Volkswagen Group Services는 8년 동안 해당 솔루션을 활용해 온 자체 재무 부서의 추천으로 IBM Planning Analytics를 선택했습니다. Volkswagen Group Services의 컨설턴트이자 IBM® Business Partner인 Christoph Hein은 프로토타이핑부터 배포까지 솔루션 구현을 도왔습니다. 그 결과 보고 프로세스를 자동화하고 HR 데이터 관리를 위한 통합 시스템을 제공하며 실시간 데이터 분석을 용이하게 하는 Volkswagen Group Services의 요구 사항에 맞는 시스템이 탄생했습니다.

"HR 데이터로 작업해야 하는 모든 사람은 정확한 최신 데이터로 동일한 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다. 관리자는 원클릭 옵션을 통해 필터를 선택하고, 차원을 변경하고, 지표를 결합하여 몇 초 만에 일일 및 월간 보고서를 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 주소, 부재, 역량 등이 있습니다. 이 솔루션은 데이터 신뢰성을 향상시키는 자동화된 품질 관리를 통해 기존 시스템과 원활하게 통합됩니다."라고 Beil은 말합니다.

현재 HR 팀, 관리자, 직장협의회를 포함한 조직 전반의 600명 이상의 사용자가 이 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다. IBM Planning Analytics는 신뢰할 수 있는 단일 소스, 데이터 품질, 일상적인 작업의 자동화를 통해 HR 기능을 강화했습니다. 이 솔루션은 다양한 소스의 HR 지표 및 KPI에 대한 완전한 가시성을 제공하여 관리자가 더 현명한 인력 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. "예를 들어 감사 모듈에서 팀 리더는 개별 직원에 대한 메일을 받고 그에 따라 특정 교육을 계획하거나 교육 리소스를 추천할 수 있습니다."라고 Beil은 설명합니다. "일상적인 프로세스를 자동화함으로써 HR 팀은 조직 전체를 지원하는 전략적 이니셔티브에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다."라고 그는 덧붙입니다.

현재 Intito Group의 DACH 지역 국가 매니저인 Christoph Hein은 이 솔루션의 효과를 다음과 같이 요약합니다. “IBM Planning Analytics의 뛰어난 유연성과 확장성 덕분에 Volkswagen Group Services는 모든 조직 수준의 관리자에게 중요한 HR 데이터에 대한 안전하고 투명하며 시의적절한 액세스를 성공적으로 제공할 수 있었습니다.” 처음에는 소규모 사용자 그룹을 위한 간단한 구현으로 시작했지만 이제는 일상적인 HR 의사 결정 프로세스에서 수백 명의 관리자를 지원하는 전사적 솔루션으로 발전했습니다.”