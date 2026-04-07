Granite 신뢰, 안전 및 보안

IBM Granite를 통해 AI "블랙박스"를 열어보세요. 확신을 가지고 AI 솔루션을 구축하고 배포하세요.

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파란색과 녹색 계열 큐브로 구성된 미니멀 일러스트

책임감 있는 AI는 중요합니다

엔터프라이즈 AI에는 엔터프라이즈급 신뢰가 필요합니다. 일부 모델은 불법 복제 데이터로 학습되거나 편향된 출력을 생성하기 때문에 왜 이것이 중요한지 쉽게 알 수 있습니다. IBM Granite 모델은 보안, 안전 및 거버넌스를 핵심으로 설계되어 책임감 있는 AI를 구축할 수 있는 신뢰를 제공합니다.

 책임감 있는 AI 알아보기 책임감 있는 사용 가이드 읽기

개방형으로 구축

Granite 모델은 안전한 엔터프라이즈 배포를 위해 처음부터 설계되었습니다.
진정한 오픈 소스 개발
모델 가중치만 공개하는 많은 "오픈" 모델과 달리 IBM Granite는 허용적인 Apache 2.0 라이선스 아래 학습 데이터 소스, 방법론 및 아키텍처 결정 사항을 포함한 광범위한 투명성을 제공합니다.
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모델 개방성 프레임워크
IBM Granite는 Linux Foundation의 모델 완전성 및 개방성 분류 프레임워크에서 Class III Open Model 자격을 획득했으며, 이는 많은 모델 공급업체가 달성하지 못한 성과입니다.
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업계 최고 수준의 투명성
IBM은 Stanford Foundation Model Transparency Index에서 최고 순위를 기록했습니다.
보고서 확인
파란색, 녹색 및 회색 계열의 컬러 사각형 패턴 일러스트
IBM, Granite Bug Bounty Program에 대한 10만 달러 지원 연장
IBM은 HackerOne과 함께 Granite 버그 바운티 프로그램을 연장했으며, 엔터프라이즈와 유사한 환경에서 성공적인 탈옥을 식별할 경우 최대 10만 달러의 포상금을 제공합니다.
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엔터프라이즈급 신뢰

녹색, 파란색 및 흰색을 포함한 다양한 색상의 기하학적 형태 추상 일러스트
보안

Granite 언어 모델은 IBM 모델 출처를 검증하기 위한 암호학적 서명을 제공하며 IBM Research의 오픈 소스 레드팀 프레임워크 ARES를 활용한 단일 샷 및 적응형 멀티턴 레드팀 테스트를 거칩니다.
녹색 배경 위 추상 기하학적 형태 위에 놓인 검은 공 일러스트
안전성

Granite 언어 모델은 안전 정책 및 위험 분류 체계에 맞춰 정렬되어 있으며 핵심 안전성 벤치마크 전반에서 유사 모델보다 뛰어난 성능을 보입니다. IBM은 또한 오픈 소스 커뮤니티를 지원하기 위해 Guardian 모델을 가드레일로 오픈 소스화했으며, 안전성을 위한 정책 툴과 ARES 레드팀 프레임워크도 공개했습니다.
다양한 녹색 계열이 기하학적 패턴을 이루고 오른쪽 아래에 흰색 원이 있는 일러스트
거버넌스

Granite 모델은 메타데이터 추적 및 법적·윤리적 검토를 포함한 강력한 모델 및 데이터 거버넌스 정책을 따릅니다. IBM Granite 언어 모델용 Granite AI Management System(AIMS)은 ISO 42001 인증을 획득했습니다. Granite는 규정 준수, 보안 및 엔터프라이즈 워크플로를 위해 처음부터 설계되었습니다.

Granite Guardian 4.1 소개

언제 어디서나 모든 AI 네이티브 워크로드에 배포하세요. Granite 모델에 기본적으로 내장된 강력한 안전 및 보안 기능을 기반으로 Granite Guardian은 특화된 보호 계층을 추가합니다. 가드레일 모델은 모든 AI 모델의 프롬프트와 응답에서 위험을 탐지해 안전하고 책임감 있는 배포를 지원합니다.

 Granite Guardian 다운로드 Granite Guardian 문서

포괄적 위험 탐지

프롬프트, 응답 및 에이전틱 워크플로 전반에서 환각, 유해 콘텐츠, 편향, 탈옥 시도 및 RAG 품질·정확성 문제를 탐지하고 완화합니다.

업계 최고 수준의 성능

Granite Guardian 모델은 가드레일 모델이 유해 콘텐츠, 환각 콘텐츠 및 안전 제어 탈옥 시도를 얼마나 잘 탐지하는지 평가하는 GuardBench 리더보드 상위 10위 중 6개를 차지하고 있습니다.

