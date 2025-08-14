규제가 진화하고 기술이 발전하며 비즈니스 관행이 변화하는 환경 속에서, 기업은 급박한 위험 및 규정 준수 과제에 직면하고 있습니다. IBM Promontory는 이러한 복잡한 환경을 이해하고 고객과 협력하여 더 스마트하게 생각하고 미래를 위한 비즈니스를 구체화합니다. 세계 최고 수준의 자산과 신중하게 구축한 역량을 결합하여 고객에게 차별화된 가치를 제공합니다. IBM 플랫폼과 전문 지식에 대한 액세스를 통해 선도적인 기술과 혁신을 기반으로 이러한 가치를 대규모로 제공할 수 있습니다. 금융 기관과 당국의 신뢰받는 파트너로서, IBM Promontory는 이사회, 고위 경영진, 사업부 리더 및 컴플라이언스 전문가와 협력하여 기능 개선과 비즈니스 성과 향상을 지원합니다.