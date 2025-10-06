DataPower Nano Gateway 및 API Developer Studio 발표: 개발자 우선의 에이전틱 AI 미래를 위한 두 가지 큰 단계

기업들은 AI의 명확한 ROI를 입증하면서 현대화를 위해 경쟁하고 있습니다. 앱, 데이터, 에이전트가 연결하고 관리하며 확장하는 방법인 API는 이러한 현실의 중심에 있습니다.

오늘은 API 개발자, 아키텍트, 기술 리더를 위해 이러한 비전의 실현에 더 가까워지게 하는 두 가지 새로운 기능을 소개하고자 합니다.

DataPower Nano Gateway: 빠르게 시작하고, 효율적으로 실행되며, 개발자에게 서비스가 실행되는 위치에서 정밀한 정책 기반 제어를 제공하는 초경량 앱 수준 게이트웨이입니다. API Developer Studio: API 개발자가 API 프로젝트를 제작, 관리, 보호, 공유하는 환경에서 바로 활용할 수 있는 AI 기반 개발자 도구입니다.

이러한 고급 기능을 API Connect에 도입할 예정이며, IBM webMethods Hybrid Integration의 맥락에서 사용할 경우 더욱 강력해져 빌드 및 실행 경험 모두를 강화하는 일관된 거버넌스와 에이전트 AI를 제공합니다.