회색, 녹색 및 파란색 계열의 컬러 블록 패턴 중앙에 검은색 도어 잠금 장치가 있는 일러스트

오픈 소스 모델, 툴링 및 자산

IBM은 IBM Granite를 책임감 있게 구축하는 데 그치지 않고, 책임감 있는 오픈 소스 AI 혁신을 지원하기 위해 사용하는 모델, 툴 및 자산도 오픈 소스로 공개합니다.
Granite Guardian
Granite Guardian은 프롬프트, 응답 및 에이전틱 워크플로 전반에서 할루시네이션, 유해 콘텐츠, 편향, 탈옥 시도 및 RAG 품질·정확성 문제를 탐지하고 완화합니다.
ARES
ARES는 IBM Granite 팀이 활용하는 오픈 소스 프레임워크로, 개발자와 보안 연구자가 목표를 정의하고 적대적 페이로드를 설계하며 다양한 위협 모델에서 AI 동작을 평가해 AI 시스템 응답의 실패를 탐지할 수 있도록 지원합니다.
Policy Tools
Policy Tools는 생성형 AI 애플리케이션에서 정책을 정의, 테스트 및 적용하기 위한 오픈 소스 저장소입니다. 팀은 간단한 YAML 형식을 사용해 AI가 말할 수 있는 내용과 없는 내용을 정의하고, 테스트용 합성 데이터를 생성하며 런타임에서 규정 준수 여부를 검증할 수 있습니다.
Granite 4.1 공개 자료
Granite 4.1 모델 및 데이터 메타데이터 공개 자료는 생성형 애플리케이션 런타임에서 위험 기반 제어에 활용할 수 있도록 손쉽게 추출 및 파싱 가능한 기계 판독형 JSON 형식으로 제공됩니다.
Mellea Skills Compiler
Mellea Skills Compiler는 자연어로 정의된 에이전트 스킬을 강화해 본질적으로 더 안전하고 보안성이 높으며 효율적으로 만들기 위한 오픈 소스 툴입니다.
AI Atlas Nexus
AI Atlas Nexus는 AI 관련 위험 및 엔터프라이즈 영향을 식별, 평가 및 완화하는 데 도움을 주는 분류 체계 및 툴링입니다.

신뢰할 수 있는 협력 기관

IBM은 AI 보안을 고립된 방식으로 다루지 않습니다. IBM은 Granite의 안전성과 보안성을 지속적으로 테스트, 검증 및 강화하기 위해 선도적인 전문가 및 조직과 긴밀히 협력하고 있습니다.
HackerOne

세계 최대 규모의 윤리적 해커 커뮤니티가 발견한 유효한 취약점에 대해 최대 10만 달러의 포상금을 제공하는 종합 버그 바운티 프로그램입니다.

HiddenLayer

실제 공격 시나리오를 시뮬레이션하는 고급 레드팀 스프린트를 통해 Granite 모델의 견고성, 복원력 및 안전성을 강화합니다.

NewsGuard

NewsGuard의 신뢰할 수 없는 웹사이트 글로벌 데이터 스트림 일부를 기반으로 특정 적대적 정부가 운영하는 선전 네트워크로부터 Granite 모델이 영향을 받지 않도록 보호합니다.
AI Alliance

Meta와 공동 설립되어 현재 140개 이상의 조직이 참여 중인 AI Alliance는 AI 안전 분야의 개방형 혁신을 추진하며 책임감 있는 AI 개발을 위한 커뮤니티 중심 접근 방식을 발전시키고 있습니다.

범용 AI 행동 강령

IBM은 시행 기한에 앞서 EU AI 법을 준수하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.

리소스 

Granite 문서
Granite 모델용 기술 문서, 모델 카드 및 구현 가이드.
Granite 책임감 있는 사용 가이드
엔터프라이즈 환경에서 Granite 모델을 책임감 있게 활용하는 방법에 대한 종합 자료.
AI 거버넌스 및 보안 기준선
이 기준선은 성숙도와 위험 수준에 따라 AI 프로젝트에 필요한 최소 요구 사항 집합으로 작동합니다. 오픈 소스 AI 개발자를 위한 기본 가이드로 설계되었습니다.
안전한 AI: 위험 및 해결
AI 모델을 대규모로 책임감 있게 배포하는 데 필요한 핵심 가드레일 및 프레임워크를 살펴보세요.
IBM의 신뢰 및 투명성 원칙
책임감 있는 AI 개발과 신뢰할 수 있는 시스템 구축을 위한 IBM의 핵심 원칙 및 접근 방식.
watsonx.governance
하이브리드 클라우드 환경 전반에서 AI 모델을 관리, 모니터링 및 규정 준수 상태로 유지하기 위한 AI 거버넌스 툴킷.
Granite 기술 블로그
Granite 4.1 언어 모델용 기술 블로그.