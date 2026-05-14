대규모 클라우드 마이그레이션은 분산된 시스템, 데이터 및 공급자가 얽혀 있는 복잡하고 위험도가 높은 전환 작업입니다. 성공 여부는 자동화, 인텔리전스 및 거버넌스를 결합해 결과를 가속화하고 의사 결정을 개선하는 AI 기반 접근 방식에 달려 있습니다.

IBM® Consulting Delivery Curator(ICDC)는 엔드 투 엔드 클라우드 마이그레이션 및 현대화를 오케스트레이션하는 AI 기반 프레임워크입니다. 이 솔루션은 디스커버리부터 실행까지를 단일 인텔리전스 계층으로 통합하며, 생성형 AI와 자동화를 통해 프로세스를 간소화해 더 빠르고 통제된 결과를 제공합니다.

ICDC는 안전한 개방형 기술 기반으로 구축되어 하이브리드 환경을 지원하고 시스템 전반과 통합됩니다. 특히 복잡한 레거시 시스템에 효과적이며, 리호스트, 리플랫폼, 리팩터링 또는 폐기 전략을 위한 AI 기반 경로를 제공해 더 높은 명확성과 예측 가능성을 지원합니다.