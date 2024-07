IBM과 함께하는 RISE의 진화 프리미엄 공급업체 옵션인 RISE with SAP를 위한 BREAKTHROUGH with IBM RISE with SAP를 위한 BREAKTHROUGH with IBM S/4HANA 클라우드로의 여정 가속화 및 확대 지속 가능한 기업을 향한 RISE with SAP RISE with SAP를 통해 혁신을 주도하기 위한 인사이트 및 지침