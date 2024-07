X-POWER(Suzhou) Information Technology Co., Ltd. (ibm.com 외부 링크)는 Suzhou Global Technology Co., Ltd.가 투자하여 설립한 회사로, 50년 이상의 제조 경험을 보유하고 있습니다. 모회사의 디지털 기술과 경험을 인큐베이션하고 국제 기술 팀과 선도적인 기술력에 의존하여, 독립적인 지적 재산권을 보유한 제조 애플리케이션 소프트웨어와 같은 업계 최고의 통합 응용 서비스를 개발합니다. 또 고객에게 맞춤형 지능형 디지털 통합 시스템 솔루션도 제공합니다. X-POWER는 중소 제조 기업의 제품 연구 개발 모드, 기업 데이터 관리 모드, 생산 제조 모드 및 품질 관리 모드를 변경하여, 노동 관리 비용을 절감하고 제품 연구 및 개발 주기를 단축하는 데 전념하고 있습니다. 아울러 제품 품질을 개선하고 생산에 유연성을 도입하며, 시장 수요에 신속하게 적응하고 기업 효율성을 개선합니다. 또 기업 수익을 높이고 기업 경쟁력을 강화하며, 기업의 장기 발전을 보호하고, 비용 절감은 물론 효율성을 높이는 데에도 최선을 다하고 있습니다.