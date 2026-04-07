IBM Granite를 통해 AI "블랙박스"를 열어보세요. 확신을 가지고 AI 솔루션을 구축하고 배포하세요.
엔터프라이즈 AI에는 엔터프라이즈급 신뢰가 필요합니다. 일부 모델은 불법 복제 데이터로 학습되거나 편향된 출력을 생성하기 때문에 왜 이것이 중요한지 쉽게 알 수 있습니다. IBM Granite 모델은 보안, 안전 및 거버넌스를 핵심으로 설계되어 책임감 있는 AI를 구축할 수 있는 신뢰를 제공합니다.
Granite 모델은 안전한 엔터프라이즈 배포를 위해 처음부터 설계되었습니다.
Granite 언어 모델은 IBM 모델 출처를 검증하기 위한 암호학적 서명을 제공하며 IBM Research의 오픈 소스 레드팀 프레임워크 ARES를 활용한 단일 샷 및 적응형 멀티턴 레드팀 테스트를 거칩니다.
Granite 언어 모델은 안전 정책 및 위험 분류 체계에 맞춰 정렬되어 있으며 핵심 안전성 벤치마크 전반에서 유사 모델보다 뛰어난 성능을 보입니다. IBM은 또한 오픈 소스 커뮤니티를 지원하기 위해 Guardian 모델을 가드레일로 오픈 소스화했으며, 안전성을 위한 정책 툴과 ARES 레드팀 프레임워크도 공개했습니다.
Granite 모델은 메타데이터 추적 및 법적·윤리적 검토를 포함한 강력한 모델 및 데이터 거버넌스 정책을 따릅니다. IBM Granite 언어 모델용 Granite AI Management System(AIMS)은 ISO 42001 인증을 획득했습니다. Granite는 규정 준수, 보안 및 엔터프라이즈 워크플로를 위해 처음부터 설계되었습니다.
언제 어디서나 모든 AI 네이티브 워크로드에 배포하세요. Granite 모델에 기본적으로 내장된 강력한 안전 및 보안 기능을 기반으로 Granite Guardian은 특화된 보호 계층을 추가합니다. 가드레일 모델은 모든 AI 모델의 프롬프트와 응답에서 위험을 탐지해 안전하고 책임감 있는 배포를 지원합니다.
프롬프트, 응답 및 에이전틱 워크플로 전반에서 환각, 유해 콘텐츠, 편향, 탈옥 시도 및 RAG 품질·정확성 문제를 탐지하고 완화합니다.
Granite Guardian 모델은 가드레일 모델이 유해 콘텐츠, 환각 콘텐츠 및 안전 제어 탈옥 시도를 얼마나 잘 탐지하는지 평가하는 GuardBench 리더보드 상위 10위 중 6개를 차지하고 있습니다.
IBM은 IBM Granite를 책임감 있게 구축하는 데 그치지 않고, 책임감 있는 오픈 소스 AI 혁신을 지원하기 위해 사용하는 모델, 툴 및 자산도 오픈 소스로 공개합니다.
IBM은 AI 보안을 고립된 방식으로 다루지 않습니다. IBM은 Granite의 안전성과 보안성을 지속적으로 테스트, 검증 및 강화하기 위해 선도적인 전문가 및 조직과 긴밀히 협력하고 있습니다.
NewsGuard의 신뢰할 수 없는 웹사이트 글로벌 데이터 스트림 일부를 기반으로 특정 적대적 정부가 운영하는 선전 네트워크로부터 Granite 모델이 영향을 받지 않도록 보호합니다.
Meta와 공동 설립되어 현재 140개 이상의 조직이 참여 중인 AI Alliance는 AI 안전 분야의 개방형 혁신을 추진하며 책임감 있는 AI 개발을 위한 커뮤니티 중심 접근 방식을 발전시키고 있습니다.