IBM® Db2 Developer Extension for VS Code 발표

IBM Db2 Developer Extension for VS Code는 Db2 워크플로를 VS Code로 통합하여, 개발자가 작업 흐름을 유지한 채 설정부터 첫 쿼리 실행까지 더 빠르게 진행할 수 있도록 합니다.
2026년 2월 19일에 출시된 IBM Db2 Developer Extension for Visual Studio(VS) Code가 이제 정식 출시되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.
개발자는 VS Code에서 작업하지만, Db2 개발은 연결 설정, 객체 탐색, SQL 작성, 쿼리 실행 및 결과 공유를 위해 여러 툴을 오가는 경우가 많습니다. IBM Db2 Developer Extension for VS Code는 이러한 Db2 워크플로를 VS Code에 통합하여, 개발자가 작업 흐름을 유지한 채 설정부터 첫 쿼리 실행까지 더 빠르게 진행할 수 있도록 합니다.
이 확장은 연결, 탐색, 작성, 실행 및 내보내기 등 핵심 워크플로를 VS Code 내에서 간소화하여 더 빠른 결과를 가능하게 합니다.
1. Db2 Community Edition으로 더 빠른 시작
개발자는 Db2 Community Edition 인스턴스를 생성하고, 바로 사용할 수 있는 샘플 데이터베이스와 새로 생성한 사용자 데이터베이스를 대상으로 쿼리를 실행할 수 있습니다. 이를 통해 온보딩 기간을 단축하고, 공유 환경에 연결하기 전에 로컬에서 프로토타입을 더 쉽게 구현할 수 있습니다.
2. 간편하고 반복 가능한 연결
연결 프로필을 생성하고 관리하여, 개발자가 다양한 프로젝트와 환경에서 Db2 인스턴스에 일관되게 연결할 수 있도록 합니다. 이를 통해 설정 과정의 번거로움을 줄이고, 필요에 따라 개발, 테스트 및 운영 데이터베이스 간 전환을 더 쉽게 할 수 있습니다.
3. VS Code 내에서 객체 탐색
편집기 내에서 Db2 데이터베이스 객체를 직접 탐색하고 상호작용할 수 있습니다. 스키마와 객체를 더 빠르게 탐색할 수 있어 개발자가 분산 애플리케이션을 보다 효율적으로 구축할 수 있으며, 컨텍스트 전환이나 적절한 테이블 또는 뷰를 찾는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
4. 보다 효율적인 SQL 작성
일상적인 개발에 최적화된 편집기 지원 기능(코드 자동 완성, 시그니처 도움말, 구문 검사 및 하이라이팅)을 활용해 SQL을 작성할 수 있습니다. 목표는 쿼리를 작성하고 개선하는 과정에서 불필요한 오류를 줄이고 반복 작업 속도를 높이는 것입니다.
5. SQL 실행 및 결과 즉시 활용
SQL 쿼리를 실행하고 결과를 검토한 뒤, 결과 집합을 내보내 공유하거나 다음 개발 단계로 진행할 수 있습니다. 이를 통해 개발자가 이미 코딩하고 있는 동일한 워크스페이스 내에서 작성, 실행, 개선의 반복 주기를 더욱 긴밀하게 유지할 수 있습니다.
Db2 Developer Extension for VS Code는 개발자가 편집기 내에서 Db2에 연결하고 데이터베이스 객체를 탐색하며 SQL을 반복적으로 개선하는 과정을 간소화합니다. 이 확장은 일상적인 개발 흐름과 Db2의 신뢰할 수 있는 기반을 연결하여, 팀이 미션 크리티컬 워크로드에 요구되는 보안, 거버넌스 및 신뢰성을 유지하면서도 개발 과정에서 빠르게 작업할 수 있도록 합니다.
차이를 직접 경험하는 방법은 다양합니다. Visual Code Marketplace를 방문해 IBM Db2 Developer Extension을 다운로드하거나, Db2 Community Edition 인스턴스를 생성하거나 기존 Db2 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 또한 VS Code에서 직접 객체를 탐색하고 SQL을 실행하거나, 배포 및 기능 가이드(설명서, 스크립트 및 환경 설정 포함)를 위해 Db2 문서를 확인할 수 있습니다.