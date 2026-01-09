태즈메이니아 대학교, IBM과 협력하여 학업 워크플로를 간소화하고 학생 경험 향상
태즈메이니아 대학교(UTAS)는 우수한 교육, 연구 및 혁신으로 인정받고 있습니다. UTAS는 다양한 도시에 캠퍼스를 두고 있으며, 학생, 연구원 및 업계 파트너로 구성된 협업 커뮤니티를 육성하고 있습니다. 하지만 복잡한 학업 프로세스로 인해 개인 맞춤형 지원과 혁신이 늦어졌습니다. 수업 자료를 찾아보고, 연구 문서를 모으며, 윤리 승인을 받고, 행정 서류를 제출하는 것은 학생과 연구자 모두에게 시간이 많이 걸리고 비효율적이었으며, 결과적으로 지연을 초래하고 혁신을 저해했습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 UTAS는 워크플로를 간소화하고 의사 결정을 가속화하며 창의성, 발견, 협업을 위한 시간을 확보하는 동시에 윤리 기준을 준수하고 AI 기술의 안전한 배포를 보장할 수 있는 확장 가능하고 지능적인 솔루션이 필요했습니다.
UTAS는 IBM과 파트너십을 맺고 AI가 학습 및 운영을 지원하는 방법을 재구상했습니다. 이 여정은 학생과 연구자들이 IBM® watsonx.aiAI Studio를 사용하여 AI 어시스턴트를 공동 개발한 ICT 학부의 AI CourseMate 프로젝트에서 시작되었습니다. 특히 IBM watsonx Orchestrate 솔루션은 모든 에이전트의 핵심 플랫폼 역할을 하여 학생과 연구자가 로우코드/노코드 도구를 사용하여 강의 자료에 대한 액세스를 간소화할 수 있도록 했습니다. 학생과 연구자들은 IBM watsonx.governance 툴킷을 사용하여 모든 AI 모델을 모니터링, 추적 및 관리했습니다.
IBM Cloud 플랫폼에서 호스팅된 이 이니셔티브는 대학 시스템에 에이전틱 AI를 도입하여 UTAS가 수동 프로세스에서 지능적이고 확장가능한 솔루션으로 전환할 수 있도록 지원했습니다. 이 구현은 교실 밖에서도 AI의 적용 가능성을 보여줬을 뿐만 아니라 책임감 있는 AI 개발 및 배포의 중요성도 강조했습니다.
UTAS와 IBM 간의 협업은 학습과 운영 모두에서 상당한 성과를 거두었습니다. AI CourseMate 프로토타입을 통해 학생들은 학술 리소스에 대한 액세스를 간소화하고 수동 작업을 줄이는 지능형 에이전트를 공동으로 만들 수 있었습니다. 이 솔루션은 에이전트 자동화 처리를 통해 90.9%의 응답 정확도와 88%의 애플리케이션 성공률을 달성하는 데 도움이 되었습니다.
IBM Cloud에서 호스팅된 이 최소 기능 제품(MVP)은 관리 워크플로를 간소화하고 학생과 교직원 모두에게 지능적인 지원을 제공하는 에이전트형 AI 솔루션의 잠재력을 검증했습니다. 이 이니셔티브는 운영 효율성을 개선하고, 교수진 간 협업을 촉진하며, 학생들에게 실제 AI 경험을 제공함으로써 학계-산업 공동 설계를 통해 확장 가능하고 윤리적인 AI 솔루션을 만드는 방법을 보여주었습니다.
태즈메이니아 대학교(UTAS)는 태즈메이니아 주의 유일한 대학교로서 교육, 연구 및 지속가능성 분야에서 탁월함을 인정받고 있으며, 기후 행동 부문에서 세계 1위를 차지하고 있습니다. UTAS는 호바트, 론세스턴, 버니, 시드니에 캠퍼스를 두고 있으며, 혁신과 실습 학습을 통해 글로벌 과제를 해결하고 실질적인 영향력을 창출합니다.
