API 에이전트 소개: 에이전트 시대의 API 대중화

새로운 API 에이전트는 API Connect 플랫폼 API에 대해 학습되었으며 엔터프라이즈 리소스 카탈로그에 액세스할 수 있으므로 API 환경을 이해하며 API Connect를 사용하여 이러한 문제점 발생을 방지하는 방법도 알고 있습니다. 소프트웨어 엔지니어링에 대한 지식, API 모범 사례, API Connect 기능, API 자산을 활용하여, 일반적인 언어로 제공된 요청에 응답하고 의도를 현실로 만듭니다.

Acme Coffee Roasters가 국제적으로 배송을 확장하고 Just in Time 물류와 파트너십을 맺는 시나리오를 생각해 보겠습니다. 이 기업은 Just in Time에서 주문 세부 정보를 쿼리하고 배송 상태 업데이트를 푸시하기를 원합니다. Acme의 개발자는 API 에이전트에게 "주문 세부 정보를 검색하고 배송 상태를 실시간으로 업데이트할 수 있는 API를 생성해줘"라고 말합니다.

완전히 새로운 API를 생성하기 전에 API 에이전트는 기존 API 자산을 지능적으로 검색해 적합한 API가 이미 존재하는지 확인함으로써 재사용을 촉진하고 무분별한 확장을 최소화합니다. 적합한 API를 찾을 수 없는 경우 에이전트는 자동으로 API 사양을 생성합니다. 코드 우선 및 API 디자인 우선 접근 방식을 모두 지원하여 팀마다 워크플로가 다름을 인식합니다. 일부는 API를 먼저 설계하고 문서화하는 것을 선호하고(디자인 우선), 다른 일부는 백엔드 기능을 먼저 개발한 후(코드 우선) 구현된 코드를 기반으로 API 사양을 생성하여 프로토타입 개발 속도를 높이는 것을 선호합니다.

API 에이전트는 두 모델을 모두 수용함으로써 실제 개발 수명 주기에 적응하고 각 팀의 상황에 맞춰 지원하며 더 빠르고 안전한 API 제공을 가로막는 장벽을 제거합니다. 또한 애플리케이션의 API 사용에 대한 더 풍부한 정보와 컨텍스트를 제공하는 관련 문서로 사양도 보강합니다. API 에이전트는 거버넌스 규칙 세트에 따라 API를 검증함으로써 API가 조직 표준 및 모범 사례를 준수하도록 할 수 있으며 개발 프로세스 초기에 유효성 검사 오류를 발견하고 수정할 수 있습니다. 마지막으로 재사용 가능한 테스트 케이스를 생성하여 API 동작이 시간이 지남에 따라 유효한지 확인합니다.