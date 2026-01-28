데이터 정체 상황에서 명확성 향상: Volkswagen Group Services가 IBM Planning Analytics를 통해 인사팀을 높은 수준으로 전환한 방법
선도적인 글로벌 자동차 제조업체인 Volkswagen은 효율성과 혁신이 핵심인 경쟁이 치열한 산업에서 운영되고 있습니다. 내부 서비스 제공업체인 Volkswagen Group Services는 10,000명의 직원을 보유하고 있으며 전체 Volkswagen Group에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
그러나 Volkswagen Group Services의 HR 팀은 인사 데이터를 관리하고 분석하는 데 어려움을 겪으며 정체 상태에 머물러 있었습니다. 보고 주기는 길고 리소스 집약적이며, HR 데이터 관리를 위한 중앙 집중식 시스템의 부족이 주요 장애물이 되어 데이터 불일치와 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 어려움을 겪었습니다. HR 팀은 방향을 전환하여 이러한 작업을 자동화하고, 데이터 품질을 개선하고, HR 프로세스 및 의사 결정을 지원하기 위한 실시간 인사이트를 제공할 수 있는 강력한 솔루션을 찾아야 했습니다.
바로 이 지점에서 IBM Planning Analytics가 등장했습니다. 이 툴은 다시 정상 궤도로 돌아가는 데 도움을 줄 수 있는 강력한 솔루션이었습니다.Volkswagen Group Services의 HR 관리자인 Alexander Beil은 "데이터 통합 및 보고를 포함하여 모든 HR 데이터 요구 사항을 처리할 수 있는 시스템이 필요했습니다."라고 말합니다.
Volkswagen Group Services는 8년 동안 해당 솔루션을 활용해 온 자체 재무 부서의 추천으로 IBM Planning Analytics를 선택했습니다. Volkswagen Group Services의 컨설턴트이자 IBM® Business Partner인 Christoph Hein은 프로토타이핑부터 배포까지 솔루션 구현을 도왔습니다. 그 결과 보고 프로세스를 자동화하고 HR 데이터 관리를 위한 통합 시스템을 제공하며 실시간 데이터 분석을 용이하게 하는 Volkswagen Group Services의 요구 사항에 맞는 시스템이 탄생했습니다.
"HR 데이터로 작업해야 하는 모든 사람은 정확한 최신 데이터로 동일한 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다. 관리자는 원클릭 옵션을 통해 필터를 선택하고, 차원을 변경하고, 지표를 결합하여 몇 초 만에 일일 및 월간 보고서를 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 주소, 부재, 역량 등이 있습니다. 이 솔루션은 데이터 신뢰성을 향상시키는 자동화된 품질 관리를 통해 기존 시스템과 원활하게 통합됩니다."라고 Beil은 말합니다.
현재 HR 팀, 관리자, 직장협의회를 포함한 조직 전반의 600명 이상의 사용자가 이 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다. IBM Planning Analytics는 신뢰할 수 있는 단일 소스, 데이터 품질, 일상적인 작업의 자동화를 통해 HR 기능을 강화했습니다. 이 솔루션은 다양한 소스의 HR 지표 및 KPI에 대한 완전한 가시성을 제공하여 관리자가 더 현명한 인력 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. "예를 들어 감사 모듈에서 팀 리더는 개별 직원에 대한 메일을 받고 그에 따라 특정 교육을 계획하거나 교육 리소스를 추천할 수 있습니다."라고 Beil은 설명합니다. "일상적인 프로세스를 자동화함으로써 HR 팀은 조직 전체를 지원하는 전략적 이니셔티브에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다."라고 그는 덧붙입니다.
현재 Intito Group의 DACH 지역 국가 매니저인 Christoph Hein은 이 솔루션의 효과를 다음과 같이 요약합니다. “IBM Planning Analytics의 뛰어난 유연성과 확장성 덕분에 Volkswagen Group Services는 모든 조직 수준의 관리자에게 중요한 HR 데이터에 대한 안전하고 투명하며 시의적절한 액세스를 성공적으로 제공할 수 있었습니다.” 처음에는 소규모 사용자 그룹을 위한 간단한 구현으로 시작했지만 이제는 일상적인 HR 의사 결정 프로세스에서 수백 명의 관리자를 지원하는 전사적 솔루션으로 발전했습니다.”
Volkswagen Group Services는 솔루션 구현을 통해 HR 생산성과 효율성에서 상당한 이점을 얻었습니다. Beil은 이렇게 말합니다. “IBM Planning Analytics를 사용하여 월간 보고서를 생성하는 데 걸리는 시간을 7일에서 단 몇 초로 단축했습니다. 생산성이 85% 향상되었습니다!"
주요 결과에는 다음과 같습니다.
Volkswagen Group Services는 Volkswagen Group의 전략적 서비스 파트너로서 비즈니스 운영, 기술, IT 지원, 기술 서비스, 상업 서비스 또는 물류 등 전체 자동차 가치 사슬 전반에 걸쳐 맞춤형 운영 서비스를 제공합니다. 약 10,000명의 직원이 근무하는 이 회사는 Volkswagen Group과 전 세계 브랜드를 지원하는 통합 솔루션을 제공합니다.
