며, 지능형 조치를 가능하게 합니다. 기업은 필수 메인프레임 데이터를 Salesforce의 풍부한 고객 상호 작용 데이터와 결합함으로써 고객과의 보다 개인화되고 사전 예방적인 참여와 최적화된 워크플로를 위한 실시간 AI 기반 통찰력을 구축할 수 있습니다.
이 통합을 통해 Salesforce의 Agentforce는 메인프레임의 데이터 저장소와 IBM Db2 for z/OS 또는 기타 메인프레임 데이터베이스의 구조화된 데이터를 안전하게 활용하여 고객의 이력, 선호도 및 감정을 즉시 파악할 수 있습니다. 그 결과는 어떨까요? 더 빠른 해결, 더 스마트한 추천, 더 의미 있는 대화가 가능합니다.
IBM과 Salesforce 간의 이러한 통합은 이미 여러 산업에서 강력한 사용 사례를 만들고 있습니다. 기업은 메인프레임 데이터를 Salesforce Data Cloud에 통합함으로써 이전에는 사일로에 갇혀 있던 인사이트를 발굴하여 활용할 수 있습니다. 다음은 4가지 혁신적인 사용 사례입니다.
이 파트너십의 가장 강력한 측면 중 하나는 기존 인프라를 교체할 필요가 없다는 것입니다. IBM 고객은 Salesforce를 통해 새로운 활성화 능력을 확보하면서 IBM Z의 복원력과 보안을 계속 활용할 수 있습니다. 이는 하이브리드 시스템의 무결성을 보존하는 동시에 현대 AI의 민첩성을 수용하는 윈윈(win-win) 전략입니다.
"Salesforce와의 파트너십과 제로 복사의 강력한 기능은 공동 고객에게 큰 혜택을 제공합니다."라고 watsonx Platform의 제품 관리 담당 부사장인 Edward Calvesbert는 말합니다. "이는 기업이 복잡한 데이터 마이그레이션의 부담 없이 최종적으로 데이터 사일로를 허물고 AI를 위한 모든 데이터의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원하는 것입니다. IBM은 새로운 통찰력이 원활하게 잠금 해제되고 중요한 비즈니스 프로세스가 자동화되는 미래를 실현하고 있습니다."
IBM은 플랫폼 간 데이터가 자유롭고 안전하게 이동하며 AI가 신뢰와 투명성을 기반으로 하는 개방적이고 연결된 데이터 에코시스템을 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Salesforce와의 파트너십은 이러한 비전의 증거입니다.
IBM과 Salesforce는 함께 기업이 데이터 사일로를 넘어 데이터가 더 활발하고, 더 스마트하고, 더 빠르게 작동하는 미래로 나아갈 수 있도록 돕고 있습니다. 이 과정에서 IBM과 Salesforce는 혁신을 주도하고, 고객 경험을 개선하고, 새로운 비즈니스 가치를 창출하는 일관된 목표를 고수해 왔습니다.
