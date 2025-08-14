IBM Promontory

전략, 리스크 관리, 기술, 규제의 교차점에서 운영됩니다.
IBM Promontory 전문가에게 문의하세요 뱅킹 금융 시장 블로그
도시의 ATM에서 돈을 인출하는 사업가

IBM Promontory는 전략적 이니셔티브의 설계 및 실행, 규제·운영·재무 위험 관리, 주요 기능 수행을 통해 고객이 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

규제가 진화하고 기술이 발전하며 비즈니스 관행이 변화하는 환경 속에서, 기업은 급박한 위험 및 규정 준수 과제에 직면하고 있습니다. IBM Promontory는 이러한 복잡한 환경을 이해하고 고객과 협력하여 더 스마트하게 생각하고 미래를 위한 비즈니스를 구체화합니다. 세계 최고 수준의 자산과 신중하게 구축한 역량을 결합하여 고객에게 차별화된 가치를 제공합니다. IBM 플랫폼과 전문 지식에 대한 액세스를 통해 선도적인 기술과 혁신을 기반으로 이러한 가치를 대규모로 제공할 수 있습니다. 금융 기관과 당국의 신뢰받는 파트너로서, IBM Promontory는 이사회, 고위 경영진, 사업부 리더 및 컴플라이언스 전문가와 협력하여 기능 개선과 비즈니스 성과 향상을 지원합니다.
기능
자신감 있는 AI 운영

IBM Promontory는 기업이 AI 거버넌스 및 위험 관리를 대규모로 맞춤화할 수 있도록 지원합니다.
금융 범죄 퇴치

IBM Promontory는 금융 범죄 퇴치를 위한 규제 요구 사항, 차세대 기술 및 원활한 통합을 연결하는 단일 파트너입니다.
금융 서비스를 위한 위험 관리

IBM Promontory는 효율성을 극대화하고 재정적 영향을 최소화하는 동시에 가장 엄격한 규제 심사를 견딜 수 있는 금융 서비스를 위한 위험 관리를 제공합니다.
거버넌스 및 복원력 강화

IBM Promontory는 이사회 및 고위 경영진에게 거버넌스, 고위 관리자 및 인증 제도(SMCR), 위험 관리에 대한 자문을 제공하여 점점 더 복잡해지는 환경에서 운영 복원력을 강화합니다.
IBM 전문가 소개 James Larkins
James Larkins는 고객에게 거래 규정, 규정 준수 관리, 데이터 거버넌스, 정보 보안, 기업 정책 및 절차에 대한 자문을 제공합니다.
Madeline Dermatossian
Madeline Dermatossian은 은행, 연금 기금, 정부 기관의 이사회와 경영진이 위험 관리, 규정 준수 및 행동 문화를 강화하도록 지원하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이전에는 여러 대기업의 최고 경영진에 자문을 제공했으며 하버드 비즈니스 리뷰 자문 위원회 위원이기도 합니다.
Micah Breimhorst
Micah Breimhorst는 은행, 증권사, 금융 서비스 기업 및 게임 회사에 중점을 두고 미국 및 글로벌 금융 기관에 서비스를 제공합니다. 금융 서비스 업계 및 컨설팅 분야에서 약 25년의 경력을 보유하고 있으며, 3LoD(세 가지 방어선) 전반에 걸쳐 다양한 리더십 역할을 수행했습니다.
Chris Atkinson
Chris Atkinson은 금융 규제 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 선임 고문으로, 거버넌스, 위험 관리, 규제 준수 분야를 전문으로 합니다. FTSE100 기업과 규제 당국에 자문을 제공하고, Skilled Person Reviews를 주도하며, 다양한 위험 관리 분야에서 임원급 교육을 담당하는 공인 진행자로 인정받고 있습니다.
사무실에서 온라인 비즈니스 미팅을 하는 여성
SOFR Academy, IBM Promontory를 사용하여 재무 규정 준수 및 설계 기반 안정성 달성 사례 연구 읽기
2025년 은행 및 금융 시장 글로벌 전망 표지 및 목차
2025년 은행 및 금융 시장 글로벌 전망
부동산 중개인이 젊은 부부에게 새 집을 보여주고 디지털 태블릿을 통해 주택 계약과 인테리어 디자인에 대해 논의하는 장면을 위에서 내려다본 모습
제3자 위험 관리에 대한 증가하는 규제 우려에 대응하는 방법
프로젝트 세부 사항에 대해 논의하고 참여하는 모습을 보이는 두 사업가
위험 관리를 위한 거버넌스, 위험 및 규정 준수 솔루션 지원
관련 서비스 재무 컨설팅 서비스

핵심 프로세스 전반에 데이터, AI 및 자동화를 도입하는 엔드투엔드 서비스를 통해 재무 성과와 비즈니스 가치 실현.

 살펴보기 IBM Consulting Advantage

IBM 컨설턴트의 능력을 강화하여 비즈니스에 따라 더 빠르고 일관되며 구체적인 결과를 제공할 수 있도록 지원하는 AI 서비스 플랫폼입니다.

 살펴보기
다음 단계 안내

IBM Promontory 전문가와 상담을 요청해 보세요.

 전문가 상담 요청하기