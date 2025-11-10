인공지능 IT 자동화

프로덕션 등급 테스트를 프로덕션 전 단계로 가져오기: Instana는 CI/CD에 합성 모니터링을 추가합니다.

Synthetic Monitoring in CI/CD for IBM Instana Observability를 공개 미리 보기로 발표합니다. 

요즘은 납품 팀이 지속적으로 코드를 제공하지만 배포 후에야 '실제' 사용자 경험을 테스트하는 경우가 너무 많습니다. 그 단계에는 이미 성능 회귀, 자원 낭비, 가동 중단 위험이 존재합니다.

IBM의 관점은 간단합니다. 자동화와 인텔리전스를 처음부터 내장하는 것이 중요하다는 것입니다. 이렇게 하면 팀이 앞서 나가고 비용을 절감하며 문제가 발생하기 전에 성과를 낼 수 있습니다.

이 기능을 통해 DevOps 및 SRE 팀은 사전 프로덕션 파이프라인에서 정확히 동일한 프로덕션 합성 테스트를 재사용할 수 있습니다. 그러면 코드가 프로덕션에 도달하기 전에 성능, 가용성 및 기능 표준을 강제할 수 있습니다. 파이프라인은 필요에 따라 선택된 테스트를 실행하고 합격/불합격 신호에 따라 자동으로 승격 결정을 내릴 수 있습니다.  

지금 중요한 이유: Instana가 합성 모니터링을 원점으로 회귀시키는 5가지 방법

관측 가능성이 프로덕션에서만 시작되면 스테이징과 실시간 트래픽 사이에 사각지대가 생깁니다. 합성 모니터링을 원점으로 회귀하면 이 격차가 좁혀지고 프로덕션에서 의존하는 것과 동일한 임계값과 사용자 여정으로 이를 수행할 수 있습니다. 

이러한 5가지 발전을 통해 Instana는 관측 가능성을 CI/CD 파이프 라인으로 확장하여 팀이 더 일찍 테스트하고, 더 빠르게 배포하고, 릴리스에 확신을 불어넣었습니다.

  1. 모든 환경을 위한 하나의 테스트 정의. 합성 테스트와 임계값에 대해 신뢰할 수 있는 단일 소스를 유지합니다. 개발, 테스트, 스테이징 및 프로덕션 전반에 이 소스를 일관되게 적용하여 드리프트를 제거합니다. 
  2. 온디맨드, 파이프라인 트리거 실행. Instana의 CI/CD OpenAPI 또는 synctl을 호출하여 기존 테스트를 실행하고 결과에 따라 게이트 배포를 해서 승인이나 롤백을 자동화할 수 있습니다. 
  3. 로컬 개발자 툴체인. 공급업체가 유지 관리하는 브라우저와 API 합성용 오픈 소스 로컬 러너를 통해 엔지니어는 로컬에서 테스트를 작성하고 디버깅하여 사전 커밋을 신속하게 반복하고 CI 채택을 쉽게 처리할 수 있습니다. 
  4. 하나의 플랫폼에 존재하는 두 개의 합성 레이어. 빠른 탐지를 위한 빠른 케이던스의 호스트-에이전트 검사, 사용자 여정 증거를 위한 풍부한 브라우저/API 테스트를 Instana 안에서 결합합니다. 
  5. CI/CD와의 통합. Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI 및 Azure DevOps와 함께 작동합니다. 개방형 API는 HTTP 호출을 수행할 수 있는 모든 파이프라인을 지원합니다. 

기대할 수 있는 것: 측정 가능한 결과

Instana의 합성 모니터링(Synthetic Monitoring)을 채택하면 조직의 안정성, 효율성 및 속도 측면에서 실질적인 개선을 기대할 수 있습니다. 라이프사이클 초기에 엄격한 검사를 동일하게 적용하면 회귀를 줄이고 릴리스 신뢰도를 높일 수 있습니다. 파이프라인은 빠른 실패를 통해, 알 수 없는 정보가 아니라 실행 가능하고 상세한 피드백을 남깁니다.

테스트에 실패하면 팀은 관측 가능성 컨텍스트와 관련된 상세한 합성 증거를 확보하여 문제를 진단하고 수정한 다음에 다시 테스트를 시도합니다. 이렇게 하면 재작업 비용을 낮추고 출시 후의 수습 작업을 최소화할 수 있습니다.

게이팅 단계로 인해 빌드 단계가 몇 분 길어질 수는 있지만, 전체적으로 보면 이후에 롤백과 긴급 수정을 하지 않아도 되기 때문에 처리 속도가 빨라집니다.

온디맨드 테스트 실행 API를 사용하여 온디맨드 방식으로 Instana 테스트를 트리거하고 실시간 결과를 수신하여 DevOps가 자동화된 테스트 게이트 배포를 구축할 수 있도록 지원합니다. 이는 조직이 CI/CD 파이프 라인에 합성 모니터링을 도입하는 데 유용합니다.

Instana의 입증된 합성 모니터링을 기반으로 구축

Instana Synthetic Monitoring은 위치, 기기 및 네트워크에서 사용자 작업을 시뮬레이션하여 가용성과 응답 시간을 추적합니다. Instana의 관측 가능성 플랫폼과 긴밀하게 통합되어 있어서 합성 신호와 함께 APM, 인프라 및 최종 사용자 모니터링에 사용하는 것과 동일한 풍부한 컨텍스트가 도착합니다. 

IBM Instana Sandbox 기능 체험

공개 미리 보기에서 사용해 보기

IBM Instana 자세히 보기

