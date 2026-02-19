IBM® Db2 Developer Extension for VS Code 발표

이 확장은 연결, 탐색, 작성, 실행 및 내보내기 등 핵심 워크플로를 VS Code 내에서 간소화하여 더 빠른 결과를 가능하게 합니다.

1. Db2 Community Edition으로 더 빠른 시작

개발자는 Db2 Community Edition 인스턴스를 생성하고, 바로 사용할 수 있는 샘플 데이터베이스와 새로 생성한 사용자 데이터베이스를 대상으로 쿼리를 실행할 수 있습니다. 이를 통해 온보딩 기간을 단축하고, 공유 환경에 연결하기 전에 로컬에서 프로토타입을 더 쉽게 구현할 수 있습니다.

2. 간편하고 반복 가능한 연결

연결 프로필을 생성하고 관리하여, 개발자가 다양한 프로젝트와 환경에서 Db2 인스턴스에 일관되게 연결할 수 있도록 합니다. 이를 통해 설정 과정의 번거로움을 줄이고, 필요에 따라 개발, 테스트 및 운영 데이터베이스 간 전환을 더 쉽게 할 수 있습니다.

3. VS Code 내에서 객체 탐색

편집기 내에서 Db2 데이터베이스 객체를 직접 탐색하고 상호작용할 수 있습니다. 스키마와 객체를 더 빠르게 탐색할 수 있어 개발자가 분산 애플리케이션을 보다 효율적으로 구축할 수 있으며, 컨텍스트 전환이나 적절한 테이블 또는 뷰를 찾는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

4. 보다 효율적인 SQL 작성

일상적인 개발에 최적화된 편집기 지원 기능(코드 자동 완성, 시그니처 도움말, 구문 검사 및 하이라이팅)을 활용해 SQL을 작성할 수 있습니다. 목표는 쿼리를 작성하고 개선하는 과정에서 불필요한 오류를 줄이고 반복 작업 속도를 높이는 것입니다.

5. SQL 실행 및 결과 즉시 활용

SQL 쿼리를 실행하고 결과를 검토한 뒤, 결과 집합을 내보내 공유하거나 다음 개발 단계로 진행할 수 있습니다. 이를 통해 개발자가 이미 코딩하고 있는 동일한 워크스페이스 내에서 작성, 실행, 개선의 반복 주기를 더욱 긴밀하게 유지할 수 있습니다.