요즘은 납품 팀이 지속적으로 코드를 제공하지만 배포 후에야 '실제' 사용자 경험을 테스트하는 경우가 너무 많습니다. 그 단계에는 이미 성능 회귀, 자원 낭비, 가동 중단 위험이 존재합니다.

IBM의 관점은 간단합니다. 자동화와 인텔리전스를 처음부터 내장하는 것이 중요하다는 것입니다. 이렇게 하면 팀이 앞서 나가고 비용을 절감하며 문제가 발생하기 전에 성과를 낼 수 있습니다.

이 기능을 통해 DevOps 및 SRE 팀은 사전 프로덕션 파이프라인에서 정확히 동일한 프로덕션 합성 테스트를 재사용할 수 있습니다. 그러면 코드가 프로덕션에 도달하기 전에 성능, 가용성 및 기능 표준을 강제할 수 있습니다. 파이프라인은 필요에 따라 선택된 테스트를 실행하고 합격/불합격 신호에 따라 자동으로 승격 결정을 내릴 수 있습니다.