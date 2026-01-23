오늘날 많은 기업이 어시스턴트, 에이전트, 자동화를 통해 AI를 사용하고 있지만, 실질적인 성과를 얻는 데는 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 서로 연결되지 않은 워크플로, 사일로화된 데이터, 일관성 없는 거버넌스 등으로 인해 AI를 확장하거나 결과를 신뢰하지 못하고 AI 투자로부터 ROI를 실현하지 못하는 경우가 많습니다.

IBM Enterprise Advantage는 이러한 상황을 바꾸는 데 도움을 줍니다.IBM Enterprise Advantage는 엔터프라이즈 AI 플랫폼을 확장 가능하고 더 빠른 가치 창출이 가능하도록 구축하고 운영하는 서비스입니다.엔터프라이즈 AI에 구조, 맥락, 실행력을 제공하여 기존 기술을 활용하고 필요한 요소들을 통합함으로써 개별적인 활용 사례에서 벗어나 대규모 성과로 전환할 수 있도록 지원합니다.

이러한 혁신이 기업 전반에 미치는 변화