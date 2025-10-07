데이터 보안이 중요한 변곡점에 도달하고 있습니다. 민감한 정보가 하이브리드 환경 전반에 퍼지면서 공격 표면이 확장되고, 암호화와 거버넌스가 복잡해지고 있습니다. 동시에 양자 컴퓨팅은 심각한 위험을 초래할 것으로 예상됩니다. 대다수 조직에서 사용하는 암호화 알고리즘이 손상되어 오늘날의 암호화된 데이터가 노출되는 위험입니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 보고서는 심각한 격차를 보여줍니다. 암호화 인벤토리를 완성한 조직이 30%에 불과하고, 조직 대부분은 현재의 취약성과 새로운 양자 위험을 제대로 알지 못하고 있는 것입니다.

IBM은 이에 대응하여 기업이 데이터를 보호하고 암호화 태세를 제어할 수 있도록 지원하는 통합 AI 기반 솔루션 Guardium Cryptography Manager를 출시합니다. 가시성, 중앙 집중식 라이프사이클 관리, 암호화를 제공하고 포스트 퀀텀 암호화 문제 해결을 안내하는 이 새로운 솔루션은 조직이 암호화 민첩성을 향해 나아갈 수 있도록 지원합니다.