제3자 위험 관리에 대한 증가하는 규제 우려에 대응하는 방법

지난 18개월 동안 규제 당국은 세부 지침과 여러 동의 명령을 발표하고 제3자 위험 관리에 대한 집중도를 높였습니다.

2023년 6월 미국 통화감독청(OCC), 연방준비제도이사회, 연방예금보험공사(FDIC)는 금융 기관의 제3자 위험 관리에 대한 기관 간 지침을 발표했습니다. 이 지침은 규제 기대치의 토대를 마련하는 로드맵으로 활용될 것이며, 제3자 관계 및 모범 사례와 관련된 위험을 효과적으로 관리하는 것을 목표로 합니다.

1년도 채 지나지 않아 OCC는 제3자 위험 관리 프로그램의 취약점을 파악한 후 남대서양 지역 은행에 대해 동의 명령을 내렸습니다.

FDIC는 북동부 핀테크가 안전하지 않고 불건전한 은행 관행에 관여한 것으로 판단했습니다. FDIC는 무엇보다도 은행이 규모에 적합한 내부 통제 및 정보 시스템을 갖추지 못한 것과 관련된 동의 명령을 내렸습니다. 이 명령은 또한 제3자 관계의 특성, 범위, 복잡성 및 위험성에 대해서도 다루었습니다.

FDIC는 또한 중서부 지역 은행에 제3자 위험 관리를 위한 적절한 정책과 절차를 개발하도록 지시하는 동의 명령을 내렸습니다. 또한 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(CFT) 책임을 이행하는 제3자에 대한 실사 및 모니터링을 개선할 것을 요구했습니다.