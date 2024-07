호주 뉴사우스웨일스에 위치한 Tomago(ibm.com 외부 링크)는 1983년 생산을 시작한 이래 24시간 운영되고 있습니다. 1,100명의 직원과 계약업체 직원이 근무하고 있으며, 연간 알루미늄 58만 톤을 생산하여 매년 호주 경제에 15억 호주달러를 기여하고 있습니다. Tomago는 Rio Tinto Alcan, CSR 및 Hydro Aluminium이 소유한 독립적으로 운영되는 합작 회사입니다.

Advent One 소개

호주 멜버른에 본사를 둔 IBM 비즈니스 파트너인 Advent One(ibm.com 외부 링크)은 20년 동안 IT 컨설팅 및 관리형 서비스를 제공해 왔습니다. 클라우드, 사이버 보안, 데이터 센터, 사기 방지 및 자금 세탁 방지 기술을 전문으로 합니다. 아울러 엔터프라이즈 스토리지, 가상화, UNIX, IBM-i, Linux 및 Microsoft Windows에 대한 심층적인 기능을 제공하여 클라우드 마이그레이션과 IT 혁신을 지원합니다.