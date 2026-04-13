AI 기반 개발 분석을 통해 지속 가능한 에너지에 대한 보편적 접근 가속화

UNDP와 IBM, AI 및 지리공간 인텔리전스를 활용하여 공평하고 포용적인 에너지 전환 지원
저렴하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능한 에너지에 대한 접근은 우리 시대의 가장 지속적인 개발 과제 중 하나로 남아 있습니다. 유엔개발계획(UNDP)과 University of Michigan의 데이터에 따르면, 현재도 10억 명 이상의 사람들이 신뢰할 수 있고 저렴하며 충분한 에너지 서비스를 이용하지 못하는 에너지 빈곤 상태에 있습니다. 현대적인 에너지 서비스에 대한 접근 부족은 의료 제공, 교육 성과, 디지털 연결성, 산업 생산성, 기후 회복력 등 거의 모든 개발 영역을 제약합니다. 정부와 개발 파트너에게 이 과제는 접근 격차의 규모뿐만 아니라, 제한된 공공 및 민간 자본을 어디에 어떻게 투자해야 최대의 개발 효과를 낼 수 있는지 결정해야 하는 복잡성까지 포함합니다.
전통적인 전력 접근 통계는 국가 수준에서 과도하게 집계되는 경우가 많으며, 개발, 형평성, 기후와 같은 더 넓은 고려 사항과 충분히 연결되지 않는 경우가 많습니다. 각국이 청정 에너지 전환을 가속화함에 따라 정책 입안자는 기후 및 사회경제적 위험을 통합하고 보다 공정하며 개발 목표에 부합하는 투자 결정을 지원하는 툴이 필요합니다. 잠재적인 지속 가능한 에너지 정책 및 투자 시나리오로부터 개발 성과를 예측하여 의사결정을 지원할 수 있는 모델링에 대한 필요성도 증가하고 있습니다.
이 과제를 해결하기 위해 UNDP는 지리공간 데이터, AI, 개발 전문성을 결합해 분석 및 의사결정 지원 역량을 강화하고, 증거 기반의 대규모 에너지 계획을 지원하는 분석 모델을 공동 개발하기 위해 IBM과 협력했습니다.
청정 에너지 형평성 지수에 반영된 인구
전력 접근 예측 모델이 포함하는 범위
UNDP는 IBM과 협력하여 국가들이 유엔의 17개 글로벌 목표 중 하나인 지속가능발전목표 7(SDG 7), 즉 모두를 위한 저렴하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능하고 현대적인 에너지 보장의 달성을 가속화할 수 있도록 지원하는 고급 분석 툴을 개발했습니다.
이 파트너십은 UNDP의 국가 단위 개발 전문성과 정책 리더십을 IBM의 AI, 클라우드 컴퓨팅, 지리공간 분석 역량과 결합했습니다. 이 모델은 증거 기반 정책 수립과 투자 계획을 위해 고해상도 데이터의 가용성과 활용성을 강화하고자 IBM® Impact Accelerator 프로그램을 통해 개발되었습니다.
Stony Brook University와 공동 개발한 청정 에너지 형평성 지수(CEEI)는 정부와 개발 파트너가 청정 에너지 투자가 가장 큰 형평성과 개발 효과를 낼 수 있는 지역을 식별하도록 지원하는 지리공간 분석 모델입니다. 이 모델은 청정 에너지 잠재력, 사회경제적 수요, 인프라 준비 상태, 기후 관련 위험 등 다양한 요소를 공간적으로 명확한 지수로 통합합니다. 통합된 기후 위험 지표와 환경 데이터는 미래 취약성을 반영하는 모델의 능력을 강화합니다. 통합 대시보드를 통해 사용자는 각 요소를 맞춤 설정하고 그 영향을 평가할 수 있으며, 아프리카 전역에서 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
Electricity Access Forecasting 모델은 기업용 AI 개발 스튜디오인 IBM® watsonx.ai, IBM® Cloud 및 오픈소스 머신러닝 모델을 활용하여 구축되었습니다. 이 모델은 IBM® Environmental Intelligence가 제공하는 지리공간, 인구통계, 인프라, 토지 이용 데이터를 활용해 1km 해상도로 2030년까지의 전력 접근을 예측하며, 현재의 개발 경로에서 소외될 위험이 있는 인구를 식별하도록 지원합니다. 기존의 과거 기반 접근 지도와 달리 이 예측 모델은 정책 입안자가 미래의 접근 격차를 예측하고 대안 시나리오를 탐색할 수 있도록 합니다. 이 모델은 아프리카, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동을 포함한 글로벌 사우스 전반의 데이터를 포함합니다.
이러한 공개 툴은 단순한 기술 통계를 넘어 미래 지향적이고 공간적으로 세분화된 의사결정 지원을 제공하도록 설계되어, 정부와 개발 파트너가 에너지 투자를 형평성, 기후 회복력, 국가 개발 우선순위와 정렬할 수 있도록 합니다.
UNDP는 IBM과의 협력을 통해 전력 접근 확대와 청정 에너지 형평성 증진을 지원하는 역량을 강화했습니다. 청정 에너지 형평성 지수는 아프리카 53개국 전반에 걸쳐 지역별 분석 정보를 제공하여 청정 에너지 보급이 포용적 개발 성과를 지원할 수 있는 우선 지역을 식별하도록 돕습니다. 전력 접근 예측 모델은 전 세계를 대상으로 하며 아프리카, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 전반의 102개국을 포함합니다.
UNDP 팀과 외부 사용자는 필터링, 비교, 시나리오 탐색을 지원하는 직관적인 대시보드를 통해 모델과 상호작용할 수 있습니다. 이러한 툴은 정책 입안자가 서비스가 부족한 인구를 식별하고 트레이드오프를 이해하며 보다 공정한 정책 및 투자 전략을 설계하도록 지원합니다. 역량 개발은 이 이니셔티브의 핵심 요소였습니다. 교육과 툴의 실무 적용을 통해 UNDP 팀과 파트너는 형평성, 기후 위험, 미래 접근성 요소를 에너지 계획과 프로젝트 설계에 통합하는 역량을 강화했습니다. 이러한 강화된 역량은 보다 정보에 기반한 정책 논의를 지원하며, UNDP가 장기적인 개발 효과를 극대화하고 공정하고 포용적인 에너지 전환을 추진하는 에너지 투자를 식별하고 우선순위를 정하는 데 있어 정부 및 금융 파트너를 보다 효과적으로 지원할 수 있도록 합니다.
UNDP가 각국의 청정하고 포용적인 에너지 전환 가속화를 계속 지원함에 따라 AI 기반 분석과 지리공간 툴은 진전을 측정하고 위험을 예측하며 공정하고 지속 가능한 에너지 전환을 추진하는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다.
유엔개발계획(UNDP)은 약 170개 국가와 지역에서 빈곤을 퇴치하고 불평등을 줄이며 위기와 기후 변화에 대한 회복력을 구축하기 위해 활동하고 있습니다. 유엔의 개발 기구로서 UNDP는 제도 강화를 통해 지속 가능한 에너지 및 금융에 대한 접근 확대를 지원하고 포용적이고 회복력 있으며 지속 가능한 개발을 촉진함으로써 지속가능발전목표 달성을 지원합니다.
© IBM Corporation 2026년 4월
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