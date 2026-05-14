대규모 전환 프로그램을 간소화하고 위험을 줄이세요
대규모 클라우드 마이그레이션은 분산된 시스템, 데이터 및 공급자가 얽혀 있는 복잡하고 위험도가 높은 전환 작업입니다. 성공 여부는 자동화, 인텔리전스 및 거버넌스를 결합해 결과를 가속화하고 의사 결정을 개선하는 AI 기반 접근 방식에 달려 있습니다.
IBM® Consulting Delivery Curator(ICDC)는 엔드 투 엔드 클라우드 마이그레이션 및 현대화를 오케스트레이션하는 AI 기반 프레임워크입니다. 이 솔루션은 디스커버리부터 실행까지를 단일 인텔리전스 계층으로 통합하며, 생성형 AI와 자동화를 통해 프로세스를 간소화해 더 빠르고 통제된 결과를 제공합니다.
ICDC는 안전한 개방형 기술 기반으로 구축되어 하이브리드 환경을 지원하고 시스템 전반과 통합됩니다. 특히 복잡한 레거시 시스템에 효과적이며, 리호스트, 리플랫폼, 리팩터링 또는 폐기 전략을 위한 AI 기반 경로를 제공해 더 높은 명확성과 예측 가능성을 지원합니다.
ICDC는 하이브리드 환경 전반에서 AI 기반 디스커버리를 제공해 종속성, 위험, 준비 상태, 최적화 및 현대화 인사이트를 파악할 수 있도록 하며, 이를 통해 더 빠르고 품질 높은 의사 결정을 지원하고 기업 규모의 클라우드 평가를 가속화합니다.
ICDC는 통합 제어 플레인 역할을 수행하며 클라우드, 기업 애플리케이션 및 인프라 에코시스템 전반의 플랫폼과 원활하게 통합됩니다. 또한 리호스트, 리플랫폼, 리팩터링, 모듈화 및 폐기 경로 전반에 걸쳐 유연성과 확장성을 갖춘 현대화를 지원합니다.
ICDC는 AI 기반 자동화, 에이전트 오케스트레이션 워크플로, 실시간 거버넌스 대시보드 및 자연어 마이그레이션 어시스턴트를 통해 로우터치 실행을 지원합니다. 이 툴은 클릭 기반 마이그레이션 실행, 위험 감소, 더 빠른 일정 및 대규모 환경에서의 전체 프로그램 가시성을 제공합니다.
ICDC는 생성형 AI와 검증된 참여 패턴을 활용해 대상 아키텍처, 마이그레이션 설계, 다이어그램 및 작업 패키지를 자동으로 생성합니다. 자연어 설계 어시스턴트는 의사 결정을 표준화하고 아키텍처 병목 현상을 줄이며 대규모 환경에서 설계 품질을 향상시킵니다.
ICDC는 종속성, 비즈니스 우선순위 및 위험을 기준으로 애플리케이션을 그룹화하는 인텔리전스를 적용해 최적화된 마이그레이션 웨이브를 생성하며, 리호스트, 리플랫폼 및 폐기 여정을 위한 로드맵과 맞춤형 작업 분류 체계(WBS)를 자동 생성합니다. ICDC는 산업화된 실행을 위해 Jira 및 Azure ADO와 같은 툴과 원활한 통합을 제공합니다.
애자일 방법론과 광범위한 재사용 가능 블루프린트를 활용해 산업 분야와 관계없이 AWS Cloud에서의 설계, 마이그레이션 및 운영을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
Vikas Ganoorkar는 주로 금융 및 은행 산업 분야에서 엔터프라이즈 애플리케이션, 클라우드 마이그레이션 및 Oracle/SAP 전환을 이끌어온 20년 이상의 글로벌 리더십 경험을 보유한 IBM 시니어 파트너입니다. 그는 프리세일즈, 대규모 딜리버리, 프랙티스 리더십 및 글로벌·오프쇼어 팀 전반에서 클라우드, Agile 및 DevOps를 통한 혁신 추진을 전문으로 합니다.
IBM Consulting에서 마이그레이션 및 현대화 서비스를 위한 IBM 자산 CTO를 맡고 있는 Sailendra는 생성형 AI, 클라우드 및 데이터 제품 관리를 전문으로 합니다. 그는 다양한 산업 분야의 기업 고객을 대상으로 대규모 전환 및 통합 프로젝트를 이끌고 있습니다. 스톡홀름에 기반을 둔 Sailendra는 복잡한 분산 애플리케이션 플랫폼과 기술 리더십 분야의 전문성을 인정받고 있습니다.
Hybrid Cloud Data의 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화 오퍼링 CTO인 Vinay는 하이브리드 멀티클라우드 환경을 위한 고품질 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화 솔루션의 설계와 제공을 이끌고 있습니다. 그의 전문 분야는 개발, 분석, 제품 및 CRM 혁신 전반에 걸쳐 있습니다. 그는 클라우드 관련 특허를 보유하고 있으며 여러 출판물을 집필했습니다. 그는 지속적인 클라우드 기반 혁신과 고객 가치 창출에 열정을 가지고 있습니다.
Debasis RoyChoudhuri는 IBM Distinguished Engineer이자 Executive Partner로, 미국 지역 Hybrid Cloud Service의 클라우드 현대화 프랙티스를 이끌고 있습니다. 그는 생성형 AI, 멀티클라우드 IT 전략 및 클라우드 전환 프로젝트를 전문으로 합니다. Debasis는 IBM 내에서 사고 리더로 인정받고 있으며 IBM Academy of Technology의 회원입니다.
일관되고 예측 가능한 결과를 통해 클라우드 도입을 가속화하도록 지원하는 생성형 AI 기반 플랫폼입니다. 하이브리드 클라우드와 플랫폼 네이티브 현대화를 모두 지원할 수 있도록 다양한 애플리케이션과 랜딩 존을 지원합니다.
Red Hat 기반의 IBM 애플리케이션 현대화 방법론은 안전하고 비용 효율적이며 민첩한 클라우드 마이그레이션 및 현대화를 원활하게 수행할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 네이티브 구축 전략을 활용하면 더 낮은 비용으로 혁신을 가속화하고 시장 출시 기간을 단축하며 개방적이고 안전한 하이브리드 멀티클라우드 플랫폼을 통해 매출 성장을 촉진할 수 있습니다.
IBM Application Management Services는 애플리케이션 관리 방식을 혁신해 클라우드 투자 가치를 극대화할 수 있도록 지원합니다.