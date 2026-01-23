더 빠른 가치 창출을 위한 AI 확장
오늘날 많은 기업이 어시스턴트, 에이전트, 자동화를 통해 AI를 사용하고 있지만, 실질적인 성과를 얻는 데는 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 서로 연결되지 않은 워크플로, 사일로화된 데이터, 일관성 없는 거버넌스 등으로 인해 AI를 확장하거나 결과를 신뢰하지 못하고 AI 투자로부터 ROI를 실현하지 못하는 경우가 많습니다.
IBM Enterprise Advantage는 이러한 상황을 바꾸는 데 도움을 줍니다.IBM Enterprise Advantage는 엔터프라이즈 AI 플랫폼을 확장 가능하고 더 빠른 가치 창출이 가능하도록 구축하고 운영하는 서비스입니다.엔터프라이즈 AI에 구조, 맥락, 실행력을 제공하여 기존 기술을 활용하고 필요한 요소들을 통합함으로써 개별적인 활용 사례에서 벗어나 대규모 성과로 전환할 수 있도록 지원합니다.
이러한 혁신이 기업 전반에 미치는 변화
파편화된 프로세스를 엔드투엔드 비즈니스 맥락을 유지하는 에이전틱 워크플로로 전환하여 데이터 및 도메인별 정교함에 기반한 정확성을 제공합니다.
최적의 빌드 환경을 고려하여 코드 생성, 테스트, 배포를 처리하는 워크플로를 통해 IT 제공 속도를 가속화합니다.
구성원들이 엔터프라이즈 지식에 정확하게 접근할 수 있도록 하여 신뢰와 활용도를 높이고 더 나은 의사 결정을 가능하게 합니다.
실시간 고객 피드백을 통합하고 프로토타이핑을 자동화하며 초기 단계부터 품질과 규정 준수를 내재화함으로써 더 많은 아이디어를 더 빠르게 시장에 출시할 수 있습니다.
엔터프라이즈급 제어 기능이 내장된 AI 기반 고객 셀프 서비스 경험을 설계, 배포, 확장하세요.
고객은 웹사이트나 앱을 방문할 때 제품 정보, 주문 상태, 문제 해결 등 모든 정보를 빠르게 찾을 수 있기를 기대합니다.
이 데모는 IBM Enterprise Advantage로 구축된 에이전틱 셀프 서비스 고객 경험이 지능형 어시스턴트를 통해 질문에 답하고 제품을 추천하며 이슈를 해결하는 방식을 보여줍니다. 또한 기업이 브랜드 보이스, 정확성, 비용, 거버넌스를 직접 제어할 수 있도록 지원합니다.
코드 작성 없이 AI 기반 문서 워크플로를 구성, 학습, 운영하세요.
팀은 입찰을 공고하고 여러 공급업체로부터 제안서를 접수한 뒤 가격, 조건 및 규정 준수를 평가하기 위해 대량의 계약서를 검토합니다.
이 데모는 IBM Enterprise Advantage 에이전틱 앱 서비스로 구축된 에이전틱 문서 처리가 입찰 응답서와 계약서를 구조화되고 활용 가능한 데이터로 전환하여 더 빠르고 높은 신뢰도로 업무를 수행하도록 팀을 지원하는 방식을 보여줍니다.
내장된 인간 검토 기능을 통해 인공지능 기반 규제 보고 워크플로를 구축, 구성, 운영하세요.
규제 보고를 위해서는 팀이 수천 페이지에 달하는 원본 문서를 검토하고 이를 규제 요구 사항을 충족하는 구조화된 보고서로 변환해야 합니다.
이 데모는 IBM Enterprise Advantage로 구축된 에이전틱 규제 문서 작성이 규제 기관 제출용 보고서를 에이전틱 AI, 자동화된 검토, 그리고 정확성 및 신뢰를 위한 인간 검증을 통해 더 빠르게 생성하도록 팀을 지원하는 방식을 보여줍니다.
스스로 학습하고 최적화하는 에이전틱 워크플로 활용 1
자체 관리형 개발 에코시스템을 통한 가속화 1
고부가가치 업무 시간을 확보하고, 의사 결정의 질을 측정 가능하게 개선 1
성공적인 디지털 제품 증가 1
전문가와 엔지니어들이 AI 플랫폼과 개별 에이전트 및 에이전틱 애플리케이션을 설계, 배포, 맞춤화, 관리합니다. IBM Consulting은 IDC, Gartner, Everest Group으로부터 인정받은 AI 및 생성형 AI 서비스 분야의 선두 주자입니다.
도메인 및 산업별 에이전트 및 에이전틱 애플리케이션으로 구성된 컬렉션으로, 인간 및 디지털 작업자가 협업하는 하이브리드 팀을 구현합니다. 이 사전 구축된 워크플로우는 핵심 비즈니스 프로세스에 대해 80%의 출발 이점을 제공하며 지속적으로 자체 최적화하고 어떤 환경에서도 배포할 수 있습니다.
자체 전문 맥락, 오케스트레이션, 거버넌스를 내장해 어떤 사용 사례나 사용자에도 인텔리전스를 적용할 수 있도록 개방형 AI 플랫폼을 구축했습니다. Enterprise Advantage를 통해 이 모듈형 플랫폼의 멀티 벤더 기술을 활용함으로써 선호하는 AI 환경에서 AI를 확장할 수 있습니다. 매일 약 15만 명에 이르는 컨설턴트를 지원하는 데 IBM Consulting이 직접 활용하고 있다는 사실이 그 효과를 입증합니다.
AWS 컨설팅 프리미엄 파트너인 IBM은 Amazon Connect 플랫폼을 기반으로 하는 컨택 센터를 현대화 및 확장하고 AI, ML, 자동화 솔루션을 AWS 클라우드에 통합하는 작업을 지원합니다.
AI 어시스턴트, 에이전트, 애플리케이션을 통해 컨설턴트가 가장 중요한 이니셔티브에서 측정 가능한 가치를 대규모로 더 빠르게 제공할 수 있도록 지원하는 플랫폼입니다.
AI 통합 서비스로 가치를 창출하세요. 업무를 혁신하고 지속가능한 재무 성과를 도출하는 엔드투엔드 에이전틱 AI 워크플로를 구축하세요.
IBM AI 서비스 및 컨설팅이 AI를 구현하고 확장하여 조직의 워크플로우를 혁신하는 데 어떠한 도움을 제공하는지 알아보세요.
IBM 데이터 및 분석 컨설팅 서비스는 데이터의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 지원하므로, 조직에서는 AI와 에이전틱 워크포스를 활용하여 미래를 향해 나아가는 데에만 집중할 수 있습니다.
IBM Consulting의 Thiru Venkatachalam이 AI, 데이터, 하이브리드 클라우드에 대해 논의합니다.