DataPower Nano Gateway 및 API Developer Studio 발표: 개발자 우선의 에이전틱 AI 미래를 위한 두 가지 큰 단계

API Connect는 팀이 라이프사이클에 따라 AI를 지원하여 하이브리드 환경 전반에서 API를 생성, 관리, 보호, 소셜화할 수 있도록 지원하는 에이전틱 엔드투엔드 API 관리 플랫폼입니다.
기업들은 AI의 명확한 ROI를 입증하면서 현대화를 위해 경쟁하고 있습니다. 앱, 데이터, 에이전트가 연결하고 관리하며 확장하는 방법인 API는 이러한 현실의 중심에 있습니다.
오늘은 API 개발자, 아키텍트, 기술 리더를 위해 이러한 비전의 실현에 더 가까워지게 하는 두 가지 새로운 기능을 소개하고자 합니다.
이러한 고급 기능을 API Connect에 도입할 예정이며, IBM webMethods Hybrid Integration의 맥락에서 사용할 경우 더욱 강력해져 빌드 및 실행 경험 모두를 강화하는 일관된 거버넌스와 에이전트 AI를 제공합니다.
업계 분석가들은 소프트웨어의 사용 범위가 얼마나 빠르게 확장되고 있는지, 그리고 API 플랫폼이 이러한 성장에 얼마나 핵심적인 역할을 하는지 계속 강조하고 있습니다. Forrester는 가장 최근의 Wave 평가에서 기업에 대한 API 관리 카테고리의 전략적 역할을 반영하여 이를 기본 기본 역량으로 꼽았습니다. 또한 IDC에서 강조한 부분은 (생성형 AI가 혼합된) 최신 애플리케이션 개발의 폭발적인 증가로, 향후 몇 년 동안 대규모 앱 및 API가 확산될 것으로 전망했습니다.
이러한 성장 속도는 기회뿐만 아니라 위험도 수반합니다. API가 늘어나고 확산됨에 따라 개발자는 점점 더 증가하는 복잡성에 직먼하고 있으며, 기업은 혁신을 안전하게 유지하고 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 배경에서 개발자 워크플로를 단순화하고, 기본적으로 보안 및 거버넌스를 내장하며, 하이브리드 자산 전반에 걸쳐 자신 있게 확장하는 기업이 승자가 될 것입니다. 이는 아래의 두 가지 발표 내용과 딱 들어맞습니다.
DataPower Nano Gateway는 최신 클라우드 네이티브 워크로드를 위해 설계된 차세대 게이트웨이입니다. 애플리케이션과 함께 실행되므로 개발자가 서비스 경계에서 API 트래픽, 보안, 정책을 직접 제어할 수 있어 중앙 집중식 팀을 기다리지 않고도 빠르게 진행할 수 있습니다.
어디에서 실행되든 모든 API에 대한 완벽한 가시성과 일관된 거버넌스를 제공하여 조직이 안심하고 혁신을 확장할 수 있도록 지원하는 연합된 API Gateway와 AI API의 제어를 중앙 집중화하여 더 스마트한 의사 결정을 안전하게 실현하고 비즈니스 성과를 가속화하는 AI 게이트웨이 등 강력한 게이트웨이를 이미 기업에게 제공하고 있습니다.
이제 정밀한 확장 및 장애 격리를 위해 API 제품 수준에서 배포되는 경량의 개별 런타임과 더불어, 자동 확장과 내결함성을 구현하는 작은 설치 공간과 빠른 시작을 제공하는 DataPower Nano Gateway를 소개합니다.
미리보기에 참여한 고객들은 DataPower Nano Gateway가 '사용하기 쉽고 빠르며 클라우드에서 사용 가능'하기 때문에 개발자가 기대하는 환경이라고 말합니다.
DataPower Nano Gateway는 내부 유효성 검증에서 밀리초 클래스 시작, 10밀리초 미만의 지연 시간, 수십 MB로 측정되는 공간, 즉 배치된 고처리량 서비스에 대해 원하는 조합을 입증했습니다.
"우리는 안전하고 확장가능하며, 속도를 저하시키지 않는 API 관리가 필요합니다. 혼란 없이 제어할 수 있게 해주세요"라는 한 주요 API 사용자 인사이트는 현장 대화에서 반복적으로 언급되었습니다.
DataPower Nano Gateway를 사용하여 모놀리스나 마이크로서비스를 보호하고 워크로드 근처의 트래픽을 격리하여 '시끄러운 이웃(Noisy Neighbor)' 효과를 줄이세요.
API Developer Studio는 속도, 일관성, 협업을 위해 API, 정책, 테스트 생성을 통합하며 모두 코드로 관리합니다. 개발자가 있는 곳(웹 앱, 데스크톱 또는 IDE 플러그인)에서 활용하면서 거버넌스를 가까이에서 유지하도록 설계되었습니다.
API 설계, 정책 구성, 테스트가 별도의 도구에서 실행되는 경우가 너무 많습니다. 즉, 컨텍스트 전환, 핸드오프, 드리프트가 발생한다는 것을 의미합니다. API Developer Studio를 사용하면 처음부터 버전 관리 및 CI/CD를 통해 하나의 환경(양식 또는 코드 보기)에서 엔드투엔드 소유권을 확보할 수 있습니다.
비공개 미리 보기 응답은 통합 작성 흐름의 힘과 모든 것을 코드로 처리할 수 있는 유연성을 강조하여 우리의 방향을 강력하게 검증합니다.
API Connect의 DataPower Nano Gateway와 API Developer Studio의 조합은 API 팀의 운영 모델을 변화시킵니다.
AI 게이트웨이 구축, MCP 라이프사이클 관리 가속화, watsonx와 같은 IBM 기술 활용을 포함하여 에이전틱 AI를 활성화하는 것이 IBM webMethods Hybrid Integration의 핵심 초점입니다. 여기에서 최신 발전 사항 중 일부를 자세히 알아보세요.
API Connect가 API World에 포함된 2025 API Awards에서 올해의 혁신가 상을 수상하며 API 및 마이크로서비스 산업의 획기적인 발전을 인정받았음을 발표하게 되어 자랑스럽습니다.
API Connect에서 DataPower Nano Gateway와 API Developer Studio를 만나볼 준비가 되셨나요?