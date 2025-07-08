IBM® Technology Lifecycle Services로 IBM® Power11 극대화

표준 고장 수정 모델은 IBM Power11을 포함하는 고성능 환경의 복잡성을 해결하지 못하는 경우가 많습니다. 매일 수십억 개의 워크플로가 처리되는 상황에서 효율적인 최적화, 강력한 사이버 보안 및 지속적인 개선을 위해서는 원활한 운영과 최신 다중 공급업체 기술 스택과의 효율적인 통합이 가장 중요합니다.

TLS의 IBM Power11용 AI 지원 오퍼링으로 구성된 최신 Expert Care 포트폴리오는 표준 보증을 훨씬 뛰어넘는 신속하고 사전 예방적이며 다각적인 치료를 제공하여 탁월한 성능을 발휘합니다. 새로운 IBM Power11 Expert Care TLS 서비스 포트폴리오는 다음을 위해 패키지화된 시스템 및 소프트웨어 지원을 제공합니다.

Expert Care Premium으로 시스템 가용성 극대화:

미션 크리티컬 워크로드를 위해 설계된 IBM의 최고 서비스 레벨인 IBM TLS Expert Care Premium은 예측 분석, 사전 예방적이고 실행 가능한 권장 사항, 우선 순위 서비스 대응, 기술 계정 관리자(TAM)를 포함한 고도로 숙련된 IBM 엔지니어에 대한 액세스의 통합을 통해 개인화된 지원 경험으로 대응을 가속화할 수 있으며, 이 모든 것이 Power 인프라의 가용성을 유지하고 성능을 최적화하기 위해 노력합니다.

TLS 서비스로 인프라 운영 간소화:

IBM Power11 라이프사이클 마일스톤 전반에 걸쳐 TLS는 IBM Power 설치, 구성 및 업데이트에 대한 전문가 현장 지원, 중요한 자산을 보호하는 데 도움이 되는 강력한 데이터 보호, 중단 없는 비즈니스 운영을 보장하는 보장된 수리 시간 약속과 같은 운영을 단순화하는 부가가치 서비스를 제공합니다

IBM Power11에 AI를 자신 있게 적용:

IBM TLS는 IBM Spyre Accelerator for IBM Power와 같은 통합 AI 기능에 대한 설정 및 튜닝 서비스를 지원합니다. IBM Spyre Accelerator는 2025년 4분기에 출시될 예정입니다.

가속화되고 자율적인 오류 대응 및 해결:

2024년에 Call Home을 통한 요청의 90%가 자동화로 해결되었으므로 IBM은 고객에게 IBM Call Home을 활성화할 것을 적극 권장합니다1. Call Home은 오류가 감지되면 TLS에 자동으로 경고하는 IBM Power의 기본 제공 기능으로, 고객이 문제를 보고하기도 전에 IBM TLS가 선제적으로 지원 케이스를 열고, 기술 로그를 수신하고, 문제 해결을 시작할 수 있도록 합니다. 또한 지원 사례 생성과 자동 로그 수집, Call Home을 통한 원활한 로그 전송, AI 지원을 통한 근본 원인 분석 및 해결 가속화를 결합한 통합 인터페이스로 IBM Power11 지원이 향상되었습니다.