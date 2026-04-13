AI 기반 개발 분석을 통해 지속 가능한 에너지에 대한 보편적 접근 가속화

저렴하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능한 에너지에 대한 접근은 우리 시대의 가장 지속적인 개발 과제 중 하나로 남아 있습니다. 유엔개발계획(UNDP)과 University of Michigan의 데이터에 따르면, 현재도 10억 명 이상의 사람들이 신뢰할 수 있고 저렴하며 충분한 에너지 서비스를 이용하지 못하는 에너지 빈곤 상태에 있습니다. 현대적인 에너지 서비스에 대한 접근 부족은 의료 제공, 교육 성과, 디지털 연결성, 산업 생산성, 기후 회복력 등 거의 모든 개발 영역을 제약합니다. 정부와 개발 파트너에게 이 과제는 접근 격차의 규모뿐만 아니라, 제한된 공공 및 민간 자본을 어디에 어떻게 투자해야 최대의 개발 효과를 낼 수 있는지 결정해야 하는 복잡성까지 포함합니다.

전통적인 전력 접근 통계는 국가 수준에서 과도하게 집계되는 경우가 많으며, 개발, 형평성, 기후와 같은 더 넓은 고려 사항과 충분히 연결되지 않는 경우가 많습니다. 각국이 청정 에너지 전환을 가속화함에 따라 정책 입안자는 기후 및 사회경제적 위험을 통합하고 보다 공정하며 개발 목표에 부합하는 투자 결정을 지원하는 툴이 필요합니다. 잠재적인 지속 가능한 에너지 정책 및 투자 시나리오로부터 개발 성과를 예측하여 의사결정을 지원할 수 있는 모델링에 대한 필요성도 증가하고 있습니다.

이 과제를 해결하기 위해 UNDP는 지리공간 데이터, AI, 개발 전문성을 결합해 분석 및 의사결정 지원 역량을 강화하고, 증거 기반의 대규모 에너지 계획을 지원하는 분석 모델을 공동 개발하기 위해 IBM과 협력했습니다.