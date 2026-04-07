언제 어디서나 모든 AI 네이티브 워크로드에 배포하세요. Granite 모델에 기본적으로 내장된 강력한 안전 및 보안 기능을 기반으로 Granite Guardian은 특화된 보호 계층을 추가합니다. 가드레일 모델은 모든 AI 모델의 프롬프트와 응답에서 위험을 탐지해 안전하고 책임감 있는 배포를 지원합니다.